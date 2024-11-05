Чемпионский «Байер» «поплыл»?

На самом деле нет. И Алонсо всё ещё отличный кандидат для «Реала».

«Байер» прошлого сезона демонстрировал феноменальную живучесть: выдирали очки даже из самых безнадёжных ситуаций и оформили исторический дубль без поражений в Германии. Но ещё по ходу чемпионата многие задавались вопросом: «Как долго леверкузенцы протянут в таком ритме?».

Кажется, сейчас перестали тянуть: после 9-го тура Бундеслиги «Байер» на четвёртом месте и отстаёт от лидирующей «Баварии» на семь очков. В чем дело: команда Алонсо сдулась или просто истратила все запасы фортуны?

Аномальное количество голов на последних минутах в прошлом сезоне можно трактовать двояко. Честнее всего будет оттолкнуться от характера тех матчей. В играх с «Боруссией», «Штутгартом», «Хоффенхаймом» и «Карабахом» команда Алонсо либо имела равный с соперником показатель xG, либо многократно превосходила его. За тот сезон у «Байера» практически не было провальных матчей. Они не обязательно были сильнее оппонентов, не обязательно перебивали их по xG, но стабильно демонстрировали осмысленный и качественный футбол.

«Байер» празднует победу Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images

Это точно не тот случай, когда «Байер» можно назвать командой-отскоком. Есть разница между леверкузенцами и, к примеру, «Манчестер Юнайтед» тен Хага. Оба в прошлом сезоне вырывали очки в концовках, но ситуации – слишком противоположные. Если «Байер» восстанавливал справедливость, то «МЮ» чудом избегал заслуженной потери очков. К чести англичан, это тоже проявление характера – но тренерский штаб имел к ней минимальное отношение.

Это если рационально оценивать ситуации в клубах. Конечно, это не означает, что в футболе надо отнимать очки у тех, кто «не заслужил». Именно такими результатами спорт и прекрасен, но удача не может сопутствовать каждую неделю, поэтому на ней не протянешь весь сезон. Что уж говорить, если сейчас фортуна покинула даже Хаби Алонсо.

Впрочем, «Байер» всё ещё в порядке, а Алонсо доказывает, что он реально топовый тактик, а не проходимец, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Хаби нисколько не зазнался после титулов и продолжает досконально изучать соперников. Как пример – недавняя игра со «Штутгартом». Леверкузенцы полностью переиграли соперника по ударам (19 против 4) и голевым шансам (6 против 0) и задушили его прессингом, поменяв схему. А ведь «Штутгарт» – тот ещё крепкий орешек: недавно уничтожили по игре «Юве» в Лиге чемпионов (в гостях) и разгромили дортмундскую «Боруссию».

Проблема в том, что Леверкузен так и не забил, потеряв очки на ровном месте. Хотя провёл самый доминирующий матч со «Штутгартом» за два сезона.

Хаби Алонсо главный тренер «Байера» «Сегодня мы не сумели забить, но играли хорошо. Пожалуй, это была лучшая игра в сезоне, не хватило только гола. Мы хотим быть лучше, чаще побеждать. Если будем играть так же, как сегодня, чаще будем побеждать. Хороший матч, все игроки выложились без остатка».

Другой пример – матч с «Баварией». Алонсо должен был проиграть, однако ход матча продемонстрировал лишь силу мюнхенцев, но не кризис Хаби. Испанец заранее настроился на игру вторым номером и запарковал «автобус», выставив пассивные 3-4-1-2. Показателен показатель PPDA (сколько соперник делает в среднем передач перед потерей мяча) – команда Компани совершала около 16 передач (весьма много). Алонсо повезло, ведь «Бавария» безоговорочно заслужила победу и основательно давила гостя. Но респект Хаби за то, что он трезво оценивает силы и возможности своей команды.

Если брать показатель xG, то за девять туров «Байер» существенно уступил лишь «Баварии». Был ещё матч с «Вердером», в котором бременцы на 0,4 пункта опередили Леверкузен, но глобально команда Хаби доминирует в каждом матче. Даже в игре с «Лейпцигом», который закончился поражением для Алонсо, леверкузенцы перебили соперника по голевым моментам. Однако соперник показал феноменальную устойчивость и наказал «Байер» в его же стиле: не простил ошибки и отыгрался с 0:2.

По индивидуальностям Леверкузен тоже не оскудел. Стиль Гримальдо и Фримпонга хоть и стал известен всему миру, но латерали по-прежнему оказывают большое и успешное влияние на атакующую игру. В особенности Алехандро, который примеряет на себя роль свободного художника и комбинирует в центре поля.

Бонифасе наконец заиграл после травмы и забил восемь мячей, а Флориан Вирц всё так же эталонно жонглирует с мячом, проходя полчища соперников – да ещё и набрался спортивной злости, то и дело ругаясь с арбитрами. Видимо, вовсю готовится к трансферу в «Реал».

Флориан Вирц и Хаби Алонсо Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

К переезду в Мадрид готовится не только Вирц, но и Алонсо. Про его возможный переезд в Мадрид заговорили громче после того, как Алонсо не возглавил «Ливерпуль» после ухода Клоппа. А Relevo сообщает, что в Мадриде уже всё решили – и Алонсо возглавит клуб в следующем сезоне. Если всё так – это верный шаг. Испанец своим авторитетом сохранил лидеров Леверкузена и не допускает никаких конфликтов внутри раздевалки. Но самое трудное – удерживает «Байер» на плаву после сенсационного сезона. Хотя клуб такого ранга, без чемпионского опыта, мог легко «поплыть» и улететь в нижнюю часть Бундеслиги, что частое явление для Германии и самого «Байера». Если получается тут – точно можно пробовать в «Реале».

Ждать повторного чуда глупо, но место в топ-4 по итогам сезона будет успехом. Кажется, Хаби справится с этой задачей – по ожидаемым очкам клуб занимает уверенное второе место, со временем должен подняться туда и по реальным очкам.