Чаще всего страдают четыре клуба. Обновлённая таблица судейских ошибок в РПЛ

В РПЛ завершился 14-й тур. Несколько матчей получились тяжёлыми для судей. В одном из них произошла серьёзная судейская ошибка, где-то арбитров спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
- Таблица ошибок судей после 13-го тура.
Ошибки судей в 14-м туре
Во встрече «Ахмат» — «Пари НН» (0:2) судья Павел Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев. После прострела Лечи Садулаева мяч попал в руку игроку гостей на 87-й минуте.
«Открытая ситуация для судьи – мяч от пятки отлетает в выставленную руку защитника «Пари НН». Она далеко отставлена от тела, положение неестественное – я не понимаю, почему это не пенальти. Кукуян показывал, что рука была внизу – но внизу она не была. Футболист не играл пяткой, это был рикошет в выставленную руку, которая увеличивала площадь тела – это должен был быть пенальти в ворота гостей. Почему не полез VAR? Не знаю. Единственное, что может оправдать Буланова – это если Кукуян сказал, что всё видел чётко и для него это не фол».
Таблица ошибок судей после 14-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Ахмат»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR
На 51-й минуте встречи между «Ахматом» и «Пари НН» VAR вмешался в игру, после чего судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота нижегородцев за удар локтем.
В игре «Факела» и «Химок» (1:1) арбитр Егор Егоров отменил гол воронежцев после просмотра VAR из-за офсайда.
Егор Егоров
Фото: fakelfc.ru
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Ахмат»
|3
|2
|-1
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Факел»
|3
|2
|-1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Оренбург»
|2
|2
|0
|«Рубин»
|3
|3
|0
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Химки»
|4
|5
|+1
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|0
|2
|+2