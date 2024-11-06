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Рубин — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России (Путь РПЛ), где смотреть, 6 ноября 2024

Большой день в Кубке России! Играют ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ахмат»! LIVE
Никита Паглазов
Кубок России
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Это 1/8 финала!

Сегодня, 6 ноября, состоятся матчи 1/8 финала Кубка России в Пути РПЛ. Сначала «Рубин» примет ЦСКА, а затем «Ахмат» приедет в гости к «Зениту».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние три матча между этими командами завершались вничью. А в Кубке России подобной вывески не было 15 лет – с финала-2009, который выиграли армейцы. Команда Марко Николича побеждает пять кубковых встреч подряд, тогда как у Рашида Рахимова не всё так радужно: три победы в последних шести встречах. Однако это не помешало соперникам встретиться на стадии 1/8 финала.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Раньше грозненцы регулярно осложняли жизнь гегемону, но последние несколько лет «Зенит» традиционно обыгрывает «Ахмат» – что дома, что на выезде. Поэтому фаворит понятен, но как сохранить мотивацию на соперника, который ещё недавно захлёбывался на дне РПЛ? Да, турнир другой, но ведь ощущения нельзя разграничить. Интересно, преподнесёт ли команда Сергея Ташуева сюрприз.

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