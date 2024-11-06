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Обзор матчей Лиги чемпионов 5 ноября 2024: Манчестер Сити, Спортинг, Головин, Монако, Реал, Милан, Ливерпуль, Байер

«Сити» разорвали в Лиге чемпионов. Сенсации сегодня дарил не только «Реал»
Артём Никулин
Обзор матчей Лиги чемпионов 5 ноября 2024 года
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Дьёкереш сделал хет-трик, «Селтик» прибил немецкий топ-клуб, а «Лилль» снова удивил. Главное за вечер.

Лига чемпионов снова с нами, и здесь всё как всегда: уйма голов, сенсаций и драмы. Сейчас обо всём расскажем.

«Жирона» — королева автоголов

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Фламинго – 16'     2:0 Тилльман – 33'     3:0 Бакайоко – 83'     4:0 Крейчи – 88'    
Удаления: нет / Мартинес – 55'

Безбашенный ПСВ Петера Боша вырвал первую победу в турнире. «Жирона» неожиданно насела на чужие ворота на первых минутах, однако Малик Тилльман открыл конспекты Рори Делапа и олимпийским броском мяча из аута придумал первый гол в матче.

Матч ПСВ — «Жирона»

Матч ПСВ — «Жирона»

Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Почуяв каталонскую кровь, нидерландский клуб зажал соперника на весь матч и не выпускал из октагона. ПСВ бил из любых позиций: в одном случае забили почти с нулевого угла, в другом замучили бесконечными угловыми, в третьем довели до автогола. К слову, до четвёртого для «Жироны» – больше в истории ЛЧ не было ни у кого.

Пора прощаться со «Слованом»

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 4
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Стрелец – 5'     1:1 Шпикич – 10'     1:2 Сучич – 30'     1:3 Куленович – 54'     1:4 Куленович – 72'    

Ему уже точно ничего не светит в этом розыгрыше. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря форварду Давиду Стрельцу, но братиславский клуб тут же пропустил, а потом впустил в сетку своих ворот ещё три мяча. И ведь не сказать, что «Слован» был совсем плох: перебили соперника по ударам и владению мячом, да только уровень не тот. Ну а «Динамо» уверенно отмывается после 2:8 от «Баварии».

Аморим готов доминировать в АПЛ

Рубен Аморим

Рубен Аморим

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

За пару дней эта вывеска стала чуть ли не самой интригующей в туре: Аморим скоро подхватит «Манчестер Юнайтед», поэтому матч стал эдаким тизером к приключениям Рубена в АПЛ. Домашние трибуны отблагодарили тренера за всё хорошее, но через пять минут впали в отчаяние после гола от Фодена.

В дуэли скандинавских викингов победителем вышел Виктор Дьёкереш. Сначала сравнял счёт в первом тайме, а потом дважды пробил Эдерсона с пенальти, доведя дело до хет-трика. «Спортинг» между делом оформил ещё одну красоту: забили через 20 секунд после старта второго тайма, не позволив «Сити» коснуться мяча.

Аморим — топ!
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Роналду называл его «поэтом». Главное о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

Холанд, конечно, мог нагнать шведа, но Эрлингу крайне не везло в первом тайме, несмотря на убойные моменты, а во второй половине форвард не реализовал пенальти, попав в перекладину. В общем, Хосепу Гвардиоле точно не придётся легко с Рубеном Аморимом – осталось для уверенности перевезти Дьёкереша в Манчестер.

«Боруссия» чуть не нарушила голевой марафон

Мален забивает гол в ворота «Штурма»

Мален забивает гол в ворота «Штурма»

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Мален – 85'    

Австрийцы казались обречённой командой (все мы знаем, что только Даниил Худяков в основе мог их спасти), но «Боруссия» на удивление очень долго не могла пробить гостей – хотя дортмундцы зарекомендовали себя грозой аутсайдеров ЛЧ, впихивая в них охапку мячей. Спасение Нури Шахина пришло в самой концовке, когда вратарь проспал удар Дониэлла Малена на 86-й. «Боруссия» остаётся в топ-8 и по-прежнему жаждет выйти в 1/8 финала напрямую.

Сюрприз из Глазго

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Баумгартнер – 23'     1:1 Кюн – 35'     2:1 Кюн – 45+1'     3:1 Хататэ – 72'    

Возможно, главная сенсация тура, если брать стоимость составов. Первые минуты матча болельщики встретили гундежом: уж слишком были недовольны бестолковым перепасом команд. Вскоре «Лейпциг» забил с углового и вынудил «Селтик» отыгрываться. Удивительно, но игра действительно стала более приятной шотландским глазам.

«Селтик» быстро сравнял – Арне Энгелс вручил мяч Кюну, который смещением с фланга влепил в дальнюю штангу. Под конец тайма немец оформил дубль, переправив мяч в пустой створ. Во втором тайме «Лейпциг» вообще поник и позволил себе пропустить третий – сработала японская диаспора. Играй «Селтик» всю ЛЧ при домашних трибунах – точно побили бы рекорд «Реала» по победам в турнире.

У Головина украли ассист

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Керер – 86'    

Если у вас есть странный фетиш на отменённые голы, то этот матч доставил бы вам удовольствие. Сначала арбитр отменил гол «Монако» после фола на вратаре, а потом углядел офсайд во встречном голе «Болоньи». Но монегаски всё-таки дожали на последних минутах, вырвав победный гол после подачи Головина с углового. Однако Александр всё равно закончил матч без результативного действия: негодяй Брил Эмболо слегка коснулся мяча перед решающим ударом и отнял ассист у россиянина.

Анчелотти — аут?

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

Несмотря на все проблемы, «Реал» казался явным фаворитом матча – к банде Фонсеки вопросов было ещё больше. И тем удивительнее, что «Милан» в самом начале открыл счёт с углового. Мадридцы разозлились: сразу налетели на ворота Мика Меньяна, а позже Винисиус заработал пенальти и реализовал его ударом «паненкой».

Подробнее о матче:
«Реал» чудом избежал разгрома в ЛЧ! «Милан» в гостях был восхитителен
«Реал» чудом избежал разгрома в ЛЧ! «Милан» в гостях был восхитителен

Вскоре Альваро Мората отблагодарил «Реал» за счастливые годы в академии результативным ударом по воротам Андрея Лунина – вратарь не зафиксировал удар Рафаэла Леау, а Альваро был тут как тут. Доминирование миланцев продолжилось: давили через стандарты и быстрые выпады, один из которых закончился ещё одним голом – уже от Тейани Рейндерса.

И даже здесь «Реал» мог порадовать нас суперкамбэком, но судья отменил гол Антонио Рюдигера на 80-й минуте из-за офсайда. Кульминацией всего матча стала замена Луки Модрича на Дани Себальоса при наличии живых Арды Гюлера и Эндрика. Теперь к Карло Анчелотти реально могут появиться вопросы.

«Лилль» обидел ещё один топ-клуб

Джонатан Дэвид забивает «Ювентусу»

Джонатан Дэвид забивает «Ювентусу»

Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Дэвид – 27'     1:1 Влахович – 60'    

«Лилль» совсем обезумел и показывает, что готов бодаться не только с мадридскими грандами. В середине первого тайма французский клуб провёл эффектную контратаку, завершившуюся голом Джонатана Дэвида – канадец в прошлых матчах также успел пробить «Реал» и «Атлетико».

К чести «Юве», команда Тьяго Мотты не выглядела так помято, как в прошлом туре со «Штутгартом». У Душана Влаховича было куча моментов для гола, но сербу всё не везло с завершением. Грусть сняло назначение пенальти во втором тайме, и его форвард реализовал спокойно. Туринцы всё равно не одолели чары «Лилля», но хотя бы не проиграли.

Негостеприимный «Энфилд»

Луис Диас празднует хет-трик

Луис Диас празднует хет-трик

Фото: Carl Recine/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Диас – 61'     2:0 Гакпо – 63'     3:0 Диас – 83'     4:0 Диас – 90+2'    

«Байер» сразу принялся доказывать скептикам, что с ним всё в порядке. По сути, именно леверкузенцы провели единственную осмысленную и опасную атаку первого тайма, которая чуть не завершилась назначением пенальти – однако рефери не увидел в действиях Вирджила ван Дейка злого умысла.

Но «Ливерпуль» всё равно показал, кто в доме хозяин. Джонс выдал прекрасную голевую на Диаса в штрафную, а там колумбиец продемонстрировал эффективность тренировок Арне Слота – черпачком перекинул Лукаша Градецки и открыл счёт. Уже через пару минут Коди Гакпо ударом головой сделал счёт 2:0. «Леверкузен» только тогда проснулся и начал проверять на прочность Кивина Келлехера – ирландец выстоял. Не выстоял Градецки, который потом вынул ещё двушку – хет-трик от Луиса Диаса не заказывали?

Что происходит с «Байером»?
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Таблица ЛЧ после первого дня 4-го тура

Таблица ЛЧ после первого дня 4-го тура

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