Статистика Головина в ЛЧ удручает. Всё грустно ещё со времен игры за ЦСКА

Александр Головин вернулся в Лигу чемпионов (речь об основном этапе) спустя шесть лет. Кстати, это единственный турнир, в котором россиянин до сих пор не забил ни одного мяча. Есть ещё Суперкубок России, но там Александр провёл всего один матч. В ЛЧ же он забивал только в квалификации (один гол), а в основном раунде не отличился ни разу. При этом Головин ни разу не играл и в плей-офф турнира. В этом сезоне есть шансы исправить этот недочёт. Вспоминаем, как Александр ранее выступал в самом престижном клубном турнире Европы.

Сезон-2015/2016

Александр Головин (слева) в матче с «МЮ» Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Тогда Головин играл за ЦСКА, однако практически не засветился в Лиге чемпионов. Армейцы попали в одну группу с «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбургом» и ПСВ. Получилось очень неудачно — четыре очка по итогам шести туров. ЦСКА занял последнее место и попрощался в еврокубками. Дебют Головина (речь об основном этапе) состоялся на «Олд Траффорд» — он вышел на 76-й минуте вместо Зорана Тошича. Через три минуты ЦСКА пропустил единственный мяч и проиграл. За остальными матчами Головин наблюдал со скамейки запасных.

Сезон-2016/2017

Александр Головин (в центре) в матче с «Бенфикой» Фото: Andrey Bogunov/Anadolu Agency/Getty Images

На этот раз у Головина была совсем другая роль в ЦСКА. Полузащитник вышел на поле во всех шести матчах группового этапа. Армейцы оказались в одном квартете с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом». Тогда московский клуб набрал всего лишь три очка (три ничьих, три поражения) и снова занял последнее место в группе. Александр выходил в стартовом составе в каждом матче, однако в последнем туре покинул поле в перерыве. Полузащитник получил травму в гостевой игре с «Тоттенхэмом» (1:3) — его поменял Фёдор Чалов. Головин снова не отметился результативными действиями и заработал жёлтую карточку в гостевой встрече с «Монако» (0:3). Тот случай, когда россиянин играл не за монегасков, а против.

«В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя. Все поняли, что терять нечего, побежали в атаку, начали играть более рискованно. Терять особо было нечего», — утверждал Александр после матча 1-го тура с «Байером» (2:2).

Сезон-2017/2018

Александр Головин в сезоне-2017/2018 Фото: Marc Atkins/Offside/Getty Images

На этот раз соперниками красно-синих были «Манчестер Юнайтед», «Базель» и «Бенфика». ЦСКА выступил гораздо круче, нежели в предыдущие годы. Команда набрала девять очков из 18 возможных, правда, этого хватило только для того, чтобы занять третье место в группе. Головин отметился одним результативным действием — отдал голевую передачу на Константина Кучаева в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:4). Это произошло уже на 90-й минуте, когда армейцы «горели» с разницей в четыре мяча.

После этого Головин вместе с ЦСКА оказался в плей-офф Лиги Европы. Там армейцы сначала прошли «Црвену Звезду» (0:0, 1:0). Ответный матч Александр пропустил из-за перебора жёлтых карточек. После этого красно-синие выбили из розыгрыша «Лион» (0:1, 3:2) благодаря правилу выездного гола, а Александр открыл счёт в гостевом матче. В апреле 2018 года ЦСКА не справился с «Арсеналом». Головин забил со штрафного в Лондоне, но его команда проиграла с разгромным счётом — 1:4. Через неделю красно-синие забили два мяча к 50-й минуте, а Головин ассистировал Кириллу Набабкину. Правда, армейцы пропустили два мяча в концовке — 2:2.

«У нас в Лиге чемпионов уже были крупные поражения. Поэтому я стараюсь их забывать. Первые такие неудачи воспринимались тяжело, но опытные ребята научили меня быстро забывать и хорошее, и плохое.

Пожалуй, именно «Манчестер Юнайтед» был самым сильным соперником из всех, с кем мне доводилось играть за всё время. Больше всего из состава манкунианцев мне понравился Марсьяль», — говорил тогда Головин.

Сезон-2018/2019

Александр Головин в сезоне-2018/2019 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Первый раз, когда Головин играл в Лиге чемпионов за иностранный клуб. Тогда Александр уже бегал по полю в футболке «Монако». Впрочем, россиянин пропустил три матча из шести по причине повреждений. Правда, Головин отметился результативной передачей в игре с «Брюгге» (1:1). В том розыгрыше Александр провёл на поле всего 230 минут, а «Монако» выступил безобразно.

«Понятно, что в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает по определению. Просто так в этот турнир не попадают. Поэтому какие-либо прогнозы делать бессмысленно. И «Атлетико», и «Боруссия» — очень серьёзные соперники. Естественно, знаю о сумасшедшей атмосфере, которая царит на матчах «Боруссии» в Дортмунде. Не нужно сбрасывать со счетов и «Брюгге». Будем выходить и играть», — слова Головина после жеребьёвки группового этапа.

Не получилось. «Монако» занял последнее место в группе, досрочно лишившись шансов на выход в следующий раунд. За шесть туров французская команда набрала всего одно очко. Тогда монегаски выглядели очень разобранными, а генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что во французском клубе потерялся бы даже Лионель Месси.

Сезон-2024/2025

Александр Головин (слева) в матче с загребским «Динамо» Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Головин пока играет исключительно по 45 минут. А в целом «Монако» смотрится неплохо — семь очков в трёх турах. Но Александр никак не может забить. Ближе всего к голу он был в матче с «Црвеной Звездой» (5:1), однако его удар приняла на себя штанга. Таким образом, россиянин провёл уже суммарно 19 матчей на основном этапе ЛЧ, не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.