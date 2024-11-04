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РПЛ-2024/2025: судейство 14-го тура, итоги — драка Спартака и ЦСКА, бан Виллиана Роши, Зенит, Локомотив, Краснодар

«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
Максим Пахомов
РПЛ-2024/2025: судейство 14-го тура
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Вопросы к арбитрам могут быть не только по итогам дерби. Экспертиза Игоря Федотова.

Прошедший тур в РПЛ получился жарким! В первую очередь – из-за дерби «Спартака» и ЦСКА, где случилась драка и сразу три удаления. Естественно, не обошлось без критики главного судьи этого матча – Алексея Сухого. Но претензии к арбитрам возникли и у босса махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова, да и в Грозном могут быть вопросы. По традиции мы разобрали работу судей в каждом матче тура – вместе с экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым. Ему и слово.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
А здесь — лучшие в этом туре:
Бомбардир «Спартака», гений «Краснодара» или трудяга «Зенита». Кто лучший в 14-м туре РПЛ?
Рейтинг
Бомбардир «Спартака», гений «Краснодара» или трудяга «Зенита». Кто лучший в 14-м туре РПЛ?

«Динамо» — «Ростов» — 1:1

Мы увидели очередной хороший матч Левникова. Единственное – на 86-й минуте надо было показывать жёлтую Маухубу за симуляцию: падал, хватался за ноги, за голову… Тут конец игры, карточка не вторая – надо показывать. А в целом отработал хорошо, больших вопросов нет.

Оценка Левникова — 8,3.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 2:1

Я не согласен с Газизовым, что судейство было «домашним». Даже не дал жёлтую карточку футболисту гостей Мрезигу за грубую игру на третьей минуте. Матч ожидался не очень сложным, но после счёта 2:1 было чуть нервозно, и Мешков справился.

Оценка Мешкова — 8,3.

Для «Зенита» итоги матча неутешительные:
«Зенит» не без проблем победил новичка РПЛ. Ещё и потерял двух лидеров
«Зенит» не без проблем победил новичка РПЛ. Ещё и потерял двух лидеров

«Локомотив» — «Рубин» — 1:0

У Иванова в этой игре было два сложных момента – и в обоих он разобрался. Первое – падение Сарвели в штрафной «Рубина» на третьей минуте. Тут всё правильно – игрок не шёл к мячу, а выбрасывал ногу в сторону. Да, контакт был, но это форвард искал контакт, а не защитник фолил. Второй момент – на 74-й, он более дискуссионный. Игрок «Локо» держал соперника сзади, игрок «Рубина» выставлял руку, но отмашки тут не было, это допустимая обоюдная борьба за позицию с применением рук – это не фол. Это смелое решение. И правильное. За это – +0,1 балла.

Оценка Иванова — 8,5.

ЦСКА — «Спартак» — 0:2

Для Сухого это была первая игра такого масштаба. Он хотел «включить Карасёва», и в первом тайме это даже немного получалось. Немного, потому что претензии всё равно есть. Он пропустил очевидный фол Мойзеса на Бонгонде в начале матча, когда Мойзес после этого ещё какие-то жесты стал показывать. Не надо этого позволять. В итоге – пропуск жёлтой. Что было дальше? Бонгонда пошёл мстить – и срубил Кругового. И это тоже должна была быть карточка.

Отомстить и правда получилось:
У «Спартака» раскрылся неожиданный герой. Засверкал, когда пошли слухи о трансфере
У «Спартака» раскрылся неожиданный герой. Засверкал, когда пошли слухи о трансфере

Дальше – 0:1 после первого тайма. На месте Сухого в судейской в перерыве я бы сказал: «Сейчас начнётся». Надо было менять тактику – и показывать первые жёлтые, а дальше их считать. Но Сухой решил продолжать держать свою планку – и это привело к тому, к чему привело.

Теперь к драке: ключевое здесь — это пропуск фола со стороны Кисляка. Тут надо было сразу гасить страсти и показывать жёлтую. Дальше, когда уже начиналась драка, надо было сразу лететь к Роше с жёлтой карточкой, просто чтобы показать игрокам – я всё вижу, вот наказание. Но этого не произошло – и поехали рубиться.

ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По решениям по итогу драки, да и по другим карточкам важно сказать про любителей правил игры и разных экспертов. В правилах написано, в пятом пункте, что арбитр принимает решения, в том числе исходя из духа игры. Если буквоедствовать в каждом моменте в таких больших матчах, как дерби, никто эти дерби до конца доигрывать не будет. Да, Гуарирапа сделал то же самое, за что удалили Литвинова. Руслана удалили, потому что в таких эпизодах нельзя делать сильный перекос в сторону одной команды. Поэтому он просто убрал по одному человеку с каждой стороны, и убрал по делу – Роша там махал кулаками, Литвинов хватал за лицо. Важно, что это именно за лицо – это унижение чести и достоинства футболиста. Уравнял – и продолжил игру. Причём продолжил её достойно и начал делать то, что должен был делать с начала второго тайма – показывать жёлтые. Он показывал их везде, где нельзя было сгладить момент – отсюда и вторая карточка Облякову. А вот моменты, где Мойзес кого-то поднимал, где Пруцеву случайно заехали – это как раз нормальные мужские эпизоды для такой игры. Продолжать раскидываться красными здесь было неправильно. И футболисты это приняли.

В итоге оценка у Сухого — 8,2. По десятой балла от оценки в 8,5 (так как матч повышенной сложности) — снижение за непоказ карточек Мойзесу, Бонгонда и Кисляку. Ключевых же ошибок, как с пенальти или удалениями, у Сухого не было. Но всё это не значит, что Сухой какой-то плохой арбитр. Нет, он крепкий и надёжный судья. Просто это был не его день.

Итоги дерби от легенд «Спартака»:
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Что касается санкций, то Роше после дерби бан прилетит по полной. Его серьёзно забанят. Он же не только кулаками махал, а ещё и судью толкнул – это физическое воздействие на официальное лицо матча. Я думаю, что будет минимум четыре матча, а скорее даже шесть – до зимнего перерыва и ещё чуть весной посидит. А Литвинову дадут максимум пару игр, возможно даже одну – реальная дисквалификация и одна – условная.

Оценка Сухого 8,2

«Акрон» — «Крылья Советов» — 2:0

Из пяти молодых арбитров – двум доверяют больше других. Один – как раз Михаил Черемных, он работал на этом матче. И отработал хорошо. Решения верные, передвижения все хорошие, решение назначить 11-метровый самостоятельно принял – и принял верно. Одна ошибка была – не показал жёлтую карточку за симуляцию. В целом ему надо просто избавляться от волнения. Это пройдёт, но на месте департамента почаще давал бы ему игры – как раз, чтобы от этого волнения избавиться. И загрузить его уверенностью в себе.

Оценка Черемных — 8,3.

Что это было?
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«Ахмат» — «Пари НН» — 0:2

Если смотреть на работу Кукуяна в целом, то отсудил он хорошо. Но есть два ключевых момента – и в обоих он ошибся. Первый – на 51-й минуте. Игрок гостей при подаче выпрыгнул и пробил локтем в голову сопернику. Кукуяну никто обзор не перекрывал, почему он не назначил 11-метровый сам – для меня загадка. Но тут вмешался Буланов, позвал на VAR, и в итоге Кукуян своё решение поменял на верное.

Дальше – ключевой эпизод. где Буланов ошибку Кукуяна уже не исправил. Открытая ситуация для судьи – мяч от пятки отлетает в выставленную руку защитника «Пари НН». Она далеко отставлена от тела, положение неестественное – я не понимаю, почему это не пенальти. Кукуян показывал, что рука была внизу – но внизу она не была. Футболист не играл пяткой, это был рикошет в выставленную руку, которая увеличивала площадь тела – это должен был быть пенальти в ворота гостей. Почему не полез VAR? Не знаю. Единственное, что может оправдать Буланова – это если Кукуян сказал, что всё видел чётко и для него это не фол.

Оценка Кукуяна — 7,4 — снижена за две серьёзные ошибки, хотя глобально именно по игре вопросов не было.

«Факел» — «Химки» — 1:1

Здесь речь пойдёт как раз о втором молодом нашем арбитре – Егоре Егорове. И к нему прям прилетают сложные моменты! Эпизоды с перекрыванием вратаря и вмешательством в игру – как раз такие. Но, к счастью, он с ними здорово справляется.

Егор Егоров

Егор Егоров

Фото: ФК «Факел»

На шестой минуте Егоров правильно засчитал гол «Химок». Да, Заболотный находился в офсайде, но обзор вратарю хозяев перекрывал не он, а игрок собственной команды. Заболотный же показывал, что он ничего не делает. И он обзор действительно не перекрывал. Второй момент – на 85-й минуте. Тут у меня больше вопросов к помощнику, который офсайд не зафиксировал. При подаче хозяев их игрок находился за линией офсайда и вмешивался в единоборство, там был прям хороший контакт. Это активное действие. Опять зовут разбираться Егорова – и он разбирается, хоть там и мониторы ломались, и давление от домашнего стадиона было. Но парень не «поплыл», молодец.

Оценка Егорова – 8,6. Егоров вытащил два сложных момента, молодец.

«Краснодар» — «Оренбург» — 4:0

Тут работал Абросимов. И отработал нормально, но напряжённой игра была минут 30-35. Сложных моментов тут не было.

Оценка Абросимова — 8,4.

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