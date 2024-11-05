Анчелотти пять раз брал Лигу чемпионов с «Реалом» и «Миланом». Какая его команда — лучшая?

«Милан» и «Реал» — при упоминании этих клубов в голове сразу возникает образ Карло Анчелотти. Итальянский тренер добился успеха с обеими командами. Он пять раз побеждал в Лиге чемпионов (дважды — с «Миланом», трижды — с «Реалом»). Перед матчем соперников в ЛЧ пришло время определить самую крутую команду, с которой Карло брал главный клубный турнир Европы.
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«Милан», сезон-2006/2007
Красно-чёрные снова стартовали в квалификации. На этот раз команда Анчелотти прошла «Црвену Звезду» (1:0, 2:1), после чего оказалась в одной группе с «Лиллем», АЕКом и «Андерлехтом». Итальянский клуб набрал 10 очков по итогам четырёх туров и пропустил всего один мяч. Правда, после этого расслабился и завершил групповой этап двумя поражениями. Тем не менее команда прошла в плей-офф с первого места в квартете.
В 1/8 финала «Милан» помучился с «Селтиком». Матч в Шотландии завершился без голов. Зрители не увидели их и по итогам основного времени на «Сан-Сиро». И всё-таки «Милан» должал соперника — забил единственный мяч в начале дополнительного времени. Далее команда Анчелотти упустила победу в домашнем матче с «Баварией». «Милан» вёл 1:0 и 2:1, а потом пропустил на 90+4-й минуте. Такой результат делал «Баварию» фаворитом перед ответным матчем. Но «Милан» забил в Мюнхене два мяча в первом тайме и отыграл «на ноль» — 2:0.
В полуфинале красно-чёрные высадили «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Особенно запомнилась игра на «Олд Траффорд». «Милан» пропустил в начале матча, забил дважды до перерыва, но всё-таки проиграл, пропустив в добавленное время — 2:3. Зато через неделю итальянский клуб не оставил сопернику никаких шансов — 3:0. В финале «Милан» одолел «Ливерпуль» (2:1) и взял реванш за поражение двухлетней давности.
Кака — ключевой футболист «Милана» в том сезоне. Бразилец чаще других игроков команды выходил на поле и забил 10 мячей (лучший бомбардир Лиги чемпионов). Особенно запомнился перформанс Кака на «Олд Траффорд», когда бразилец отгрузил «двушку». Патрис Эвра и Габриэль Хайнце никогда не забудут второй гол бразильца. Именно они столкнулись друг с другом перед тем, как Кака снова огорчил манкунианцев. Через несколько месяцев бразильцу вручат «Золотой мяч». Индзаги на этот раз забил всего четыре мяча в основной сетке, но два из них — в финале Лиги чемпионов. В составе той команды также выделялись Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Дженнаро Гаттузо, Массимо Амброзини, Паоло Мальдини.
«Реал», сезон-2013/2014
Анчелотти — тренер, под руководством которого «Реал» завоевал долгожданную «десиму» (10-й трофей Лиги чемпионов). Мадридский клуб просто не заметил соперников на групповом этапе. Команда набрала 16 очков из 18 возможных в матчах с «Галатасараем», «Ювентусом» и «Копенгагеном». Испанский клуб отгрузил 20 голов, а пропустил всего пять. Именно так выглядит доминирование.
В первом раунде плей-офф «Реал» уничтожил «Шальке». На второй матч можно было и не выходить, ведь в Германии гости унизили соперника — 6:1. После этого последовала более скромная победа в Мадриде — 3:1. После того как «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0) в Испании, казалось, что команда Анчелотти спокойно шагнёт в полуфинал. На деле всё получилось иначе. «Реал» всё-таки продрался в полуфинал, но сделал это с большим трудом, ведь проиграл в Дортмунде (0:2). После этого мадридский клуб «прибил» «Баварию» (1:0, 4:0), а в финале справился с «Атлетико» (4:1). «Реал» ушёл от поражения в основное время благодаря голу на 90+3-й минуте, а потом добил соперника в дополнительное.
Криштиану Роналду наколотил 17 голов, хотя в финале отличился только с пенальти. Португалец был просто неудержим и забивал почти в каждом матче. Неудивительно, что в 2014 году ему вручили «Золотой мяч». Вратарь Икер Касильяс пропустил всего 10 мячей в 13 матчах, Карим Бензема (5+5) и Гарет Бэйл (6+4) набрали по 10 очков по системе «гол+пас», Анхель Ди Мария — 9 (3+6). Защитник Серхио Рамос забил три мяча, в том числе тот, что спас команду от поражения в финале. Помимо этого, выделялись Пепе, Лука Модрич, Дани Карвахаль, Хаби Алонсо, Иско и Марсело.
«Реал», сезон-2021/2022
Сезон, который запомнился многочисленными камбэками «Реала». На групповом этапе мадридский клуб одержал пять побед в шести матчах. Удивительно, но «Реал» не справился дома со скромным молдавским «Шерифом» (1:2). С другой стороны, команда Анчелотти дважды обыграла «Интер» и «Шахтёр». «Реал» пропустил всего три мяча и вышел в 1/8 финала с первого места в квартете.
А теперь загибаем пальцы. Сначала «Реал» проходит «ПСЖ», после того как проиграл во Франции (0:1). Хозяева пропускают первыми в Мадриде, для выхода в следующий раунд нужно забивать три мяча. Хорошо, когда у тебя Бензема в шикарной форме. Карим кладёт три с 61-й по 78-ю минуту — до свидания, «ПСЖ»! Далее — непростая победа в противостоянии с «Челси». Мадрид побеждает в Лондоне (3:1), а потом «горит» дома с разницей в три мяча. Это конец? Конечно, нет! «Реал» забивает в основное время, а потом — в дополнительное.
В полуфинале команда Анчелотти побеждает «Манчестер Сити». Проиграла 3:4 в Англии, а потом взяла реванш дома. «Реал» пропустил на 73-й минуте. Теперь-то уж точно конец? Родриго (90-я минута), Родриго (90+1-я) и Бензема (95-я) — до свидания, «Манчестер Сити»! Финал получился не таким интересным — «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.
Бензема выдал удивительный сезон. Наколотил 15 мячей в Лиге чемпионов, а потом забрал «Золотой мяч». Тибо Куртуа великолепно провёл финал в Париже, в нужное время забивали Родриго и Винисиус Жуниор, полезно играли Лука Модрич и Тони Кроос.
«Милан», сезон-2002/2003
Итальянский клуб начал путь в Лиге чемпионов с квалификационного раунда. Команда Анчелотти прошла чешский «Слован» из Либереца и оказалась в основном этапе. Правда, «Милан» продрался туда только благодаря правилу гостевого гола. Хозяева победили на «Сан-Сиро» (1:0), а потом проиграли в Чехии (1:2). На первом групповом этапе (тогда их было два) «Милан» попал в достаточно сложный квартет — «Бавария», крепкий в то время «Депортиво» и «Ланс». Впрочем, команда Анчелотти решила задачу по выходу в следующий раунд по итогам четырёх туров. Она набрала 12 очков, но потом предсказуемо потеряла мотивацию и проиграла два раза подряд. 2:1 — с таким счётом завершились пять матчей (три победы, два поражения) «Милана» из шести.
«Реал», «Боруссия» Д и «Локомотив» — соперники «Милану» на втором групповом этапе. Похоже, Анчелотти нажал Ctrl+С, а потом — Ctrl+V. «Милан» снова одержал четыре победы подряд (все — со счётом 1:0), а потом проиграл два оставшихся матча. Этого хватило для первого места в группе. «Мы верили в силу нашей обороны», — скажет потом Анчелотти.
«Милан» выйдет в финал Лиги чемпионов, одержав всего одну победу в плей-офф. Сначала красно-чёрные прошли «Аякс» (0:0, 3:2) благодаря мячу в добавленное время, а потом одолели «Интер» (0:0, 1:1) по правилу выездного гола. Финал с «Ювентусом» на «Олд Траффорд» считается одним из самых скучных в истории. Зрители не увидели голов ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказался «Милан».
Филиппо Индзаги феерил в том розыгрыше Лиги чемпионов. Он наколотил 10 голов на основном этапе, а всего — 12 (с учётом квалификации). Для сравнения — вся остальная команда отличилась 11 раз. Больше всего минут в составе «Милана» провели Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта — основа обороны команды наряду с Кахой Каладзе. Вратарь Дида пропустил всего пять мячей и отразил три удара в серии пенальти с «Ювентусом». 0,41 — средний показатель пропущенных мячей (лучший показатель в карьере голкипера за один сезон). Руй Кошта отдал шесть голевых передач (первое место в команде), а Андрей Шевченко забил четыре мяча (второй бомбардир после Индзаги).
«Реал», сезон-2023/2024
В прошлом сезоне «Реал» ни разу не проиграл в Лиге чемпионов. «Наполи», «Брага» и «Унион» — каждый из этих клубов проиграл Мадриду по два раза на групповой стадии. Правда, четыре победы «Реала» были с минимальным преимуществом. После этого испанский клуб не без проблем прошёл «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1) в 1/8 финала. А потом одолел «Манчестер Сити». Удивительные 3:3 в Мадриде сменились на 1:1 в Англии. В серии пенальти точнее били футболисты «Реала».
Полуфинал с «Баварией» — время очередного камбэка. Сначала соперники сыграли 2:2 в Мюнхене, после чего «Реал» пропустил дома первым. Команда Анчелотти «горела» до 88-й минуты, а потом вновь сотворила магию. Хоселу забивает два в самой концовке, и Мадрид снова выходит в финал. В финале «Реал» забил два мяча дортмундской «Боруссии» после перерыва и одержал победу — 2:0.
В составе «Реала» прекрасно играли Дани Карвахаль, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Все трое попали в четвёрку лучших в голосовании за «Золотой мяч», хотя никто не добрался до первого места. Немалую пользу принесли Родриго и Хоселу — каждый из них забил по пять мячей в Лиге чемпионов. Вратарь Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, но вышел на поле в финале (единственный матч на турнире) и сыграл надёжно. А пока бельгиец лечился, его успешно подменял Андрей Лунин.