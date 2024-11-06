«Сити» разорвали в Лиге чемпионов. Сенсации сегодня дарил не только «Реал»

Лига чемпионов снова с нами, и здесь всё как всегда: уйма голов, сенсаций и драмы. Сейчас обо всём расскажем.

«Жирона» — королева автоголов

Безбашенный ПСВ Петера Боша вырвал первую победу в турнире. «Жирона» неожиданно насела на чужие ворота на первых минутах, однако Малик Тилльман открыл конспекты Рори Делапа и олимпийским броском мяча из аута придумал первый гол в матче.

Матч ПСВ — «Жирона» Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Почуяв каталонскую кровь, нидерландский клуб зажал соперника на весь матч и не выпускал из октагона. ПСВ бил из любых позиций: в одном случае забили почти с нулевого угла, в другом замучили бесконечными угловыми, в третьем довели до автогола. К слову, до четвёртого для «Жироны» – больше в истории ЛЧ не было ни у кого.

Пора прощаться со «Слованом»

Ему уже точно ничего не светит в этом розыгрыше. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря форварду Давиду Стрельцу, но братиславский клуб тут же пропустил, а потом впустил в сетку своих ворот ещё три мяча. И ведь не сказать, что «Слован» был совсем плох: перебили соперника по ударам и владению мячом, да только уровень не тот. Ну а «Динамо» уверенно отмывается после 2:8 от «Баварии».

Аморим готов доминировать в АПЛ

Рубен Аморим Фото: Gualter Fatia/Getty Images

За пару дней эта вывеска стала чуть ли не самой интригующей в туре: Аморим скоро подхватит «Манчестер Юнайтед», поэтому матч стал эдаким тизером к приключениям Рубена в АПЛ. Домашние трибуны отблагодарили тренера за всё хорошее, но через пять минут впали в отчаяние после гола от Фодена.

В дуэли скандинавских викингов победителем вышел Виктор Дьёкереш. Сначала сравнял счёт в первом тайме, а потом дважды пробил Эдерсона с пенальти, доведя дело до хет-трика. «Спортинг» между делом оформил ещё одну красоту: забили через 20 секунд после старта второго тайма, не позволив «Сити» коснуться мяча.

Холанд, конечно, мог нагнать шведа, но Эрлингу крайне не везло в первом тайме, несмотря на убойные моменты, а во второй половине форвард не реализовал пенальти, попав в перекладину. В общем, Хосепу Гвардиоле точно не придётся легко с Рубеном Аморимом – осталось для уверенности перевезти Дьёкереша в Манчестер.

«Боруссия» чуть не нарушила голевой марафон

Мален забивает гол в ворота «Штурма» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Австрийцы казались обречённой командой (все мы знаем, что только Даниил Худяков в основе мог их спасти), но «Боруссия» на удивление очень долго не могла пробить гостей – хотя дортмундцы зарекомендовали себя грозой аутсайдеров ЛЧ, впихивая в них охапку мячей. Спасение Нури Шахина пришло в самой концовке, когда вратарь проспал удар Дониэлла Малена на 86-й. «Боруссия» остаётся в топ-8 и по-прежнему жаждет выйти в 1/8 финала напрямую.

Сюрприз из Глазго

Возможно, главная сенсация тура, если брать стоимость составов. Первые минуты матча болельщики встретили гундежом: уж слишком были недовольны бестолковым перепасом команд. Вскоре «Лейпциг» забил с углового и вынудил «Селтик» отыгрываться. Удивительно, но игра действительно стала более приятной шотландским глазам.

«Селтик» быстро сравнял – Арне Энгелс вручил мяч Кюну, который смещением с фланга влепил в дальнюю штангу. Под конец тайма немец оформил дубль, переправив мяч в пустой створ. Во втором тайме «Лейпциг» вообще поник и позволил себе пропустить третий – сработала японская диаспора. Играй «Селтик» всю ЛЧ при домашних трибунах – точно побили бы рекорд «Реала» по победам в турнире.

У Головина украли ассист

Александр Головин Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Если у вас есть странный фетиш на отменённые голы, то этот матч доставил бы вам удовольствие. Сначала арбитр отменил гол «Монако» после фола на вратаре, а потом углядел офсайд во встречном голе «Болоньи». Но монегаски всё-таки дожали на последних минутах, вырвав победный гол после подачи Головина с углового. Однако Александр всё равно закончил матч без результативного действия: негодяй Брил Эмболо слегка коснулся мяча перед решающим ударом и отнял ассист у россиянина.

Анчелотти — аут?

Несмотря на все проблемы, «Реал» казался явным фаворитом матча – к банде Фонсеки вопросов было ещё больше. И тем удивительнее, что «Милан» в самом начале открыл счёт с углового. Мадридцы разозлились: сразу налетели на ворота Мика Меньяна, а позже Винисиус заработал пенальти и реализовал его ударом «паненкой».

Вскоре Альваро Мората отблагодарил «Реал» за счастливые годы в академии результативным ударом по воротам Андрея Лунина – вратарь не зафиксировал удар Рафаэла Леау, а Альваро был тут как тут. Доминирование миланцев продолжилось: давили через стандарты и быстрые выпады, один из которых закончился ещё одним голом – уже от Тейани Рейндерса.

И даже здесь «Реал» мог порадовать нас суперкамбэком, но судья отменил гол Антонио Рюдигера на 80-й минуте из-за офсайда. Кульминацией всего матча стала замена Луки Модрича на Дани Себальоса при наличии живых Арды Гюлера и Эндрика. Теперь к Карло Анчелотти реально могут появиться вопросы.

«Лилль» обидел ещё один топ-клуб

Джонатан Дэвид забивает «Ювентусу» Фото: Rico Brouwer/Getty Images

«Лилль» совсем обезумел и показывает, что готов бодаться не только с мадридскими грандами. В середине первого тайма французский клуб провёл эффектную контратаку, завершившуюся голом Джонатана Дэвида – канадец в прошлых матчах также успел пробить «Реал» и «Атлетико».

К чести «Юве», команда Тьяго Мотты не выглядела так помято, как в прошлом туре со «Штутгартом». У Душана Влаховича было куча моментов для гола, но сербу всё не везло с завершением. Грусть сняло назначение пенальти во втором тайме, и его форвард реализовал спокойно. Туринцы всё равно не одолели чары «Лилля», но хотя бы не проиграли.

Негостеприимный «Энфилд»

Луис Диас празднует хет-трик Фото: Carl Recine/Getty Images

«Байер» сразу принялся доказывать скептикам, что с ним всё в порядке. По сути, именно леверкузенцы провели единственную осмысленную и опасную атаку первого тайма, которая чуть не завершилась назначением пенальти – однако рефери не увидел в действиях Вирджила ван Дейка злого умысла.

Но «Ливерпуль» всё равно показал, кто в доме хозяин. Джонс выдал прекрасную голевую на Диаса в штрафную, а там колумбиец продемонстрировал эффективность тренировок Арне Слота – черпачком перекинул Лукаша Градецки и открыл счёт. Уже через пару минут Коди Гакпо ударом головой сделал счёт 2:0. «Леверкузен» только тогда проснулся и начал проверять на прочность Кивина Келлехера – ирландец выстоял. Не выстоял Градецки, который потом вынул ещё двушку – хет-трик от Луиса Диаса не заказывали?