Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Аморим попал в топ-7 дорогих трансферов тренеров
Аморим попал в топ-7 дорогих трансферов тренеров
11 ноября Рубен Аморим проведёт свой первый матч в «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» заплатили «Спортингу», чтобы заполучить тренера. Сумма получилась настолько приличной, что переход Аморима оказался в топ-7 самых дорогих тренерских трансферов!
AMP-версия
7-е место — Брендан Роджерс
7-е место — Брендан Роджерс
В феврале 2019 года специалист перебрался из «Селтика» в «Лестер» за € 10,4 млн.
6-е место — Рубен Аморим
6-е место — Рубен Аморим
Сейчас «МЮ» заплатил «Спортингу» € 11 млн за переход тренера.
5-е место — Венсан Компани
5-е место — Венсан Компани
Летом 2024 года тренер перешёл в «Баварию» из «Бёрнли» за € 12 млн.
4-е место — Андре Виллаш-Боаш
4-е место — Андре Виллаш-Боаш
В июне 2011 года португалец перебрался из «Порту» в «Челси» за € 15 млн.
3-е место — Жозе Моуринью
3-е место — Жозе Моуринью
В мае 2010 года «Реал» заплатил «Интеру» € 16 млн.
1-2-е место — Грэм Поттер
1-2-е место — Грэм Поттер
В сентябре 2023 года тренер перешёл в «Челси» из «Брайтона» за € 25 млн.
1-2-е место — Юлиан Нагельсман
1-2-е место — Юлиан Нагельсман
В июле 2021 года немец перебрался из «РБ Лейпциг» в «Баварию» за € 25 млн.
Аморим — в топ-7 самых дорогих трансферов тренеров
Читайте также
Азара пранканули в барбершопе Лондона. Видео
Азара пранканули в барбершопе Лондона. Видео
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
«Сити» прервал свою рекордную серию без поражений
«Сити» прервал свою рекордную серию без поражений
«Спартак» не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд
«Спартак» не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд
Рюдигер попытался выбить мяч в шпагате. Видео
Рюдигер попытался выбить мяч в шпагате. Видео
5 трофеев, которые сложнее всего выиграть
5 трофеев, которые сложнее всего выиграть
Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
Моуринью получил от футболиста на тренировке
Моуринью получил от футболиста на тренировке
Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android