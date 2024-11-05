Чемпионский «Байер» «поплыл»?

«Байер» прошлого сезона демонстрировал феноменальную живучесть: выдирали очки даже из самых безнадёжных ситуаций и оформили исторический дубль без поражений в Германии. Но ещё по ходу чемпионата многие задавались вопросом: «Как долго леверкузенцы протянут в таком ритме?».
Кажется, сейчас перестали тянуть: после 9-го тура Бундеслиги «Байер» на четвёртом месте и отстаёт от лидирующей «Баварии» на семь очков. В чем дело: команда Алонсо сдулась или просто истратила все запасы фортуны?
Аномальное количество голов на последних минутах в прошлом сезоне можно трактовать двояко. Честнее всего будет оттолкнуться от характера тех матчей. В играх с «Боруссией», «Штутгартом», «Хоффенхаймом» и «Карабахом» команда Алонсо либо имела равный с соперником показатель xG, либо многократно превосходила его. За тот сезон у «Байера» практически не было провальных матчей. Они не обязательно были сильнее оппонентов, не обязательно перебивали их по xG, но стабильно демонстрировали осмысленный и качественный футбол.
«Байер» празднует победу
Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images
Это точно не тот случай, когда «Байер» можно назвать командой-отскоком. Есть разница между леверкузенцами и, к примеру, «Манчестер Юнайтед» тен Хага. Оба в прошлом сезоне вырывали очки в концовках, но ситуации – слишком противоположные. Если «Байер» восстанавливал справедливость, то «МЮ» чудом избегал заслуженной потери очков. К чести англичан, это тоже проявление характера – но тренерский штаб имел к ней минимальное отношение.
Это если рационально оценивать ситуации в клубах. Конечно, это не означает, что в футболе надо отнимать очки у тех, кто «не заслужил». Именно такими результатами спорт и прекрасен, но удача не может сопутствовать каждую неделю, поэтому на ней не протянешь весь сезон. Что уж говорить, если сейчас фортуна покинула даже Хаби Алонсо.
Впрочем, «Байер» всё ещё в порядке, а Алонсо доказывает, что он реально топовый тактик, а не проходимец, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Хаби нисколько не зазнался после титулов и продолжает досконально изучать соперников. Как пример – недавняя игра со «Штутгартом». Леверкузенцы полностью переиграли соперника по ударам (19 против 4) и голевым шансам (6 против 0) и задушили его прессингом, поменяв схему. А ведь «Штутгарт» – тот ещё крепкий орешек: недавно уничтожили по игре «Юве» в Лиге чемпионов (в гостях) и разгромили дортмундскую «Боруссию».
Проблема в том, что Леверкузен так и не забил, потеряв очки на ровном месте. Хотя провёл самый доминирующий матч со «Штутгартом» за два сезона.
«Сегодня мы не сумели забить, но играли хорошо. Пожалуй, это была лучшая игра в сезоне, не хватило только гола. Мы хотим быть лучше, чаще побеждать. Если будем играть так же, как сегодня, чаще будем побеждать. Хороший матч, все игроки выложились без остатка».
Другой пример – матч с «Баварией». Алонсо должен был проиграть, однако ход матча продемонстрировал лишь силу мюнхенцев, но не кризис Хаби. Испанец заранее настроился на игру вторым номером и запарковал «автобус», выставив пассивные 3-4-1-2. Показателен показатель PPDA (сколько соперник делает в среднем передач перед потерей мяча) – команда Компани совершала около 16 передач (весьма много). Алонсо повезло, ведь «Бавария» безоговорочно заслужила победу и основательно давила гостя. Но респект Хаби за то, что он трезво оценивает силы и возможности своей команды.
Если брать показатель xG, то за девять туров «Байер» существенно уступил лишь «Баварии». Был ещё матч с «Вердером», в котором бременцы на 0,4 пункта опередили Леверкузен, но глобально команда Хаби доминирует в каждом матче. Даже в игре с «Лейпцигом», который закончился поражением для Алонсо, леверкузенцы перебили соперника по голевым моментам. Однако соперник показал феноменальную устойчивость и наказал «Байер» в его же стиле: не простил ошибки и отыгрался с 0:2.
По индивидуальностям Леверкузен тоже не оскудел. Стиль Гримальдо и Фримпонга хоть и стал известен всему миру, но латерали по-прежнему оказывают большое и успешное влияние на атакующую игру. В особенности Алехандро, который примеряет на себя роль свободного художника и комбинирует в центре поля.
Бонифасе наконец заиграл после травмы и забил восемь мячей, а Флориан Вирц всё так же эталонно жонглирует с мячом, проходя полчища соперников – да ещё и набрался спортивной злости, то и дело ругаясь с арбитрами. Видимо, вовсю готовится к трансферу в «Реал».
Флориан Вирц и Хаби Алонсо
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
К переезду в Мадрид готовится не только Вирц, но и Алонсо. Про его возможный переезд в Мадрид заговорили громче после того, как Алонсо не возглавил «Ливерпуль» после ухода Клоппа. А Relevo сообщает, что в Мадриде уже всё решили – и Алонсо возглавит клуб в следующем сезоне. Если всё так – это верный шаг. Испанец своим авторитетом сохранил лидеров Леверкузена и не допускает никаких конфликтов внутри раздевалки. Но самое трудное – удерживает «Байер» на плаву после сенсационного сезона. Хотя клуб такого ранга, без чемпионского опыта, мог легко «поплыть» и улететь в нижнюю часть Бундеслиги, что частое явление для Германии и самого «Байера». Если получается тут – точно можно пробовать в «Реале».
Ждать повторного чуда глупо, но место в топ-4 по итогам сезона будет успехом. Кажется, Хаби справится с этой задачей – по ожидаемым очкам клуб занимает уверенное второе место, со временем должен подняться туда и по реальным очкам.