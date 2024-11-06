Алонсо вернулся на «Энфилд» – и сгорел. «Новый» форвард «Ливерпуля» просто стёр «Байер»

У «Ливерпуля» на старте сезона шикарно выглядят оба левых вингера – Диас и Гакпо. Такое ощущения, что тренер обязан ставить обоих. Неделю назад в кубковом матче оба вышли на флангах атаки, пока Салаху дали отдохнуть. На этот раз Арне Слот решил пожертвовать центральным нападающим Нуньесом. С «Байером» Гакпо вышел слева в атаке, а Диас внезапно оказался на месте центрфорварда.

Первый тайм – это просто фейерверк. Только не на поле, и даже не на трибунах, а рядом со стадионом. Дело в том, что в Великобритании празднуют Ночь Гая Фокса (она же Ночь фейерверков). В результате игра сопровождалась под шум петард и салютов, хотя внутри стадиона никто не использовал пиротехнику. Будто звук наложили из другого матча.

Фейерверки в Ливерпуле Фото: Кадр из странсляции матча

Весь прошлый сезон было ощущение, что «Байера» не хватает в Лиге чемпионов. И вот теперь Хаби Алонсо предстояло показать себя на фоне суперклуба. Ещё и на его поле. Тут стоит отметить, что немецкая команда поначалу смотрелась неплохо и весьма осознанно контролировала мяч. Без попыток сразу забросить вперёд, а с помощью пасов найти пространство для атак. Несколько раз у гостей проходили классные комбинации – «Байер» долгое время смотрелся практически на равных с лидером АПЛ. Фримпонг даже открыл счёт, но гол справедливо отменили из-за попадания мяча в руку.

В этом матче голов пришлось ждать час. Зато потом «Ливерпуль» забил в двух атаках подряд. На 61-й минуте Джонс открылся между линиями и выдал шикарную проникающую передачу в штрафную, а Диас вышел один на один и изящно перекинул вратаря, который падал ему в ноги.

Ассист Джонса на Диаса Фото: Кадр из трансляции матча

На 64-й минуте Салах навесил со своего правого фланга, а Гакпо прибежал на дальнюю штангу и практически в упор пробил по воротам головой. Изначально мяч не засчитали из-за офсайда, однако VAR обнаружил, что гол был забит чисто. Инкапье очень некстати для «Байера» отставил ногу в сторону.

Даже при счёте 2:0 «Ливерпуль» оставался лучшей командой на поле. Хозяева смело шли вперёд, будто счёт был равным. Келлехер на 82-й минуте моментально ввёл мяч в игру, когда другие вратари не торопились бы. В результате, гости не успели расставиться в обороне, и «Ливерпуль» в несколько пасов прошёл от штрафной до штрафной, а затем Диас забил второй мяч. А в компенсированное время колумбиец оформил и вовсе хет-трик! Эксперимент с его новой позицией, мягко говоря, оправдал себя.

Луис Диас Фото: Carl Recine/Getty Images

«Байер» потерпел первое поражение в этой Лиге чемпионов, но с семью очками всё ещё сохраняет хорошие шансы выйти в следующую стадию. Что касается «Ливерпуля», то он набрал 12 очков после четырёх туров и вышел на первое место. Догнать его может только «Астон Вилла», которая спустя сутки сыграет с «Брюгге».