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РПЛ, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо

Чаще всего страдают четыре клуба. Обновлённая таблица судейских ошибок в РПЛ
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей после 14-го тура РПЛ
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А вот «Ахмат» лишился потенциальных очков.

В РПЛ завершился 14-й тур. Несколько матчей получились тяжёлыми для судей. В одном из них произошла серьёзная судейская ошибка, где-то арбитров спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Кто вошёл в сборную 14-го тура РПЛ:
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Спартака» — сразу трое
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Спартака» — сразу трое

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 14-м туре

Во встрече «Ахмат» — «Пари НН» (0:2) судья Павел Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев. После прострела Лечи Садулаева мяч попал в руку игроку гостей на 87-й минуте.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Открытая ситуация для судьи – мяч от пятки отлетает в выставленную руку защитника «Пари НН». Она далеко отставлена от тела, положение неестественное – я не понимаю, почему это не пенальти. Кукуян показывал, что рука была внизу – но внизу она не была. Футболист не играл пяткой, это был рикошет в выставленную руку, которая увеличивала площадь тела – это должен был быть пенальти в ворота гостей. Почему не полез VAR? Не знаю. Единственное, что может оправдать Буланова – это если Кукуян сказал, что всё видел чётко и для него это не фол».

Полный разбор судейства от Федотова в 14-м туре:
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ

Таблица ошибок судей после 14-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Ахмат»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3

Ошибки, исправленные VAR

На 51-й минуте встречи между «Ахматом» и «Пари НН» VAR вмешался в игру, после чего судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота нижегородцев за удар локтем.

В игре «Факела» и «Химок» (1:1) арбитр Егор Егоров отменил гол воронежцев после просмотра VAR из-за офсайда.

Егор Егоров

Егор Егоров

Фото: fakelfc.ru

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Ахмат»32-1
«Динамо» М21-1
«Факел»32-1
«Спартак»330
«Оренбург»220
«Рубин»330
«Ростов»110
«Локомотив»110
«Крылья Советов»220
«Химки»45+1
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Пари НН»12+1
«Зенит»02+2
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