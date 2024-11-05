«Локо» продлил невероятную серию в Кубке России. Теперь магия Батракова сразила «Динамо»

«Локомотив» продлил победную серию в Кубке России. Железнодорожники выиграли седьмой матч из семи в этом розыгрыше турнира. Теперь превзошли московское «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ.

Состав «Локомотива» был ближе к оптимальному. Михаил Галактионов оставил в основе шесть игроков с последнего тура РПЛ, плюс к ним добавились отбывшие дисквалификации Баринов и Батраков. А вот Марцел Личка не поменял только четверых. Правда, на травмированного и выбывшего на месяц вратаря Лунёва чешский тренер в любом случае не мог рассчитывать. Новый шанс получил часто критикуемый Лещук.

«Локомотив» и начал игру активнее, агрессивнее. Динамовцы как будто чуть-чуть хуже настроились на сегодняшнее дерби. В начале матча железнодорожники создавали моменты после индивидуальных ошибок игроков правого фланга бело-голубых. Макаров потерял мяч у своих ворот – Тикнизян нанёс первый удар в створ. Даса «привёз» необязательный угловой, и после подачи, подбора и нового кросса Пиняева в штангу пробил Ньямси. Затём ещё и Лещук неудачно сыграл ногами, подарив мяч сопернику. И этот эпизод завершился опасным ударом Пиняева. Вернее, Сергей бил из опасной позиции, а сам его выстрел напугал разве что болельщиков на трибунах.

«Динамо» только на исходе десятиминутки впервые вошло в штрафную Митрюшкина с мячом. Потом хозяева остались без травмированного Фернандеса. Личка срочно отправил разминаться Лепского, а выпустил Кутицкого. Интересно, что заставило чешского тренера быстро поменять решение? Но атаки «Локо» разбудили динамовцев. Бело-голубые выдали хороший отрезок, организовав несколько контрвыпадов за счёт скорости Маухуба и техники Гагнидзе.

И всё же команда Галактионова до перерыва была интереснее. На 26-й минуте «Локомотив» забил мяч, на который наиграл. Сначала Лещук красивым сейвом потащил удар Пиняева, а вот после углового он оказался бессилен, когда пробил головой Монтес. Фирменные подачи от Батракова продолжают приносить команде голы. Мексиканца упустил Макаров.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тем не менее «Динамо» тут же ответило своим забитым мячом. В последнее время команды РПЛ полюбили обмениваться голами в течение одной-двух минут. Результативную атаку команды Лички запустил обычный аут. Макаров ловко ушёл от Самошникова и зарядил из-за штрафной. А Маухуб вообразил себя Пакеттом – по-хоккейному переправил мяч в сетку вытянутой ногой-клюшкой. Ньямси с Ненаховым проиграли свой «пятак».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «Динамо» первую пару атак соорудило за счёт своевременных точных передач Лещука. Когда хорош голкипер, тогда хорош. Но вскоре «Локомотив» забил второй мяч, и за этот эпизод тренерский штаб наверняка предъявит претензии сменщику Лунёва. Лещук неудачно сыграл на выходе – не помешал забить головой маленькому Пиняеву. Кроме того, ошибся Скопинцев, который должен был держать железнодорожника на дальней штанге. Про очередную чудесную подачу в исполнении Батракова можно и не говорить. Всё понятно без слов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 2:1 в пользу «Локомотива» Галактионов сделал серию замен, в частности убрал Карпукаса и выпустил Сарвели. На плечи Батракова ложилось больше оборонительной работы. Показалось, что после этого тренерского хода у железнодорожников стало меньше надёжности между линиями, где динамовцы находили мяч. С другой стороны, свежая группа атаки Сарвели – Севикян – Раков – Воробьёв должна была обеспечить красно-зелёным мощную контригру. «Динамо» всё сильнее раскрывалось, но «Локо» хотел ещё забить.

Команда Лички пёрла вперёд, однако с созданием голевых моментов у «Динамо» не клеилось. Хотя Маухуб своими открываниями, настойчивостью доказывал, что бело-голубые его не зря подписали в летнее окно. Но качественных взаимодействий в атаке, последнего паса или хорошего удара хозяевам недоставало. По ударам в итоге получилась почти ничья – 14:15, тем не менее на второй гол динамовцы не наиграли. Скорее «Локо» приблизился к третьему забитому мячу – в штрафной Лещука в концовке было жарче. «Локо» выиграл со счётом 2:1, а ответный матч 28 ноября проведёт дома.