«Реал» чудом избежал разгрома в ЛЧ! «Милан» в гостях был восхитителен

Противостояние «Реала» и «Милана» — неустаревающая классика Лиги чемпионов. Помните, как в 2003 году голы Рауля и Гути остановили банду Мальдини и Шевченко на второй групповой стадии (3:1)? Ту самую, которая и победит в том розыгрыше. А как в 2009-м на тот момент золотой мальчик Пато дублем прибил мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» (3:2)? Или ничью 2:2 в 2010-м, когда Гаттузо жутко бесился от симуляций Криштиану?

Несмотря на разницу в классе нынешних команд, сегодня интриг тоже хватало. Карло Анчелотти против «Милана», с которым выиграл всё и как футболист, и как тренер. Тео и Мората против «Реала» — у обоих явно есть к нему реваншистские настроения. Матч действительно получился отменным. А результат — весьма неожиданным.

У мадридцев восстановился от травмы, но всё равно оказался в запасе Родриго: впереди сыграли Мбаппе и Винисиус, а под ними — Беллингем. Всем им, впрочем, приходилось постоянно отрабатывать сзади, потому что инициативу внезапно прибрал «Милан».

«Реал», разумеется, тоже активничал: Мбаппе на первых минутах опасно бил в дальний угол, позже технично обыграл Тшау и проверил реакцию Меньяна, а под конец первого тайма на скорости забежал в штрафную, катил низом и снова не перехитрил партнёра по сборной. Винисиус имел лишь одну возможность и ей воспользовался: на 21-й минуте ощутил удар по ногам от Эмерсона в подкате, рухнул на газон и чётко исполнил паненку по центру ворот с пенальти. Но этим он лишь сравнял счёт.

Итальянский гранд действовал эффективнее. На 12-й минуте Пулишич подал угловой, а Тшау протиснулся между Милитао с Тчуамени и неотразимо кивнул головой. Затем он практически повторил трюк, однако до мяча чуть-чуть не добрался. Ещё Лунин с трудом потащил пушку Рейндерса. Что ж, не беда, ведь на 39-й минуте Фофана перехватил бездарную передачу Тчуамени и запустил голевую атаку: Пулишич прострелил на Леау, тот не пробил Лунина, зато на добивании оказался Мората.

Альваро Мората Фото: Angel Martinez/Getty Images

Это уже седьмой гол Альваро «Реалу»: дважды вскрывал его за «Ювентус», четырежды за «Атлетико», теперь отличился и в составе «Милана». Прямо-таки злой гений для воспитавшей его команды. Он был предельно заряжен. Например, однажды здорово накрыл и обезмячил Мбаппе. Гол он отпраздновал, но сдержанно.

В перерыве Анчелотти поменял потерявшихся на поле Тчуамени с Вальверде на Камавинга и Браима, для которого «Милан» — тоже совсем не чужой клуб. «Реалу» не впервой уступать в счёте и героически добывать победу, особенно в ЛЧ. Но вот сегодня не пошло. Итальянцы грамотно действовали по счёту и должны были увеличивать преимущество: в начале второго тайма Леау сперва классно бил головой и заставил вытянуться в струнку Лунина, а следом загубил идеальную контратаку «два в одного». Спуртанувший со своей половины Пулишич, должно быть, пришёл в ярость.

«Реал» был предельно пассивен. Мадридцам только и оставалось, что спорить с судьёй и от бессилия хватать жёлтые: в диапазоне с 68-ю по 71-ю минуту ими наградили Васкеса, Милитао и Винисиуса. Это стало предвестником очередного гола: Леау играюче ушёл от Милитао с Васкесом и отдал на Рейндерса, который издевательски отправило мяч в «домик» Лунину. Добрый вечер.

Рейндерс празднует гол Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Напоследок Анчелотти бросил в бой Гарсию и Родриго, в очередной раз проигнорировав Гюлера и Эндрика. Даже в такой ситуации. Совсем не факт, что с ними удалось бы исправить ситуацию. Не получилось и без них. Да, Рюдигер забил после привоза Меньяна, но гол отменили из-за пассивного офсайда у Винисиуса. Плюс головой с близкого расстояния плохо пробили те же Винисиус с Браимом. И на этом всё. Там ещё и Лунин спас опять, ногами нейтрализовав тычок Лофтус-Чика.

«Милан» на выходных провёл тяжёлую выездную игру с «Монцей» (1:0). «Реал» отдыхал, однако функционально готовы гораздо лучше оказались именно красно-чёрные. Мадридцам явно не доставало слаженности. Складывалось впечатление, будто футболисты впервые увидели друг друга перед стартовым свистком. И это против кризисных миланцев, когда болельщики заочно уволили Фонсеку уже несколько раз.

«Милан» по ожидаемым голам наработал на 2,45 xG. «Реал» — на 1,65 xG к добавленному времени, и это с учётом пенальти. Да, за счёт финального штурма добрали до 2,44 — стопроцентный шанс загубил Рюдигер. Спохватились тем не менее поздно. Теперь у обеих команд по шесть очков. Но с каким же разным настроением они подойдут к 5-му туру.