В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
«Спортинг» красиво проводил Рубена в «Манчестер Юнайтед». В последнем домашнем матче, выпавшем на игру с «Манчестер Сити» (4:1) в Лиге чемпионов, фанаты и футболисты устроили настоящий праздник для наставника.
Фанатская любовь
Перед игрой болельщики устроили перформанс для Аморима. Они поблагодарили Рубена за четыре года работы в команде, за которые «Спортинг» дважды выиграл чемпионат Португалии, дважды завоевал Кубок лиги и стал обладателем Суперкубка Португалии.
Признание от игроков
Уже после матча красивый поступок последовал от футболистов. Игроки начали качать Аморима на руках.
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
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