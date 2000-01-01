Аморим — в топ-7 самых дорогих трансферов тренеров

Аморим попал в топ-7 дорогих трансферов тренеров

11 ноября Рубен Аморим проведёт свой первый матч в «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» заплатили «Спортингу», чтобы заполучить тренера. Сумма получилась настолько приличной, что переход Аморима оказался в топ-7 самых дорогих тренерских трансферов!