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Лучшие голы и сейвы 17-го тура Первой лиги, видео, Шильцов, Алейников, Сааведра, Янов, Баклов, Имамов, Корякин

Невероятные траектории и геройство из последних сил. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Константин Кринский
Лучшие голы и сейвы 17-го тура Первой лиги. Видео
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«Сочи» и «Нефтехимик» особенно порадовали болельщиков.

В Мелбет Первой лиге состоялся уже 17-й тур. Все главные события мы описали в нашем материале.

Вот он:
Осталась только одна непобеждённая команда! Главное за тур в Первой лиге
Осталась только одна непобеждённая команда! Главное за тур в Первой лиге

А теперь пришло время выбрать лучший гол тура. Самой богатой на забитые мячи оказалась встреча «Сочи» – «Нефтехимика». Или, может, вам понравится классный гол Василия Алейникова из «Шинника»? Или «пушка страшная» Амира Мохаммада в игре «Балтика» — «СКА-Хабаровск»? Выбор за вами!

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Также не забываем о голкиперах. Кто из вратарей совершил самый крутой сейв в 17-м туре? В номинацию попали четыре человека. Они отбивали мячи любыми частями тела: ногами, руками и даже головой!

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

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