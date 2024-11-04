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Расписание спортивных матчей 5 ноября 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Ростов», «Реал» — «Милан», хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 ноября
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Яркое 5 ноября: дерби «Динамо» — «Локо» в Кубке России, Головин — в Лиге чемпионов, НХЛ и КХЛ. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Адетокунбо найдёт способ нанести сопернику первое поражение в сезоне?

Команды встречались между собой 3 ноября. «Кливленд Кавальерс» выиграл матч благодаря победному броску Донована Митчелла, который реализовал «двушку» за 0,2 секунды до финальной сирены. Подопечные Кенни Аткинсона стартовали с семи побед подряд в регулярном чемпионате, чего нельзя сказать о «Милуоки Бакс»… Команда во главе с Доком Риверсом находится на последней строчке Востока с пятью поражениями при одном выигрыше. Удастся ли лидерам «оленей» найти выход из этой ситуации?

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🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Проведут ли результативный матч звёздная атака «Нэшвилла»?

«Предаторз» перед сезоном рассматривались как одни из фаворитов, но старт подкачал – лишь четыре победы в 11 матчах. «Лос-Анджелес» же на стабильном уровне держится в середине таблицы – такую картину болельщики наблюдают уже не первый год. Капитан «Кингз» Анже Копитар продолжает показывать высочайший уровень игры, на данный момент он лучший бомбардир команды. Попортит ли ветеран нервы Юусе Сароса?

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🏀 5:15: «Оклахома-Сити Тандер» – «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:15 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Удастся ли «Орландо» навязать борьбу лучшей команде Запада?

«Оклахома-Сити Тандер» на старте регулярки-2024/2025 пока не знает проблем. Шей Гилджес-Александер и его банда выиграли шесть матчей кряду, пока ещё не познав горечь поражения. На этот раз «громовержцам» на домашнем паркете предстоит сыграть с «Орландо Мэджик». До недавнего времени у «магических» не было проблем, но травма Паоло Банкеро спутала все карты команде. Три поражения кряду говорят сами за себя…

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🏒 12:30: «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Прервёт ли чемпион серию поражений?

«Адмирал» дома – страшная сила. Команда из Владивостока отлично играет при своих болельщиках, радуя их не только победами, но и запредельной результативностью. «Металлург», казалось бы, вышел из кризиса, но тут же команду накрыл следующий – подопечные Разина проиграли три игры подряд. Получится ли у уральской команды быстро адаптироваться к дальневосточному времени?

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🏒 17:30: «Барыс» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ждать ли сенсации в Астане?

«Барыс» проводит уникальный сезон – в команде поработали три тренера, сменилось руководство, покинули команду почти все легионеры. Однако при Мамбеталиеве был найден новый ресурс – самоотверженность. Именно благодаря ней казахстанская команда и набирает очки. «Ак Барс» же стабильно идёт на дистанции, изредка теряя очки, а лидер казанцев Александр Барабанов набрал очки в восьми из девяти встречах. Удастся ли «Барысу» сдержать лидера «Ак Барса»?

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⚽️ 18:30: «Спартак» — «Ростов», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, первый матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» разберётся с кризисным «Ростовом»?

«Спартак» и «Ростов» оказались в верхней сетке плей-офф Кубка. В первом раунде команды встретятся друг с другом. Больше шансов на проход — у «Спартака». Сила состава и нынешняя форма москвичей лучше, чем у проблемного «Ростова». Но Кубок остаётся отличным шансом для ростовчан почувствовать силу. Даст команда Карпина бой «Спартаку» в первом матче в Москве?

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⚽️ 22:45: «Динамо» Москва — «Локомотив», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, первый матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дерби в первом раунде плей-офф Пути РПЛ.

«Динамо» и «Локомотив» — самая интересная вывеска 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке. Первое дерби команд состоится на «ВТБ Арене». У «Динамо» есть шанс заполучить преимущество перед ответной игрой. Но проблема в форме команд. «Локомотив» сейчас выглядит более цельной командой. Хотя если «Динамо» поймает кураж, то остановить их будет проблематично. Ждём крутой футбол!

У «Локо» появился новый лидер:
Главный фланговый универсал РПЛ зажигает в «Локо». Дальше — в «Зенит»?
Главный фланговый универсал РПЛ зажигает в «Локо». Дальше — в «Зенит»?

⚽️ 23:00: «Болонья» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» сделает ещё один шаг к плей-офф?

«Монако» неплохо идёт по общему этапу Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков за три тура и занимает место в топ-8. Если монегаски продолжат в таком темпе, то имеют шансы выйти в плей-офф без участия в 1/16 финала. Впереди «Монако» ждёт выезд к «Болоньи». Итальянцы дебютировали в Лиге чемпионов слабо: всего одна ничья за три матча и два поражения. Игра с «Монако» — последний шанс включиться в борьбу за плей-офф. Иначе сделать это будет почти нереально.

У «Монако» проблемы в чемпионате Франции
Головин и «Монако» стали проигрывать во Франции. Россиянин опять без голевых действий
Головин и «Монако» стали проигрывать во Франции. Россиянин опять без голевых действий

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Милан», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Встреча двух грандов европейского футбола.

Мадридский «Реал» и «Милан» выиграли на двоих 22 трофея ЛЧ! Только этот факт объясняет крутость вывески. Да, сейчас «Милан» не находится на ведущих ролях в европейском футболе. Но все равно остаётся классной командой. «Реал» также испытывает проблемы в нынешнем сезоне. Однако мадридцы опасны в любом состоянии. Важный матч для обеих команд с точки перспектив на выход в 1/8 финала напрямую.

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⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Чем закончится возвращение Хаби Алонсо на «Энфилд»?

Летом Хаби Алонсо мог оказаться в «Ливерпуле», но предпочёл остаться в «Байере». Теперь испанец всё же возвращается на «Энфилд», чтобы сыграть против команды, за которую он провёл лучшие годы игровой карьеры. «Ливерпуль» проводит мощный сезон, а в Лиге чемпионов выиграл во всех трёх встречах. Хотя и «Байер» набрал семь очков. В общем, мы увидим эпичную битву.

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⚽️ 23:00: «Спортинг» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Новый тренер «МЮ» огорчит принципиального соперника?

Рубен Аморим после международной паузы присоединится к «Манчестер Юнайтед». А пока что он проводит последние матчи во главе «Спортинга». Очень вовремя подоспела встреча с «Манчестер Сити». Есть возможность начать адаптацию к английскому футболу + порадовать болельщиков «МЮ» победой над злейшим врагом. Да и «Спортинг» набрал отличный ход в ЛЧ: семь очков за три тура. Новая победа позволит задуматься о реальной борьбе за топ-8. Но всё же фаворит будущей встречи — «Сити».

Спортивный директор «Спортинга» следующим летом переберётся в «Сити»:
Революция в «Манчестер Сити». Что за новый босс появится в клубе
Революция в «Манчестер Сити». Что за новый босс появится в клубе
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