Осталась только одна непобеждённая команда! Главное за тур в Первой лиге

«Торпедо» лидирует не просто так. А вот «Арсенал» катится вниз.

Триумф «Торпедо», первое поражение «Арсенала», камбэк «Сочи» и сразу несколько красивых голов. Да, это мы с дайджестом 17-го тура Мелбет Первой лиги. Там завершился первый круг – вот как это было.

«Торпедо» — «Алания»

Команда Олега Кононова после двух впечатляющих побед поделила очки в матче прошлого тура с «Родиной» (1:1) В этом — убедительная победа над «Аланией» и статус единственной команды, которая ещё не проигрывала в чемпионате. Как и первое место в таблице, хоть и при равенстве очков с «Балтикой» (33).

Футболисты «Алании» вышли на матч в футболках с надписью «Давид, мы с тобой» и фотографией Давида Кокоева. 22-летний полузащитник в игре прошлого тура получил сотрясение головного мозга и тяжёлую травму колена, выбыв на продолжительный срок.

А в игре «Алания» приговорила себя уже на 21-й минуте: Мурат Ышык пытался выбить мяч со своей половины поля, но получилась передача на Константина Плиева: защитник паса не ожидал, его обокрал Александр Чупаёв, заставивший соперника сфолить на красную. С этого штрафного Боян Роганович забил один из самых красивых голов тура и, вероятно, решил вопрос с победителем матча к 23-й минуте.

Позже у «Алании» было попадание в штангу, да и торпедовцы часто ошибались на своей половине поля, позволяя сопернику опасно атаковать, но на ошибки футболистов московской команды игроки «Алании» ответили своей — результативной, приведшей ко второму голу, а в концовке матча Максим Максимов лишь утвердил численное и игровое преимущество хозяев.

Однако стоит отдать должное команде Спартака Гогниева: «Алания» и в меньшинстве создавала моменты, не заслужив безголевого поражения. Но всё равно по итогам тура осталась в зоне вылета.

«Балтика» — «СКА-Хабаровск»

Хорошая комбинация перед первым голом Амира Мохаммада, штанги, фантастическая траектория мяча после спасения (в стиле тер Штегена в матче с «Баварией») Ислама Имамова и несколько добиваний, всё же приведших ко второму голу «Балтики». Обзоры таких матчей не стоит пропускать.

«Балтика» в прошлом туре сравнялась по очкам с лидирующим «Торпедо», а в этом выступала в роли догоняющей. При Андрее Талалаеве калининградцы смотрятся уверенно: шесть побед и две ничьих в девяти матчах чемпионата. Для хабаровчан же это поражение стало первым с августа: успешная серия команды Алексея Поддубского вместила в себя четыре победы и четыре ничьих. Всё остановилось на самом длинном выезде этого сезона: СКА преодолел более 7000 км на пути к «Балтике».

«Сокол» — «Арсенал»

Защитники туляков уже на 12-й минуте упустили Артёма Максименко, забившего свой четвёртый мяч в сезоне. «Арсенал» давил весь матч и был близок к тому, чтобы в 11-й раз в сезоне сыграть вничью, но нет. «Сокол» дотерпел и заслуженно победил. Впервые за шесть матчей!

Удивляет тут скорее «Арсенал» – шесть ничьих подряд, а теперь – проигрыш. Отныне «ноль» в графе поражений в этом сезоне Первой лиги лишь у «Торпедо».

«Сочи» — «Нефтехимик»

В прошлом туре команда Роберта Морено прервала свою беспроигрышную летне-осеннюю серию. «Нефтехимик» же в двух прошлых матчах не забил ни разу (как и его соперник), а в этом команде Кирилла Новикова не помог ни быстрый гол на первой минуте матча, ни множество ударов в створ.

Cочинцам пришлось дважды отыгрываться, но Игнасио Сааведра точнейшим ударом из-за пределов штрафной на 90+1-й минуте принёс команде победу. Рекомендуем обратить внимание не только на его мяч, но и на первые голы. Как и на обзор всего матча: оба клуба могли удвоить количество мячей вдвое.

«Урал» — «Родина»

«Урал» имел преимущество по голевым моментам и попал в штангу на 90+4-й минуте, но забить команды друг другу так и не смогли.

Хозяева не могут победить три матча подряд и позволили сравняться с собой по очкам идущему пятым «Сочи». А «Родина» в пяти последних матчах отобрала очки у трёх команд из топ-4.

«Чайка» — «Тюмень»

Несколько потрясающих спасений Евгения Гошева и промахов с убойных позиций игроков «Чайки» уберегли «Тюмень» от счёта крупнее.

Теперь беспроигрышная серия «Чайки» достигла четырёх матчей: после двух ничьих команда Евгения Калешина одержала две победы и находится от топ-4 на расстоянии одной победы.

В прошлом туре «Тюмень» одержала всего лишь вторую победу в сезоне, а после поражения в нынешнем продолжает оставаться на дне турнирной таблицы, отставая даже от других команд, находящихся в зоне вылета, на восемь очков.

«Черноморец» — «Шинник»

Гол Василия Алейникова получился на загляденье: идеальное попадание в верхний угол ворот из-за пределов штрафной. В концовке первого тайма хозяева забили снова, но Дмитрий Самойлов забежал в офсайд. Свой гол забил и «Черноморец», но, как и в истории с мячом «Шинника», вмешался помощник судьи.

В трёх матчах Первой лиги кряду не может победить команда из Новороссийска, продолжив падение в турнирной таблице. «Шинник» же набирает очки во втором матче подряд, но продолжает оставаться в непосредственной близости от зоны вылета.

«Енисей» — «Ротор»

Волгоградцев четыре раза спасал каркас ворот, но Александры — Масловский и Ломакин — замыкали передачи в упор перед воротами, поэтому шансов на очередное чудо у «Ротора» было мало.

Благодаря этой победе красноярцы обошли в турнирной таблице своего соперника, закрепившись в двух победах от топ-4. А «Ротор» уступил во втором матче подряд с одним и тем же счётом.

«Уфа» — «КАМАЗ»

Проливной дождь, град и морозная погода не помешали домашней команде дожать соперника и одержать столь важную победу. У «КАМАЗа» были моменты, когда казалось, что не забить сложнее, чем забить, но из-за стечения обстоятельств и надёжной игры Олега Баклова челнинцы уехали из столицы Башкортостана всего с одним забитым мячом. Рекомендуем обзор к просмотру: команды создали моментов куда больше, чем на три мяча.

Для башкирской команды это вторая победа подряд: «Уфа» не выбралась из зоны вылета, но поднялась на одну строчку и не отпускает идущий в безопасной зоне «Шинник» более чем на одно очко. «КАМАЗ» располагается на предпоследней от зоны вылета строчке с преимуществом всего в два очка.