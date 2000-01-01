Необычные бутсы Коула Палмера. Фото
Хавбек на игре с «Манчестер Юнайтед» (1:1) появился в новых кастомных бутсах. На пятку футболист нанёс отсылки к своему празднованию и своему происхождению!
Особый дизайн
На бутсах красуются флаги Англии и Сент-Китс и Невис, родных стран родителей Коула. Также Палмер разместил замёрзшие эмодзи, напомнив о своём праздновании голов.
Палмер показал необычные бутсы. На них есть флаги двух стран
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