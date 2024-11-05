«Джеррард призывал взять меня». Хаби Алонсо вообще не должен был переходить в «Ливерпуль»

Хаби Алонсо — важный игрок в истории «Ливерпуля», с которым он сегодня, 5 ноября, сразится уже в статусе главного тренера «Байера». Помните, как испанец сравнял счёт в том самом легендарном стамбульском финальном матче ЛЧ-2004/2005 с «Миланом»? А его голы со своей половины поля «Лутону» в Кубке Англии и «Ньюкаслу» в АПЛ? Всего за мерсисайдцев у баскского опорника набралось 18+19 в 210 матчах. Однако всего этого могло не случиться, ведь вместо Хаби клуб практически согласовал трансфер другого футболиста.

«Ливерпуль» взял ЛЧ при Рафаэле Бенитесе, но костяк той команды скрупулёзно собирал его предшественник – Жерар Улье. Собственно, француз и сам выиграл немало трофеев — чего только стоит кубковое безумие в 2001-м: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги. Впрочем, сейчас не о тех достижениях.

В заявку мерсисайдцев на стамбульский финал попали 18 игроков, и 10 из них привёл в команду французский специалист. А если учесть заигравших при нём воспитанников Джейми Каррагера и Стивена Джеррарда, то и вовсе 12: помимо названной пары, это Ежи Дудек, Стив Финнан, Сами Хююпя, Джимми Траоре, Йон Арне Риисе, Гарри Кьюэлл, Милан Барош, Дитмар Хаманн, Игор Бишчан, Владимир Шмицер.

В основу попали девять из них. А должны были 10 — на месте Алонсо вполне мог оказаться ещё один протеже Улье. Тот, при упоминании чьего имени вздрагивают многие экс-игроки АПЛ. Великий и ужасный Джои Бартон, который тогда бодро ворвался во взрослый футбол ещё не звёздного «Манчестер Сити», но уже заработал репутацию психа.

Вернёмся в начало 2004 года. Улье искал напарника для Джеррарда в центр поля. И тренер, и сам Стивен мечтали заполучить Бартона. Тем более в «Ман Сити» были не прочь с ним выгодно расстаться. Разумеется, не из-за футбольных причин. Это ж Джои!

Во время рождественской вечеринки он увидел, как юный одноклубник Джейми Тэнди предпринял неумелую попытку розыгрыша и затушил окурок о рукав его рубашки. Большая ошибка. Бартон рассвирепел и уже свой окурок приложил к левому глазу бедолаги Тэнди.

Джои оштрафовали на шестинедельную зарплату и попытались выставить на трансфер. Попытку заблокировал тренер «Сити» Кевин Киган — один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Но мешать родной команде забрать дерзкого полузащитника, да ещё и за щедрое предложение, тот явно не стал бы.

Джои Бартон Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Бартон признавался, что приезжал на базу мерсисайдцев в Мелвуд и обсуждал с Улье, какая замечательная связка у него получится с Джеррардом. Только вот незадача — по итогам сезона француза уволили и на его место пригласили Бенитеса. А футбол испанца и буйный нрав Джои несовместимы, как ментос с колой.

«Я встретился с Улье, и на словах мы всё согласовали. Сделка близилась к завершению. Я был в Дубае, когда стало известно, что вместо меня берут паренька из «Реала Сосьедад», который недавно пробился в сборную Испании. Если бы ситуация сложилась иначе, я мог бы положить конец дебатам о сложности использования вместе на поле Джеррарда и Лэмпарда. Насколько знаю, Стивен призывал «Ливерпуль» подписать меня в 2004 году и считал, что у нас может сложиться прекрасная связка», – писал Бартон в автобиографии «Без глупостей».

Также Джои добавил: «В итоге они блестяще потратились. Хаби — великолепный игрок, он умеет отдать очень длинный и точный пас». Впрочем, книга вышла в 2016-м, незадолго до завершения карьеры полузащитника. Когда же она была в самом разгаре, Бартон, кажется, ненавидел Алонсо и подтверждал это делом.

Свирепый британец в одном из матчей за «Ньюкасл» «встретил» Хаби сразу двумя ногами и раньше времени покинул поле. Стоило ли оно того? Для Джои — однозначно да. Как он сам рассказал позже, то была месть:

«Когда бы мы ни пересекались, я всегда старался, чтобы игра проходила на моих условиях и была построена на физике. Тогда оставалось сыграть 13 минут. «Ливерпуль» вёл в два мяча, действовал спокойно и держал мяч. Его фанаты, не прекращая, заряжали вызывающие бешенство «оле-оле-оле». Хаби держал мяч у углового флага дольше, чем следовало. Это дало мне шанс броситься в подкат и скрыть недобрые намерения. Он выжал максимум из момента и покатился по газону. Думал, получу жёлтую, но мне показали красную».

Стоило ли винить именно баска? Ведь тот не звонил в офис «Ливерпуля» и не говорил: «К чёрту Улье и Бартона. Позовите меня с Бенитесом, и мы возьмём ЛЧ». Всё решало руководство, просто стечение обстоятельств. Но попробуй расскажи это Бартону — был риск остаться без глаза.

Неизвестно, как сложилась бы судьба мерсисайдцев, подпиши они всё-таки Джои. Наверняка ясно только одно — выбрав Алонсо, они точно не проиграли.