Аморим попал в топ-7 дорогих трансферов тренеров
11 ноября Рубен Аморим проведёт свой первый матч в «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» заплатили «Спортингу», чтобы заполучить тренера. Сумма получилась настолько приличной, что переход Аморима оказался в топ-7 самых дорогих тренерских трансферов!
7-е место — Брендан Роджерс
В феврале 2019 года специалист перебрался из «Селтика» в «Лестер» за € 10,4 млн.
6-е место — Рубен Аморим
Сейчас «МЮ» заплатил «Спортингу» € 11 млн за переход тренера.
5-е место — Венсан Компани
Летом 2024 года тренер перешёл в «Баварию» из «Бёрнли» за € 12 млн.
4-е место — Андре Виллаш-Боаш
В июне 2011 года португалец перебрался из «Порту» в «Челси» за € 15 млн.
3-е место — Жозе Моуринью
В мае 2010 года «Реал» заплатил «Интеру» € 16 млн.
1-2-е место — Грэм Поттер
В сентябре 2023 года тренер перешёл в «Челси» из «Брайтона» за € 25 млн.
1-2-е место — Юлиан Нагельсман
В июле 2021 года немец перебрался из «РБ Лейпциг» в «Баварию» за € 25 млн.
Аморим — в топ-7 самых дорогих трансферов тренеров
Читайте также
Азара пранканули в барбершопе Лондона. Видео
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
«Сити» прервал свою рекордную серию без поражений
«Спартак» не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд
Рюдигер попытался выбить мяч в шпагате. Видео
5 трофеев, которые сложнее всего выиграть
Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
Моуринью получил от футболиста на тренировке
Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго