Сын Месси положил красивый гол. Видео
Матео Месси весь пошёл в отца. Только посмотрите, какой красивый гол юный футболист забил за академию «Интер Майами».
Сын Месси положил красивый гол за академию «Интер Майами». Видео
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