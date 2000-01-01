В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»

Фанатская любовь

Перед игрой болельщики устроили перформанс для Аморима. Они поблагодарили Рубена за четыре года работы в команде, за которые «Спортинг» дважды выиграл чемпионат Португалии, дважды завоевал Кубок лиги и стал обладателем Суперкубка Португалии.