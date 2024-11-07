Талант «Спартака» хорош в ФНЛ, «Зенита» — у саудовцев. Как там игроки топ-клубов в арендах

Почти половина сезона РПЛ позади – всего два месяца осталось до открытия зимнего трансферного окна. Участники российского чемпионата уже так или иначе задумываются об изменении в составах. Стоит ли кому-то из топ-клубов вернуть отправленных в аренды игроков и дать им новый шанс? Кажется, в некоторых случаях это была бы хорошая идея. Рассказываем, как проводят нынешний сезон футболисты, принадлежащие грандам РПЛ и отданные «во временное пользование».
«Зенит»
Действующий чемпион раздал по арендам большое количество игроков – сразу 11 человек. Голкиперы «Зениту» сейчас бы точно не помешали, с учётом травм Евгения Латышонка и Михаила Кержакова. У Одоевского в этом сезоне девять матчей в РПЛ и Кубке России, он пропустил 13 мячей и дважды сыграл «на ноль». Правда, и сам Даниил, став основным в «Ростове», получил повреждение. Москвичёву выпал шанс закрепиться в статусе первого номера в «Оренбурге» – молодой вратарь им воспользовался. Богдан дебютировал в РПЛ и взял уже три пенальти. У него 15 матчей, 31 пропущенный мяч и два «сухаря». А вот Гойло даже не выходит на поле в махачкалинском «Динамо», лишь однажды попал в заявку на кубковую встречу.
Из выступающих в РПЛ игроков почти наверняка не вернутся в «Зенит» Сутормин и Бакаев. Контракты обоих футболистов с петербургским клубом истекают будущим летом. У Сутормина в «Ростове» 13 матчей, два гола и одна голевая передача. Но он сейчас выпал из стартового состава. Зато Бакаев постепенно возвращает себя прежнего в «Химках». В 14 играх Зелимхан забил уже пять голов.
Зелимхан Бакаев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Защитник сборной России Адамов борется за выживание с «Ахматом». Едва ли Арсен доволен тем, как складывается для него нынешний сезон. Адамов провёл 15 матчей, в которых сделал два голевых паса. Полузащитник Михайлов – ещё один арендованный «Оренбургом» зенитовец, помимо Москвичёва. Ярослав играет стабильно. В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, набрал 1+1.
Четверо легионеров «Зенита» уехали за границу. Защитник Ренан транзитом через Бразилию отправился в Саудовскую Аравию – в сентябре его арендовал с опцией выкупа «Аль-Шабаб». Роберт – игрок основы, провёл девять матчей без результативных действий. Команда с ним за это время пропустила всего шесть голов и идёт в топ-4. Другой бразилец Ду Кейрос до конца 2024-го – в «Гремио». Есть сомнения, что клуб из Порту-Алегри выкупит полузащитника. У Ду Кейроса только 19 матчей за почти целый сезон в чемпионате Бразилии и в Кубке Либертадорес (без результативных действий), а в основе – восемь.
В Европе остались Дркушич и Изидор. Защитник сборной Словении выступает за «Црвену Звезду», участвующую в Лиге чемпионов. Впрочем, Ванья успел сыграть за белградцев всего пять матчей и забить один мяч, а в октябре выбыл из-за разрыва отводящей мышцы. Изидор раскрывается в «Сандерленде». У французского форварда четыре гола в 10 матчах Чемпионшипа.
«Спартак»
У «Спартака» шесть игроков, пытающихся доказать в других клубах, что соответствуют уровню красно-белых. Защитник Тавареш после травм отправился за практикой в Австрию. Но пока у португальца не складывается и в ЛАСКе. На старте сезона залечивал повреждение, в заявку на еврокубки не попал, а в остальных турнирах поучаствовал всего в двух матчах и отдал одну голевую передачу.
В РПЛ выступает только вингер Дмитриев. Его выкупили летом у «Урала» и сразу передали в аренду «Крыльям Советов». В Самаре Игорь в основном выходит на замены и не блещет результативностью – набрал 0+1 в 15 матчах.
Игорь Дмитриев (с мячом)
Фото: Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»
Ещё четверо – в Первой лиге. Маслов и Мелёшин должны помочь «Сочи» вернуться в РПЛ за год. Защитник то в основе появляется, то на замены выходит: девять матчей и один гол. Летом контракт Павла со «Спартаком» завершается. Очевидно, красно-белые на него не рассчитывают в будущем. Зато нападающий довольно резво начал карьеру в «Сочи». У Мелёшина восемь матчей в Первой лиге и в Кубке России, в которых он забил уже шесть мячей.
Центрхав Лайкин пытается прогрессировать под руководством Андрея Тихонова в Красноярске. Сыграл в Первой лиге 11 матчей, но в стартовый состав «Енисея» попал только трижды. Чаще остаётся на скамейке. Вингер Шитов вместе с «Торпедо» рвётся в элиту – московская команда захватила лидерство. Правда, сам Виталий лишь однажды попал в основу в чемпионате. У него семь матчей во всех турнирах и два гола (один из мячей он забил в Кубке России).
ЦСКА
ЦСКА раздал по арендам восьмерых игроков. Причём в РПЛ остался только один – Мендес. Чилиец согласился перезагрузить карьеру в Самаре, более того, «Крылья Советов» получили опцию выкупа центрального полузащитника. Пока чего-то сверхъестественного Виктор в новой команде не показывает: девять матчей (пять в основе), 0 результативных действий.
Четверо армейцев выступают за границей. У Бруно Фукса противоречивый сезон – его «Атлетико Минейро» с опаской поглядывает на дно таблицы бразильской Серии А (10-е место, но до зоны вылета – семь очков) и в то же время борется за победу в Кубке Либертадорес («петушки» вышли в финал южноамериканского аналога Лиги чемпионов). Защитник в этих турнирах сыграл 28 матчей, в основе – 26. Набрал 1+1. На днях стало известно, что сработала опция выкупа, так что в ЦСКА Фукс не вернётся.
Бруно Фукс
Фото: Pedro Vilela/Getty Images
Другой защитник Рейванди стремится раскрутить карьеру в Узбекистане. В восьми матчах за «Бухару» 20-летний иранец пять раз вышел в стартовом составе и трижды – на замену. Результативных действий не совершал. Полузащитника Айссауи занесло трансферным ветром в Молдавию. Впрочем, 19-летний алжирец ещё ни разу не сыграл за «Шериф». Летом получил травму и до сих пор восстанавливается.
Нападающий Гайч снова в Турции: в прошлом сезоне он забивал за «Ризеспор», а сейчас его арендовал с опцией выкупа «Антальяспор». В новом клубе аргентинец не мог забить шесть туров. Но потом прорвало – у Гайча два гола за 10 матчей.
Трое молодых россиян пригодились командам Первой лиги. 19-летний защитник Рядно, чей контракт с армейцами завершается уже летом 2025 года, сыграл 12 матчей за «Родину». До октября стабильно попадал в основу, сделал один голевой пас. 21-летний защитник Носков залечивает перелом плеча, полученный в конце августа. До этого он провёл шесть встреч за хабаровский СКА, пять раз попал в стартовый состав. 22-летний опорный полузащитник Савинов стабильно играет в «Тюмени». У него 14 матчей (девять в основе) без результативных действий.
«Динамо» Москва
У «Динамо» всего три игрока, арендованных другими клубами. Вингер Лесовой вернулся в летнее окно из Израиля и отправился на Кипр – перешёл в АЕЛ. В команде из Лимасола Даниил начал здорово: забил три мяча и сделал две голевые передачи в семи матчах.
Даниил Лесовой
Фото: ael.com.cy
Нападающего Бабаева взяли с опцией выкупа «Крылья Советов» В самарской команде Ульви выходит, как правило, в кубковых играх. В восьми матчах нападающий набрал 2+2.
Молодой Зазвонкин помогает «Балтике» возвращаться в элиту. Правда, 20-летний атакующий полузащитник сыграл за калининградцев всего пять матчей, а в Первой лиге появился на поле лишь дважды. Зато в Кубке России отметился голом и голевой передачей во встрече с московским «Торпедо».
«Локомотив»
«Локомотив» отправил в аренды с десяток футболистов. Половина из них выступает за границей. Защитник сборной Албании Митай перешёл в сентябре на правах аренды в «Аль-Иттихад», причём саудовский клуб получил право выкупа. Марио провёл шесть матчей, забил один мяч. Другой игрок обороны Мампасси уже второй сезон в бельгийском «Кортрейке». В восьми матчах стал автором одного гола и вдобавок заработал красную карточку. С середины октября вне заявки из-за травмы.
20-летнего защитника Агеева «Локомотив» приобрёл летом у дзержинского «Химика», но оставил до конца года в клубе из Беларуси в аренде. У Арсения 28 матчей в сезоне-2024 и четыре голевые передачи.
Бразильский вингер Педриньо в январе перешёл в «Сантос», чтобы помочь знаменитому клубу, вылетевшему из Серии А, вернуться в элиту. Помощник из Педриньо оказался неважный. Провёл только 16 матчей, в основу попал всего пять раз и набрал 2+0 в Серии В. Нападающий Раконьяц играет в Венгрии. У серба 11 встреч и четыре гола – по два в чемпионате и Кубке страны. В последних турах он находился в резерве.
Педриньо
Фото: santosfc.com.br
В РПЛ остались полузащитники Марадишвили и Щетинин. Константин в нынешнем сезоне ещё не играл за «Пари НН», так как восстанавливается от тяжёлой травмы. В апреле перенёс операцию на крестообразной связке колена. У Михаила 14 матчей за «Факел», но в последних турах он выпал из стартового состава. Результативных действий не совершал.
В Первой лиге – защитник Кузьмичёв, хавбеки Титков и Никитин. Иван стремится в РПЛ с «Торпедо», которое пока не потерпело ни одного поражения. Вот только сам Кузьмичёв, вернувшись в сентябре после травмы, сидит на скамейке. У центрбека лишь два матча в Кубке России. Титков – запасной в «Балтике», которая также в лидерах Первой лиги. Сыграл семь встреч (в основе – три в кубковом турнире), сделал одну голевую передачу. Для Никитина аренда в тульский «Арсенал» – пятая за время в «Локомотиве». Андрей идёт на уникальный рекорд, но не самый приятный для футболиста. В этом сезоне провёл четыре матча без результативных действий, после чего превратился в «глухого запасного».
«Краснодар»
Лидер РПЛ сохраняет права только на трёх игроков, находящихся вне команды. Защитник Эктов остался в РПЛ, но переехал летом этого года в Нижний Новгород. Там Александр – ценная фигура. Провёл 11 матчей, забил один мяч в минувшем туре «Ахмату» и отдал одну голевую передачу.
Александр Эктов
Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»
Опорный полузащитник Ндука остался в Туле, где играет с лета 2023-го. Но у нигерийца только три матча за команду Первой лиги ещё в июле-августе. А осенью Дэвид всего дважды попал в заявку «Арсенала». Намного лучше идут дела в Сербии у вернувшегося в «ТСЦ Бачка Топола» Баньяца. Хавбек сыграл 16 матчей во всех турнирах и набрал 1+4. Выступает со своей командой в Лиге конференций.