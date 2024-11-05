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Спартак — Ростов, 1/4 финала Пути РПЛ, 5 ноября 2024: прямая онлайн-трансляция матча, где смотреть, составы, Динамо — Локомотив

Первые матчи плей-офф Кубка. «Спартак» — против Карпина, а «Локо» играет с «Динамо»! LIVE
Никита Паглазов
Онлайн-трансляция Кубка России
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Следите за играми с нами.

Новый формат Кубка России до сих пор принимают не все. Оно и понятно – матчи на групповом этапе часто превращаются в формальность, а играют в них не основные составы. Но групповой этап уже в прошлом. И уже стартует плей-офф Пути РПЛ – сегодня состоятся первые встречи 1/4 финала.

Обе игры пройдут в Москве. Сначала, в 18.30, московский «Спартак» сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина. Про принципиальную значимость игр со «Спартаком» для Карпина, кажется, знают вообще все болельщики футбола в России. Но в этой игре есть отдельный сюжет – совсем недавно «Ростов» уже приезжал в гости в Тушино и проиграл там 0:3. Понятно, что в нынешнем противостоянии будет два матча (второй – уже весной), но игроки гостей должны хотеть взять реванш.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторая игра – московское дерби. Не главное, как принято считать у болельщиков, но одно из самых важных. А по местам команд в РПЛ – вполне себе и главное. «Локо», который в таблице идёт третьим, сыграет с «Динамо» (четвёртое место). Супервывеска в 20.45 мск! Плюс обе команды давно не брали трофеи, поэтому отказываться от кубка им точно невыгодно.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обоих матчей. Следите вместе с нами!

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