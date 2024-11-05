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РПЛ, Краснодар продлил контракт с Джоном Кордобой до лета 2027 года, что об этом известно, подробности

Чемпионский ход «Краснодара». Теперь клуб Галицкого точно закусится с «Зенитом»
Дмитрий Зимин
«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой
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Сначала не отпустили Кордобу в Санкт-Петербург, а потом подписались до 2027 года.

А кто-то удивится, если сегодняшнее объявление о переподписании контракта с Джоном Кордобой станет моментом сезона? Представьте: наступил май, последние матчи чемпионата России. И «Краснодар» ещё в борьбе за золото. Да, календарь на финише непростой – там «Рубин», ЦСКА, «Оренбург» и «Динамо». Но где, как не здесь, проявлять себя самому статусному футболисту команды? И вот Кордоба забивает в каждом из этих матчей, а на последний тур трофей привозят на юг страны. И по стадиону проносится: «Краснодар» – чемпион России».

Как «Краснодар» прошёлся по «Оренбургу»:
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Царский разгром от «Краснодара». А пушка Сперцяна со штрафного — украшение тура! Видео

А ведь ещё летом казалось, что история Кордобы в клубе завершена. Разные авторитетные источники намекали, что игрока взбесило весеннее увольнение Ивича, что он не верил в потенциал работы с Мусаевым и очень хотел уйти. Тем более спрос-то есть! Известно, что «Зенит» консультировался с «Краснодаром» о возможном трансфере. Не знаю, как далеко зашли переговоры, но, судя по всему, Галицкий сразу дал понять, что не будет усиливать конкурента. При этом парадоксален другой момент – ближе к концу трансферного окна владелец якобы был готов отпустить его в «Спартак». Но это можно объяснить двумя вещами:

  • возможно, Сергей Николаевич не видел «Спартак» конкурентами за золото и имел готовый вариант с другим нападающим;
  • сумма, предложенная «Спартаком» за 31-летнего нападающего, выглядела очень сладко – в районе € 15 млн, с учётом того, что до конца контракта оставался год.

А Джон остался. И не только сохранил мотивацию, но и выдал чуть ли не лучший отрезок в карьере. Восемь мячей за 10 матчей – такого у него не было давно. А где-то неделю назад телеграм-канал «не советник Галицкого» сообщил, что агенты игрока прибыли в Краснодар. Это был первый сигнал к тому, что скоро что-то случится.

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: РИА Новости

У клуба было два сценария: первый – предложить повышение зарплаты и сохранить игрока ещё на несколько лет. Второй – отпустить ситуацию, дождаться истечения соглашения, красиво попрощаться (или вообще продать хоть за какие-то деньги зимой), а потом купить футболиста помоложе.

Использование первого сценария – показатель топ-клуба, солидности и подтверждение серьёзных задач. А именно – чемпионских. «Краснодар» продемонстрировал всем – не стоит задачи заработать во что бы то ни стало. Сейчас стоит задача выигрывать трофеи. Уверен, такая идея пришла в том числе после серии побед от Мурада Мусаева. Если бы команда топталась в середине таблицы, пусть и с яркой игрой, клуб, возможно, и пошёл бы по второму сценарию. А тут – всё сложилось идеально.

Кордоба и сюда попал:
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Спартака» — сразу трое
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Спартака» — сразу трое

Интересно, как руководство будет действовать дальше. Почти наверняка «Краснодар» окажется в числе лидеров к зимней паузе. Но в то же время в клубе понимают – да, есть 11 классных игроков для стартового состава, но скамейка совсем не звёздная. Особенно если сравнивать её с зенитовской. Будет ли готов Галицкий потратиться на один-два действительно больших игрока, чтобы ещё больше приблизить титул? Наверняка – да. Если, конечно, в этом будет нуждаться главный тренер. Быть может, для него станет главным не разрушить ту «химию», которая есть сейчас.

Но это будет уже потом. Сейчас же «Краснодар» действительно показал свой статус всем конкурентам в России. И, возможно, с этого начнётся уже совсем другая история.

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