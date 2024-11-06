Решающая подача Головина в ЛЧ! «Монако» вырвал победу в нефартовом матче

«Монако» одержал третью победу в четырёх турах Лиги чемпионов. Команда Александра Головина закрепляется в группе лидеров. Россиянин внёс весомый вклад в успех монегасков в Италии.

Головин в этом сезоне не всегда попадает в стартовый состав «Монако» после травмы, но в Италии вышел в основе. Александр получил интересную роль. Ади Хюттер решил сыграть 4-4-2 с ромбом в полузащите, и российский хавбек действовал в левом полуфланге. Тренер монегасков, очевидно, хотел доминировать над «Болоньей» в центре поля. Впереди же должны были делать разницу Эмболо с Бен-Сегиром.

«Болонья» в первых трёх турах Лиги чемпионов ни разу не поразила ворота соперников, тем не менее именно хозяева едва не забили быстрый гол. А на 10-й минуте «Монако» развернул атаку как раз через центр, и Эмболо разрезал оборону хозяев пасом на Головина. Россиянин оказался с мячом в штрафной противника под углом к воротам, но в такой позиции, из которой стоило пробить. Однако Александр решил прострелить, более того, сделал неточную передачу.

Вскоре ещё одна скоростная атака «Монако» по центру завершилась пасом Бен-Сегира на Эмболо, который за счёт ловкого разворота организовал себе выход один на один. Но швейцарский «убийца голевых моментов» сам же всё и испортил – пробил в штангу. Затем «Монако» заработал стандарт, с которого забил. Аклиуш подал угловой (в нынешнем сезоне за это отвечает не Головин), и мяч влетел в сетку после единоборства Синго с вратарём Скорупским. Сначала азербайджанский судья Агаев засчитал гол, потом благодаря VAR отменил его. Центрбек монегасков спровоцировал ошибку голкипера, попав ему рукой по лицу.

Головин в первом тайме был подвижен, агрессивен, причём до такой степени, что трижды сфолил, действуя в отборе. Впрочем, и на самом россиянине жёлтую карточку заработал экс-динамовец Моро, въехав ему в голеностоп. Незадолго до перерыва Александр шикарно исполнил штрафной. Несмотря на то что до ворот было далеко, наш полузащитник зарядил почти под самую перекладину. Чудо-голу не дал появиться на свет суперсейв Скорупского. Очень жаль! У «Болоньи» же при 39% владения мячом хуже клеилась игра в атаке. Правда, перед перерывом и команда Винченцо Итальяно забила. Как оказалось, из небольшого офсайда.

«Монако» своим давлением провоцировал брак у хозяев при развитии атак. Только до перерыва «Болонья» допустила больше десятка потерь мяча на своей половине поля. Тем не менее во втором тайме команда Итальяно улучшила контроль мяча, успешнее возвращала его себе. У монегасков случился какой-то сбой. Команда Хюттера никак не могла создать голевой момент.

Игра была живой, интенсивной, но – между штрафными. Поэтому если кто-то включил трансляцию матча из Болоньи, чтобы развлечься, то, вполне возможно, заснул, потеряв нить сюжета. Исходя из турнирной ситуации, монегасков устраивала выездная ничья. Хотя на финише Лиги чемпионов соперники у Головина и компании будут пострашнее – «Арсенал», «Астон Вилла», «Милан». Нужно брать максимум в пяти турах до этого.



До 87-й минуты у «Монако» не было ни одного удара в створ во второй половине матча. Но потом монегаски заработали угловой слева, который наконец исполнил Головин. Россиянин здорово подал в нужную точку, Эмболо сбросил мяч головой на дальнюю штангу, а там уже ждал добычу Керер. Центральный защитник забил «Болонье». Александру не запишут результативное действие, однако его предголевая передача во многом сделала этот гол.

Итоговая статистика Головина в матче с «Болоньей»: 43 касания мяча, один удар по воротам, 79% точных передач, два паса под удар, одна обводка, по одному отбору и перехвату, три из 10 выигранных единоборств, а также три фола. Поскольку россиянин доиграл до конца, можно утверждать, что Хюттер остался доволен его выступлением в Италии.