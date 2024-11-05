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Ливерпуль – Байер, Лига чемпионов — 2024/2025, 5 ноября 2024 – Хаби Алонсо не должен был играть за Ливерпуль, подробности

«Джеррард призывал взять меня». Хаби Алонсо вообще не должен был переходить в «Ливерпуль»
Георгий Илющенко
«Ливерпуль» – «Байер»
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Вместо легендарного полузащитника практически подписали футболиста, чьё имя стало нарицательным.

Хаби Алонсо — важный игрок в истории «Ливерпуля», с которым он сегодня, 5 ноября, сразится уже в статусе главного тренера «Байера». Помните, как испанец сравнял счёт в том самом легендарном стамбульском финальном матче ЛЧ-2004/2005 с «Миланом»? А его голы со своей половины поля «Лутону» в Кубке Англии и «Ньюкаслу» в АПЛ? Всего за мерсисайдцев у баскского опорника набралось 18+19 в 210 матчах. Однако всего этого могло не случиться, ведь вместо Хаби клуб практически согласовал трансфер другого футболиста.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» взял ЛЧ при Рафаэле Бенитесе, но костяк той команды скрупулёзно собирал его предшественник – Жерар Улье. Собственно, француз и сам выиграл немало трофеев — чего только стоит кубковое безумие в 2001-м: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги. Впрочем, сейчас не о тех достижениях.

В заявку мерсисайдцев на стамбульский финал попали 18 игроков, и 10 из них привёл в команду французский специалист. А если учесть заигравших при нём воспитанников Джейми Каррагера и Стивена Джеррарда, то и вовсе 12: помимо названной пары, это Ежи Дудек, Стив Финнан, Сами Хююпя, Джимми Траоре, Йон Арне Риисе, Гарри Кьюэлл, Милан Барош, Дитмар Хаманн, Игор Бишчан, Владимир Шмицер.

В основу попали девять из них. А должны были 10 — на месте Алонсо вполне мог оказаться ещё один протеже Улье. Тот, при упоминании чьего имени вздрагивают многие экс-игроки АПЛ. Великий и ужасный Джои Бартон, который тогда бодро ворвался во взрослый футбол ещё не звёздного «Манчестер Сити», но уже заработал репутацию психа.

Великий путь «Ливерпуля» в том сезоне:
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался

Вернёмся в начало 2004 года. Улье искал напарника для Джеррарда в центр поля. И тренер, и сам Стивен мечтали заполучить Бартона. Тем более в «Ман Сити» были не прочь с ним выгодно расстаться. Разумеется, не из-за футбольных причин. Это ж Джои!

Во время рождественской вечеринки он увидел, как юный одноклубник Джейми Тэнди предпринял неумелую попытку розыгрыша и затушил окурок о рукав его рубашки. Большая ошибка. Бартон рассвирепел и уже свой окурок приложил к левому глазу бедолаги Тэнди.

Джои оштрафовали на шестинедельную зарплату и попытались выставить на трансфер. Попытку заблокировал тренер «Сити» Кевин Киган — один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Но мешать родной команде забрать дерзкого полузащитника, да ещё и за щедрое предложение, тот явно не стал бы.

Джои Бартон

Джои Бартон

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Бартон признавался, что приезжал на базу мерсисайдцев в Мелвуд и обсуждал с Улье, какая замечательная связка у него получится с Джеррардом. Только вот незадача — по итогам сезона француза уволили и на его место пригласили Бенитеса. А футбол испанца и буйный нрав Джои несовместимы, как ментос с колой.

«Я встретился с Улье, и на словах мы всё согласовали. Сделка близилась к завершению. Я был в Дубае, когда стало известно, что вместо меня берут паренька из «Реала Сосьедад», который недавно пробился в сборную Испании. Если бы ситуация сложилась иначе, я мог бы положить конец дебатам о сложности использования вместе на поле Джеррарда и Лэмпарда. Насколько знаю, Стивен призывал «Ливерпуль» подписать меня в 2004 году и считал, что у нас может сложиться прекрасная связка», – писал Бартон в автобиографии «Без глупостей».

Также Джои добавил: «В итоге они блестяще потратились. Хаби — великолепный игрок, он умеет отдать очень длинный и точный пас». Впрочем, книга вышла в 2016-м, незадолго до завершения карьеры полузащитника. Когда же она была в самом разгаре, Бартон, кажется, ненавидел Алонсо и подтверждал это делом.

Если бы Алонсо не перешёл в «Ливерпуль», то играл бы в паре с Артетой:
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема

Свирепый британец в одном из матчей за «Ньюкасл» «встретил» Хаби сразу двумя ногами и раньше времени покинул поле. Стоило ли оно того? Для Джои — однозначно да. Как он сам рассказал позже, то была месть:

«Когда бы мы ни пересекались, я всегда старался, чтобы игра проходила на моих условиях и была построена на физике. Тогда оставалось сыграть 13 минут. «Ливерпуль» вёл в два мяча, действовал спокойно и держал мяч. Его фанаты, не прекращая, заряжали вызывающие бешенство «оле-оле-оле». Хаби держал мяч у углового флага дольше, чем следовало. Это дало мне шанс броситься в подкат и скрыть недобрые намерения. Он выжал максимум из момента и покатился по газону. Думал, получу жёлтую, но мне показали красную».

Стоило ли винить именно баска? Ведь тот не звонил в офис «Ливерпуля» и не говорил: «К чёрту Улье и Бартона. Позовите меня с Бенитесом, и мы возьмём ЛЧ». Всё решало руководство, просто стечение обстоятельств. Но попробуй расскажи это Бартону — был риск остаться без глаза.

Неизвестно, как сложилась бы судьба мерсисайдцев, подпиши они всё-таки Джои. Наверняка ясно только одно — выбрав Алонсо, они точно не проиграли.

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