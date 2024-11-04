Творец нового «Арсенала» внезапно ушёл из клуба. В клуб, который выше в таблице АПЛ

Нет, Артета не вернулся в «Сити». Но с уходом спортивного директора его позиции в Лондоне пошатнулись.

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар покидает клуб. Эту информацию сначала опубликовал таблоид Daily Mail, а затем подтвердил Фабрицио Романо. Ну а вечером понедельника об уходе Эду стало известно официально. Такая новость если не шокировала, то как минимум удивила. Причём не только фанатов, но и, судя по инсайдам, и руководство «Арсенала».

Кто такой Эду Гаспар?

Закончив играть в футбол, он пять лет работал директором «Коринтианса» и три года – координатором в сборной Бразилии, а в июле 2019 года пришёл в «Арсенал». Эду стал первым в истории клуба техническим директором, а в ноябре 2022-го – первым спортивным директором. По сути, бразилец занимался работой спортивного директора ещё до назначения на эту должность.

Например, на официальном сайте «Арсенала» за 2020 год можно найти интервью Эду, в котором он рассказывает, как ещё полгода назад составлял с Артетой трансферный план, а потом убеждал владельцев в его целесообразности: «Если бы вы видели мой план шесть или семь месяцев назад, когда я составлял его с Артетой, то Парти уже находился в списке. […] После множества встреч я получил от владельцев зелёный свет на инвестицию денег в этот трансфер».

Эду Гаспар Фото: ФК «Арсенал»

По информации The Athletic, уже тогда Эду в одиночку вёл переговоры по потенциальным футболистам. За пять лет сделок хватало – и провальных, и успешных. Кто-то не смог себя проявить (например, Виллиан, Виейра и Локонга), а кто-то стал точечным попаданием (в том числе Эдегор, Габриэл и Райя). В целом же «Арсенал» получил состав, который сейчас выглядит топовым по меркам АПЛ. Правда, часто говорят о нехватке центрального нападающего.

Всё тот же The Athletic отмечает, что Эду был ключевой фигурой в преобразовании команды. Он перестроил отдел подбора персонала и сыграл решающую роль не только в переговорах, но и в выявлении талантов. За время его работы в «Арсенале» произошла огромная текучка кадров. С должностью спортивного директора в ноябре 2022 года Эду получил контроль ещё над академией и женской командой.

Чем запомнится Эду в «Арсенале»?

Главное – при нём команда явно прогрессировала в плане результатов. Динамика в чемпионате Англии получилась показательной:

сезон-2019/2020: восьмое место;

сезон-2020/2021: восьмое место;

сезон-2021/2022: пятое место;

сезон-2022/2023: второе место;

сезон-2023/2024: второе место.

«Арсенал» прошёл от непопадания в еврокубки до полноценной борьбы за титул. В предыдущем сезоне чемпионская гонка шла до последнего тура, но «Сити» выдал на финише девять побед подряд и обошёл «Арсенал» на два очка.

Успех «Арсенала» связывают в первую очередь с главным тренером Артетой. Однако, согласно инсайдам, он остался в команде во многом благодаря Эду Гаспару. Бразилец рассказывал, что не видел смысла менять тренера, поскольку анализ команды указывал на проблемы на других позициях. По состоянию на сегодня «Арсенал» стал примером того, как нужно доверять тренеру в тяжёлый момент.

Эду Гаспар Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Именно Эду называют главным союзником Артеты. Бразилец со своей стороны сделал всё, чтобы тренер остался. The Athletic отмечал, что у них с самого начала сложились отличные отношения: «Они общаются ежедневно. Эду иногда смотрит тренировки, но чаще заходит в комнату тренеров, чтобы обсудить стратегию».

Эду и Артета не пересекались в «Арсенале», будучи футболистами. Бразилец играл до 2005 года, а Артета пришёл только в 2011-м. Их близкое общение сформировалось, когда оба уже закончили играть в футбол.

«Арсенал» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Почему Эду покидает «Арсенал»?

Эду был максимально корректен в своём прощальном заявлении – поблагодарил клуб за поддержку, включая начальство, которое назвал поимённо. Тем не менее журналист BBC Sport Кон Харрисон сообщил, что причиной ухода спортивного директора могло стать как раз разочарование в руководстве. Харрисон утверждает:

«Когда генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам покинул свой пост, то Эду хотел, чтобы его рассматривали на эту должность. Он не был расстроен, что не получил эту роль, но остался раздражён, что вице-председатель Тим Льюис даже не рассматривал его на этот пост. Кажется, клуб ориентируется на назначение другого человека, если даже у Эду даже не было собеседования».

Трибуна Фото: Stu Forster/Getty Images

По информации The Athletic, «Арсенал» собирается назначить Джеймса Кинга директором по футбольным операциям. Он был юридическим и старшим юридическим советником «Арсенала» с 2016 по 2022 год.

Что будет дальше?

Можно сказать, что позиции Артеты в клубе пошатнулись. Ещё недавно они казались непоколебимыми, но теперь клуб не может победить три матча подряд, а главный единомышленник покидает команду. Впрочем, пока речи об увольнении главного тренера не идёт.

Сам Эду, по информации Фабрицио Романо, продолжит карьеру в структурах Евангелоса Маринакиса. Бизнесмен владеет английским «Ноттингем Форест», португальским «Риу Аве» и греческим «Олимпиакосом», который в этом году выиграл первый еврокубок в истории страны. Эту информацию подтверждает The Athletic, который добавляет, что контракт с «Форестом» ещё не подписан и точная роль пока не определена, но соглашение уже достигнуто. Ожидается, что Эду возьмет на себя ответственность за трансферы команд и расширит свою деятельность. Сообщается, что уход Эду оставит значительную брешь в «Арсенале», но, возможно, выстроенная структура в клубе позволит соблюсти преемственность.

Интересно, что сейчас тот уникальный момент, когда «Форест» (третье место) находится в таблице выше «Арсенала» (пятое место). Через тур (23 ноября) команды встретятся друг с другом в Лондоне.