Чаще всего страдают четыре клуба. Обновлённая таблица судейских ошибок в РПЛ

В РПЛ завершился 14-й тур. Несколько матчей получились тяжёлыми для судей. В одном из них произошла серьёзная судейская ошибка, где-то арбитров спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 14-м туре

Во встрече «Ахмат» — «Пари НН» (0:2) судья Павел Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев. После прострела Лечи Садулаева мяч попал в руку игроку гостей на 87-й минуте.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Открытая ситуация для судьи – мяч от пятки отлетает в выставленную руку защитника «Пари НН». Она далеко отставлена от тела, положение неестественное – я не понимаю, почему это не пенальти. Кукуян показывал, что рука была внизу – но внизу она не была. Футболист не играл пяткой, это был рикошет в выставленную руку, которая увеличивала площадь тела – это должен был быть пенальти в ворота гостей. Почему не полез VAR? Не знаю. Единственное, что может оправдать Буланова – это если Кукуян сказал, что всё видел чётко и для него это не фол».

Таблица ошибок судей после 14-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Ахмат» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2 «Пари НН» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR

На 51-й минуте встречи между «Ахматом» и «Пари НН» VAR вмешался в игру, после чего судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота нижегородцев за удар локтем.

В игре «Факела» и «Химок» (1:1) арбитр Егор Егоров отменил гол воронежцев после просмотра VAR из-за офсайда.

Егор Егоров Фото: fakelfc.ru

Таблица ошибок, исправленных VAR