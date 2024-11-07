Талант «Спартака» хорош в ФНЛ, «Зенита» — у саудовцев. Как там игроки топ-клубов в арендах

Почти половина сезона РПЛ позади – всего два месяца осталось до открытия зимнего трансферного окна. Участники российского чемпионата уже так или иначе задумываются об изменении в составах. Стоит ли кому-то из топ-клубов вернуть отправленных в аренды игроков и дать им новый шанс? Кажется, в некоторых случаях это была бы хорошая идея. Рассказываем, как проводят нынешний сезон футболисты, принадлежащие грандам РПЛ и отданные «во временное пользование».

«Зенит»

Кто отдан в аренду: Даниил Одоевский («Ростов»), Никита Гойло («Динамо» Мх), Богдан Москвичёв («Оренбург»), Роберт Ренан («Аль-Шабаб»), Ванья Дркушич («Црвена Звезда»), Арсен Адамов («Ахмат»), Ду Кейрос («Гремио»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Алексей Сутормин («Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Вильсон Изидор («Сандерленд»).

Действующий чемпион раздал по арендам большое количество игроков – сразу 11 человек. Голкиперы «Зениту» сейчас бы точно не помешали, с учётом травм Евгения Латышонка и Михаила Кержакова. У Одоевского в этом сезоне девять матчей в РПЛ и Кубке России, он пропустил 13 мячей и дважды сыграл «на ноль». Правда, и сам Даниил, став основным в «Ростове», получил повреждение. Москвичёву выпал шанс закрепиться в статусе первого номера в «Оренбурге» – молодой вратарь им воспользовался. Богдан дебютировал в РПЛ и взял уже три пенальти. У него 15 матчей, 31 пропущенный мяч и два «сухаря». А вот Гойло даже не выходит на поле в махачкалинском «Динамо», лишь однажды попал в заявку на кубковую встречу.

Из выступающих в РПЛ игроков почти наверняка не вернутся в «Зенит» Сутормин и Бакаев. Контракты обоих футболистов с петербургским клубом истекают будущим летом. У Сутормина в «Ростове» 13 матчей, два гола и одна голевая передача. Но он сейчас выпал из стартового состава. Зато Бакаев постепенно возвращает себя прежнего в «Химках». В 14 играх Зелимхан забил уже пять голов.

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник сборной России Адамов борется за выживание с «Ахматом». Едва ли Арсен доволен тем, как складывается для него нынешний сезон. Адамов провёл 15 матчей, в которых сделал два голевых паса. Полузащитник Михайлов – ещё один арендованный «Оренбургом» зенитовец, помимо Москвичёва. Ярослав играет стабильно. В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, набрал 1+1.

Четверо легионеров «Зенита» уехали за границу. Защитник Ренан транзитом через Бразилию отправился в Саудовскую Аравию – в сентябре его арендовал с опцией выкупа «Аль-Шабаб». Роберт – игрок основы, провёл девять матчей без результативных действий. Команда с ним за это время пропустила всего шесть голов и идёт в топ-4. Другой бразилец Ду Кейрос до конца 2024-го – в «Гремио». Есть сомнения, что клуб из Порту-Алегри выкупит полузащитника. У Ду Кейроса только 19 матчей за почти целый сезон в чемпионате Бразилии и в Кубке Либертадорес (без результативных действий), а в основе – восемь.

В Европе остались Дркушич и Изидор. Защитник сборной Словении выступает за «Црвену Звезду», участвующую в Лиге чемпионов. Впрочем, Ванья успел сыграть за белградцев всего пять матчей и забить один мяч, а в октябре выбыл из-за разрыва отводящей мышцы. Изидор раскрывается в «Сандерленде». У французского форварда четыре гола в 10 матчах Чемпионшипа.

«Спартак»

Кто отдан в аренду: Томаш Тавареш (ЛАСК), Павел Маслов («Сочи»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Виталий Шитов («Торпедо»), Максим Лайкин («Енисей»), Павел Мелёшин («Сочи»).

У «Спартака» шесть игроков, пытающихся доказать в других клубах, что соответствуют уровню красно-белых. Защитник Тавареш после травм отправился за практикой в Австрию. Но пока у португальца не складывается и в ЛАСКе. На старте сезона залечивал повреждение, в заявку на еврокубки не попал, а в остальных турнирах поучаствовал всего в двух матчах и отдал одну голевую передачу.

В РПЛ выступает только вингер Дмитриев. Его выкупили летом у «Урала» и сразу передали в аренду «Крыльям Советов». В Самаре Игорь в основном выходит на замены и не блещет результативностью – набрал 0+1 в 15 матчах.

Игорь Дмитриев (с мячом) Фото: Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»

Ещё четверо – в Первой лиге. Маслов и Мелёшин должны помочь «Сочи» вернуться в РПЛ за год. Защитник то в основе появляется, то на замены выходит: девять матчей и один гол. Летом контракт Павла со «Спартаком» завершается. Очевидно, красно-белые на него не рассчитывают в будущем. Зато нападающий довольно резво начал карьеру в «Сочи». У Мелёшина восемь матчей в Первой лиге и в Кубке России, в которых он забил уже шесть мячей.

Центрхав Лайкин пытается прогрессировать под руководством Андрея Тихонова в Красноярске. Сыграл в Первой лиге 11 матчей, но в стартовый состав «Енисея» попал только трижды. Чаще остаётся на скамейке. Вингер Шитов вместе с «Торпедо» рвётся в элиту – московская команда захватила лидерство. Правда, сам Виталий лишь однажды попал в основу в чемпионате. У него семь матчей во всех турнирах и два гола (один из мячей он забил в Кубке России).

ЦСКА

Кто отдан в аренду: Бруно Фукс («Атлетико Минейро»), Михаил Рядно («Родина»), Егор Носков («СКА-Хабаровск»), Амирхоссейн Рейванди («Бухара»), Виктор Мендес («Крылья Советов»), Андрей Савинов («Тюмень»), Сид Ахмед Айссауи («Шериф»), Адольфо Гайч («Антальяспор»).

ЦСКА раздал по арендам восьмерых игроков. Причём в РПЛ остался только один – Мендес. Чилиец согласился перезагрузить карьеру в Самаре, более того, «Крылья Советов» получили опцию выкупа центрального полузащитника. Пока чего-то сверхъестественного Виктор в новой команде не показывает: девять матчей (пять в основе), 0 результативных действий.

Четверо армейцев выступают за границей. У Бруно Фукса противоречивый сезон – его «Атлетико Минейро» с опаской поглядывает на дно таблицы бразильской Серии А (10-е место, но до зоны вылета – семь очков) и в то же время борется за победу в Кубке Либертадорес («петушки» вышли в финал южноамериканского аналога Лиги чемпионов). Защитник в этих турнирах сыграл 28 матчей, в основе – 26. Набрал 1+1. На днях стало известно, что сработала опция выкупа, так что в ЦСКА Фукс не вернётся.

Бруно Фукс Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Другой защитник Рейванди стремится раскрутить карьеру в Узбекистане. В восьми матчах за «Бухару» 20-летний иранец пять раз вышел в стартовом составе и трижды – на замену. Результативных действий не совершал. Полузащитника Айссауи занесло трансферным ветром в Молдавию. Впрочем, 19-летний алжирец ещё ни разу не сыграл за «Шериф». Летом получил травму и до сих пор восстанавливается.

Нападающий Гайч снова в Турции: в прошлом сезоне он забивал за «Ризеспор», а сейчас его арендовал с опцией выкупа «Антальяспор». В новом клубе аргентинец не мог забить шесть туров. Но потом прорвало – у Гайча два гола за 10 матчей.

Трое молодых россиян пригодились командам Первой лиги. 19-летний защитник Рядно, чей контракт с армейцами завершается уже летом 2025 года, сыграл 12 матчей за «Родину». До октября стабильно попадал в основу, сделал один голевой пас. 21-летний защитник Носков залечивает перелом плеча, полученный в конце августа. До этого он провёл шесть встреч за хабаровский СКА, пять раз попал в стартовый состав. 22-летний опорный полузащитник Савинов стабильно играет в «Тюмени». У него 14 матчей (девять в основе) без результативных действий.

«Динамо» Москва

Кто отдан в аренду: Даниил Лесовой (АЕЛ), Иван Зазвонкин («Балтика»), Ульви Бабаев («Крылья Советов»).

У «Динамо» всего три игрока, арендованных другими клубами. Вингер Лесовой вернулся в летнее окно из Израиля и отправился на Кипр – перешёл в АЕЛ. В команде из Лимасола Даниил начал здорово: забил три мяча и сделал две голевые передачи в семи матчах.

Даниил Лесовой Фото: ael.com.cy

Нападающего Бабаева взяли с опцией выкупа «Крылья Советов» В самарской команде Ульви выходит, как правило, в кубковых играх. В восьми матчах нападающий набрал 2+2.

Молодой Зазвонкин помогает «Балтике» возвращаться в элиту. Правда, 20-летний атакующий полузащитник сыграл за калининградцев всего пять матчей, а в Первой лиге появился на поле лишь дважды. Зато в Кубке России отметился голом и голевой передачей во встрече с московским «Торпедо».

«Локомотив»

Кто отдан в аренду: Марио Митай («Аль-Иттихад»), Марк Мампасси («Кортрейк»), Иван Кузьмичёв («Торпедо»), Арсений Агеев («Арсенал» Дзержинск), Педриньо («Сантос»), Константин Марадишвили («Пари НН»), Михаил Щетинин («Факел»), Андрей Никитин («Арсенал» Тула), Николай Титков («Балтика»), Марко Раконьяц («Дьошдьор»).

«Локомотив» отправил в аренды с десяток футболистов. Половина из них выступает за границей. Защитник сборной Албании Митай перешёл в сентябре на правах аренды в «Аль-Иттихад», причём саудовский клуб получил право выкупа. Марио провёл шесть матчей, забил один мяч. Другой игрок обороны Мампасси уже второй сезон в бельгийском «Кортрейке». В восьми матчах стал автором одного гола и вдобавок заработал красную карточку. С середины октября вне заявки из-за травмы.

20-летнего защитника Агеева «Локомотив» приобрёл летом у дзержинского «Химика», но оставил до конца года в клубе из Беларуси в аренде. У Арсения 28 матчей в сезоне-2024 и четыре голевые передачи.

Бразильский вингер Педриньо в январе перешёл в «Сантос», чтобы помочь знаменитому клубу, вылетевшему из Серии А, вернуться в элиту. Помощник из Педриньо оказался неважный. Провёл только 16 матчей, в основу попал всего пять раз и набрал 2+0 в Серии В. Нападающий Раконьяц играет в Венгрии. У серба 11 встреч и четыре гола – по два в чемпионате и Кубке страны. В последних турах он находился в резерве.

Педриньо Фото: santosfc.com.br

В РПЛ остались полузащитники Марадишвили и Щетинин. Константин в нынешнем сезоне ещё не играл за «Пари НН», так как восстанавливается от тяжёлой травмы. В апреле перенёс операцию на крестообразной связке колена. У Михаила 14 матчей за «Факел», но в последних турах он выпал из стартового состава. Результативных действий не совершал.

В Первой лиге – защитник Кузьмичёв, хавбеки Титков и Никитин. Иван стремится в РПЛ с «Торпедо», которое пока не потерпело ни одного поражения. Вот только сам Кузьмичёв, вернувшись в сентябре после травмы, сидит на скамейке. У центрбека лишь два матча в Кубке России. Титков – запасной в «Балтике», которая также в лидерах Первой лиги. Сыграл семь встреч (в основе – три в кубковом турнире), сделал одну голевую передачу. Для Никитина аренда в тульский «Арсенал» – пятая за время в «Локомотиве». Андрей идёт на уникальный рекорд, но не самый приятный для футболиста. В этом сезоне провёл четыре матча без результативных действий, после чего превратился в «глухого запасного».

«Краснодар»

Кто отдан в аренду: Александр Эктов («Пари НН»), Дэвид Ндука («Арсенал» Тула), Михайло Баньяц («ТСЦ Бачка Топола»).

Лидер РПЛ сохраняет права только на трёх игроков, находящихся вне команды. Защитник Эктов остался в РПЛ, но переехал летом этого года в Нижний Новгород. Там Александр – ценная фигура. Провёл 11 матчей, забил один мяч в минувшем туре «Ахмату» и отдал одну голевую передачу.

Александр Эктов Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»

Опорный полузащитник Ндука остался в Туле, где играет с лета 2023-го. Но у нигерийца только три матча за команду Первой лиги ещё в июле-августе. А осенью Дэвид всего дважды попал в заявку «Арсенала». Намного лучше идут дела в Сербии у вернувшегося в «ТСЦ Бачка Топола» Баньяца. Хавбек сыграл 16 матчей во всех турнирах и набрал 1+4. Выступает со своей командой в Лиге конференций.