«Тренер «ПСЖ» не боится «маленьких революций». Сафонов станет первым вратарём клуба?

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико»?

В прошлые выходные главный тренер парижан Луис Энрике неожиданно выпустил россиянина в старте на матч 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:0). И после игры испанец остался доволен выступлением Матвея. А L’Equipe отмечает, что Энрике думает о смене первого номера на протяжении нескольких недель и якобы даже готов отдать место в старте Сафонову вместо Доннаруммы.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Я знал, что у нас будут большие трудности из-за очень сильного прессинга «Ланса». Единственный свободный игрок в данном случае – вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все футболисты были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент, как и Доннарумма или Тенас. И я думаю, что Матвей помог нам добиться определённого численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Играет ли он ногами лучше, чем Доннарумма? Я этого не говорил».

В чём причина недовольства Доннаруммой? Итальянец совершил достаточно ошибок за два месяца со старта сезона. Главный провал случился во встрече Лиги чемпионов с «Арсеналом», когда Джанлуиджи «привёз» два гола. Хотя после этого Луис Энрике защищал вратаря: «Люди часто ругают Доннарумму, но, пожалуйста, оставьте его в покое и ругайте меня. Мы отрабатываем все важные этапы игры. Это не значит, что подобных ситуаций больше не будет, однако она возникла из-за действий всего коллектива, а не только из-за вратаря».

L'Equipe отмечает: «Энрике не боится совершать «маленькие революции» по ходу сезона. Так что выход Матвея в матче с «Лансом» не мимолётная идея. Заместитель главного редактора журнала Жан-Филипп Леклер отметил, что Сафонов в основе «ПСЖ» – реальная история. Хотя к Матвею имеются вопросы. «Есть вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ». Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так. Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы всё ещё ждем от него эталонного матча», — цитирует Леклера «Спорт-экспресс».

Матвей Сафонов Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Во Франции информация о потенциальном появлении Сафонова в старте на игру с «Атлетико» вызвала полярные эмоции. Один из популярных фанатских аккаунтов парижан в соцсети X отреагировал так: «Сафонов выглядел неплохо с «Лансом». Если Энрике совершит рокировку [с Доннаруммой] – шоком это не станет».

Однако есть и другое мнение. Специализирующийся на «ПСЖ» журналист Ромен Беддука считает, что Энрике должен верить в Доннарумму. «Это нормально, что Доннарумме бросают вызов (старт сезона у него не сумасшедший). А высокий прессинг со стороны «Ланса» больше соответствовал вратарским качествам Сафонова. Но нет, иерархию голкиперов разрушать нельзя. Я интерпретирую выход Сафонова как призыв в отношении Доннаруммы. И не считаю это сменой первого номера. Тем более что Сафонов… У нас до сих пор нет никаких гарантий в отношении его игры. Его очень мало использовали с начала сезона – всего в четырёх матчах. Луис Энрике объяснил, что он выпустил Сафонова с «Лансом», потому что они используют высокий прессинг против соперника. Но «Атлетико» предпочитает играть низко, так что следует отдать предпочтение Доннарумме», — сказал Беддука в подкасте 100% PSG, le billet.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: PSG via Getty Images

А что по статистике Сафонова и Доннаруммы? Матвей за четыре матча пропустил два мяча и совершил семь сейвов. У Доннаруммы — девять пропущенных мячей и 21 сейв за девять встреч. Матвей отразил 85,7% ударов, Джанлуиджи — 74,2%. Так что ставка Энрике на россиянина оправданна не только игровыми качествами, но и простыми цифрами.

Матч с «Атлетико» — первый потенциальный топ-матч для Сафонова в «ПСЖ». Если Матвей проявит себя, то у него появятся отличные шансы закрепиться в основе.