Анчелотти пять раз брал Лигу чемпионов с «Реалом» и «Миланом». Какая его команда — лучшая?

«Милан», сезон-2006/2007

Красно-чёрные снова стартовали в квалификации. На этот раз команда Анчелотти прошла «Црвену Звезду» (1:0, 2:1), после чего оказалась в одной группе с «Лиллем», АЕКом и «Андерлехтом». Итальянский клуб набрал 10 очков по итогам четырёх туров и пропустил всего один мяч. Правда, после этого расслабился и завершил групповой этап двумя поражениями. Тем не менее команда прошла в плей-офф с первого места в квартете.

В 1/8 финала «Милан» помучился с «Селтиком». Матч в Шотландии завершился без голов. Зрители не увидели их и по итогам основного времени на «Сан-Сиро». И всё-таки «Милан» должал соперника — забил единственный мяч в начале дополнительного времени. Далее команда Анчелотти упустила победу в домашнем матче с «Баварией». «Милан» вёл 1:0 и 2:1, а потом пропустил на 90+4-й минуте. Такой результат делал «Баварию» фаворитом перед ответным матчем. Но «Милан» забил в Мюнхене два мяча в первом тайме и отыграл «на ноль» — 2:0.

В полуфинале красно-чёрные высадили «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Особенно запомнилась игра на «Олд Траффорд». «Милан» пропустил в начале матча, забил дважды до перерыва, но всё-таки проиграл, пропустив в добавленное время — 2:3. Зато через неделю итальянский клуб не оставил сопернику никаких шансов — 3:0. В финале «Милан» одолел «Ливерпуль» (2:1) и взял реванш за поражение двухлетней давности.

Кака — ключевой футболист «Милана» в том сезоне. Бразилец чаще других игроков команды выходил на поле и забил 10 мячей (лучший бомбардир Лиги чемпионов). Особенно запомнился перформанс Кака на «Олд Траффорд», когда бразилец отгрузил «двушку». Патрис Эвра и Габриэль Хайнце никогда не забудут второй гол бразильца. Именно они столкнулись друг с другом перед тем, как Кака снова огорчил манкунианцев. Через несколько месяцев бразильцу вручат «Золотой мяч». Индзаги на этот раз забил всего четыре мяча в основной сетке, но два из них — в финале Лиги чемпионов. В составе той команды также выделялись Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Дженнаро Гаттузо, Массимо Амброзини, Паоло Мальдини.