Большой день в Кубке России! Играют ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ахмат»! LIVE

Сегодня, 6 ноября, состоятся матчи 1/8 финала Кубка России в Пути РПЛ. Сначала «Рубин» примет ЦСКА, а затем «Ахмат» приедет в гости к «Зениту».

Последние три матча между этими командами завершались вничью. А в Кубке России подобной вывески не было 15 лет – с финала-2009, который выиграли армейцы. Команда Марко Николича побеждает пять кубковых встреч подряд, тогда как у Рашида Рахимова не всё так радужно: три победы в последних шести встречах. Однако это не помешало соперникам встретиться на стадии 1/8 финала.

Раньше грозненцы регулярно осложняли жизнь гегемону, но последние несколько лет «Зенит» традиционно обыгрывает «Ахмат» – что дома, что на выезде. Поэтому фаворит понятен, но как сохранить мотивацию на соперника, который ещё недавно захлёбывался на дне РПЛ? Да, турнир другой, но ведь ощущения нельзя разграничить. Интересно, преподнесёт ли команда Сергея Ташуева сюрприз.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.