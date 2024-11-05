«Спартак» и «Ростов» обменялись глупыми пенальти. Но забить удалось только команде Карпина

«Спартак» против Карпина — это всегда интересно. Первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России традицию не изменил, хотя начиналось всё довольно уныло.

Кубковая позиция Александра Селихова в основе вопросов не вызывает. Тем более перед стартовым свистком его поздравили с сотней игр за «Спартак». Также после дерби с ЦСКА Деян Станкович сразу выпустил Алексиса Дуарте и Шамара Николсона. Но в целом ротации практически не было, хотя хотелось бы увидеть в деле и Рикарду Мангаша, и Антона Зиньковского, и Хесуса Медину, и особенно Виллиана Жозе. Не зря же и противостояние двухматчевое, и в случае поражения в Путь регионов можно спуститься. Забегая вперёд, португалец и бразилец вышли в середине второго тайма, а россиянин и парагваец — в финале.

А вот у «Ростова» на лавке остались и Умар Сако с Ильёй Ваханией, и Мохаммад Мохеби с Родриго Саравией, и Роналдо. Из неожиданного — появление 20-летнего Ильи Жбанова, который за основу ранее выходил только два раза: оба — во вторых таймах с «Локомотивом» в Кубке.

Огня в матче долго не возникало. «Спартак» ощутимо чаще держал мяч (иногда процент владения доходил до 78), «Ростов» ждал шанса в контратаках и забрасывал вперёд — не зря там носился Николай Комличенко. Один раз удалось подловить красно-белых на неудачном угловом: Маркиньос грубо ошибся, и Данил Глебов отправил к воротам Алексея Сутормина — Олег Рябчук вовремя вернулся и грамотно устранил угрозу. А больше рассказать и нечего: за эмоциональными Станковичем и Карпиным было наблюдать куда интереснее, чем за происходящем на поле. Серб за споры даже карточку получил.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё изменилось на 41-й минуте, когда Виктор Мелёхин зачем-то сильно потянул за футболку Николсона после навеса Тео Бонгонда. А Эсекьель Барко взял и не забил с пенальти! Хотя ранее реализовал 19 из 22 подходов к «точке», в том числе все пять – за «Спартак».

Проверка возможного пенальти в ворота «Ростова» Фото: Кадр из трансляции

Пробил он в правый от себя угол — туда же и прыгнул Рустам Ятимов. Как раз мяч полетел на удобной для него высоте. Кажется, Даниилу Одоевскому и Хидаету Ханкичу можно окончательно осваиваться на лавке. Впрочем, киллером пенальти этого кипера всё равно не назвать: это третий из 14 нереализованный 11-метровый в его ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Карпин поменял Жбанова с Максимом Осипенко на Сако с Ваханией. И «Ростов» начал натурально давить! За пять минут москвичи могли пропустить несколько раз. Константин Кучаев поймал классный заброс Кирилла Щетинина, но плохо обработал мяч и не использовал выход один на один — выручил Селихов. На подборе сыграл Сутормин — и отпасовал Глебову, который из отличной позиции зарядил чуть выше ворот. В следующей ростовской атаке к мячу прикладывались тот же Сутормин и Комличенко — защитники их попытки заблокировали.

Всё это разозлило «Спартак», и он тоже максимально включился. Если в первом тайме владение было стерильным, то во втором оно реально приносило опасность. Подходов стало значительно больше. А самые реальные шансы не использовали Даниил Денисов и Бонгонда: первый уложил на замахе Щетинина и не попал по воротам, а второй бил, казалось, наверняка. Но Сако героически бросился под мяч. «Ростов» ответил на это плотным ударом головой едва вышедшего Мохеби — Селихов и здесь справился.

Размен моментами рано или поздно должен был закончиться голом. И на 70-й минуте Наиль Умяров показал, что нарушение Мелёшина в первом тайме было не таким уж и глупым, наступив сзади на ногу Хорену Байрамяну и затем для верности ещё и подтолкнув его.

Проверка возможного пенальти в ворота «Спартака» Фото: Кадр из трансляции

Мохеби, в отличие от Барко, не простил соперника: длинный разбег, удар по центру, гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» оказался обескуражен и больше ничего не создал. Видимо, поэтому Рябчук психанул и на чужой половине поля открытыми шипами грубо въехал в колено Ивану Комарову. Казарцев вообще не сомневался и тут же достал красную карточку. На этом команды и закончили.

Для москвичей ничего смертельного не случилось: отставание вполне отыгрываемое. И всё же странно, что при совсем небольшой ротации они уступили «Ростову», который и состав прилично поменял, и не побеждал в восьми матчах подряд. Стабильность — точно не про «Спартак».