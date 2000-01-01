Барбер пранканул Азара в Лондоне футболкой «Тоттенхэма». Видео

Азара пранканули в барбершопе Лондона. Видео

Эдена Азара пранканули в барбершопе в Лондоне. Экс-футболист пришёл постричься, но на него неожиданно накинули пеньюар с джерси «Тоттенхэма». Реакцию Азара нужно видеть!