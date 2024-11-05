Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Атлетико», «Зенит» — «Ахмат», хоккей и теннис

За чем следить 6 ноября: Кубок России и Лига чемпионов в футболе, а ещё противостояние «новых Овечкиных»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из «новых Овечкиных» будет круче?

Несколько лет назад Андрея Свечникова короновали как наследника Овечкина — однако своеобразный стиль «Каролины», который связывает руки своим форвардам, явно застопорил статистические подвиги Андрея. Теперь кронпринцем стал Матвей Мичков, который играет в «Филадельфии», находящейся на раннем этапе перестройки. Андрей пока немного опережает Матвея по голам: 5:4, а вот в плане очков «Каролина» сильно обгоняет «Филадельфию».

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Капризов зажигать?

Кирилл Капризов — чуть ли не лучший игрок лиги на старте сезона: он играет почти 23 минуты за матч (почти четыре минуты в большинстве) и пока выглядит главным претендентом на «Харт Трофи». Однако и «Лос-Анджелес» неплохо начал сезон: по продвинутой статистике оборона «Кингз» одна из лучших в лиге, однако вратари не всегда спасают команду.

Очень смелое предположение: Фридман: зарплата Капризова по новому контракту будет на уровне Мэттьюса и Драйзайтля

🎾 18:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: добьётся ли Рыбакина хотя бы одной победы на Итоговом?

В заключительном матче предварительного этапа Фиолетовой группы встречаются теннисистки, которые уже решили свои турнирные задачи. Арина Соболенко досрочно завоевала первое место в группе, а Елена Рыбакина, даже если победит белоруску, всё равно выше четвёртого места не поднимется. Тем не менее девушки сражаются за большие очки и призовые. Ранее теннисистки встречались девять раз, и счёт пока 6-3 в пользу Соболенко. В частности, она выиграла их последний матч в полуфинале Мадрида-2024.

⚽️ 18:30: «Рубин» — ЦСКА, Кубок России, 1/4 финала, Путь РПЛ, первый матч

Интрига: кто получит преимущество в борьбе за полуфинал Пути РПЛ?

«Рубин» и ЦСКА оказались в верхней сетке плей-офф Кубка. Теперь команды поборются за выход в полуфинал Пути РПЛ. Первый матч состоится в Казани. Если «Рубин» не одержит победу, то шансы на проход дальше резко сократятся. ЦСКА же хочет добыть приемлемый результат уже в первой встрече, чтобы меньше нервничать в ответной игре.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится волжское дерби?

Несколько лет назад клубы даже не продавали гостевым болельщикам билеты на эти игры: отношения между фанатами волжских клубов накалены. На льду же встретятся две команды с абсолютно разной философией: «Локомотив» — максимально рабочий и системный с огромным количеством работы без шайбы, «Торпедо» же в последнее время о своём стиле больше говорит, но всё равно команда Ларионова ставит на творчество, а не на работу.

⚽️ 20:45: «Зенит» — «Ахмат», Кубок России, 1/4 финала, Путь РПЛ, первый матч

Интрига: «Зенит» разберётся с аутсайдером РПЛ?

«Ахмат» проводит слабый сезон в чемпионате России, но в Кубке оказался в верхней сетке. К несчастью, грозненцы попали на «Зенит». Действующий чемпион и обладатель Кубка не хочет отдавать трофеи кому-то другому. Так что настрой на встречу с «Ахматом» будет соответствующий. Получится у команды Сергея Ташуева совершить мини-чудо в Санкт-Петербурге? Или нас ждёт обыденная победа «Зенита»?

⚽️ 23:00: «Интер» — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: одна из команд потерпит первое поражение в ЛЧ?

«Интер» и «Арсенал» проводят хороший сезон в Лиге чемпионов. Пока что команды не потерпели ни одного поражения и претендуют на итоговое место в топ-8. Но по итогам следующей встречи один из клубов может впервые уступить. В пользу «Интера» — фактор домашнего поля. Но «Арсенал» способен обыграть любого соперника на любом стадионе. Статус обязывает биться в каждом матче. А нас ждёт крутая заруба!

⚽️ 23:00: «Црвена Звезда» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: «Барселона» приблизится к плей-офф?

«Барселона» — один из лучших клубов Европы на старте сезона. Да, в Лиге чемпионов каталонцы умудрились проиграть в гостях «Монако» (1:2). Но затем «Барса» одержала две победы и, естественно, претендует на выход в плей-офф. Теперь команда Ханс-Дитера Флика едет в Сербию. «Црвена Звезда» не набрала очков за три тура, а матч с «Барсой» — последний шанс зацепиться за борьбу за 1/16 финала.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Атлетико», Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Интрига: как завершится первый топ-матч для Сафонова в «ПСЖ»?

Матвей Сафонов выйдет в старте на матч с «Атлетико». Французская газета L’Equipe сообщает, что тренер парижан Луис Энрике хочет дать шанс россиянину в большом матче в Лиге чемпионов. А предстоящая встреча станет важной и для «ПСЖ», и для «Атлетико». У парижан всего четыре очка после трёх туров, у мадридцев — три. Новая потеря откинет команды от борьбы за топ-8. А если команды пролетят мимо восьмёрки, то придётся биться за 1/8 финала в дополнительном раунде. Поможет ли Сафонов «ПСЖ» избежать этой участи?