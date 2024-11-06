ФИФА выиграет от победы Трампа на выборах в США. Дело не только в законах под ЧМ-2026

В США закончилось голосование и скоро будут объявлены результаты 60-х президентских выборов. Всё идёт к тому, что победит Дональд Трамп. Это имеет значение в том числе и для чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2026 года. Турнир преимущественно пройдёт в США (11 стадионов), а также в Мексике (3) и Канаде (2).

Зять Трампа лоббировал стадион для финала ЧМ-2026

В июне 2018 года состоялся конгресс ФИФА, на котором в результате голосования победила американская заявка на право проведения ЧМ-2026. Это событие случилось, когда действующим президентом США был Трамп. Он руководил страной с января 2017-го по январь 2021-го. По информации Тhe Athletic, ключевым человеком для американской заявки стал Джаред Кушнер – зять Трампа. Идея была в том, чтобы ЧМ-2026 стал победой для администрации президента, чем-то, что принесёт рабочие места и покажет, что политики готовы заключать сделки с другими странами.

Кушнер продвигал изначальную заявку, а затем занимался её реализацией и ездил на матчи сборной США на ЧМ-2022. Даже после того, как Трамп перестал быть президентом, его зять продолжил заниматься организацией турнира. В том числе он лоббировал проведение финала ЧМ-2026 в его родном Нью-Джерси. Благодаря Кушнеру удалось победить заявку стадиона в Техасе, который тоже претендовал на последний матч турнира. За несколько дней до объявления решения по месту финала зять Трампа организовал ужин для президента ФИФА Инфантино, губернатора Нью-Джерси Мёрфи и нескольких ключевых бизнесменов региона.

Владелец «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Роберт Крафт и Джанни Инфантино Фото: Elsa/Getty Images

ФИФА получила некоммерческий статус в Швейцарии, что обеспечивает основные налоговые льготы, несмотря на получение миллиардных доходов. Футбольная федерация добилась полного освобождения от налогов в Мексике, но в Канаде получила ограниченное смягчение. Что касается США, то в заявке описывалось «почти полное освобождение» от налогов. The Athletic отмечало, что Трамп отправил письмо ФИФА с поддержкой по этому вопросу, однако это не является юридическим обязательством. О параметрах налогов ещё предстоит договариваться с правительством США. Вероятно, при Трампе это будет сделать проще.

ФИФА обеспокоена, что заверения Трампа по визам не оправдаются

Перед победой на президентских выборах в 2017-м Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, которая ещё и заплатит за возведение этого сооружения. Вместе с тем шла риторика, направленная против приезжих. Среди прочего в американских СМИ разошлась цитата Трампа, почему его страна должна принимать иммигрантов из «дерьмовых дыр», таких как Гаити и некоторые африканские страны. Подобные высказывания плохо сочетались с желанием заполучить ЧМ-2026. Американские чиновники тогда упирали на то, что позиция Трампа не отражает заявку, что он мог иметь в виду другое и что вряд ли он окажется президентом в 2026 году. В лагере Трампа тогда не сомневались в двух президентских сроках подряд, которые не позволили бы ему избираться сейчас.

В идеале ФИФА рассчитывает на беспрепятственный доступ к визам для футболистов, организаторов и болельщиков. Обеспокоенные футбольные ассоциации спрашивали, как именно США намеревались обойти тот факт, что президент страны пытался ограничить передвижение из таких стран, как Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Чад, КНДР и Венесуэла. Тем более что Иран участвовал в последних трёх чемпионатах мира, а сейчас лидирует в отборочной группе с шестью очками отрыва от третьего места (первые две команды напрямую попадают на ЧМ-2026).

Дональд Трамп Фото: Chris McGrath/Getty Images

Администрация Трампа изначально не могла дать гарантии, потому что впоследствии их мог нарушить своим решением конгресс или новое правительство. Между тем время ожидания собеседований для виз в некоторых городах составляет более 700 дней. Например, в турецком Стамбуле или в столице Колумбии Боготе. В США вряд ли подпишут все безвизовые соглашения, на которые рассчитывали в ФИФА, но, вероятно, пойдут на какие-то послабления. В некоторых местах сроки ожидания сократятся, однако ФИФА по-прежнему обеспокоена, что задержки могут подорвать первоначальные заверения Трампа. Эта тема неоднократно обсуждалась с участием Инфантино в Белом доме. Теперь говорить о ней снова нужно с Дональдом.

У действующего руководства ФИФА тесные отношения с Трампом

Трамп лично знаком с президентом ФИФА: Инфантино трижды посещал Белый дом во время первого срока Трампа. А ещё играл с ним в гольф в Нью-Джерси и обедал с ним на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.

Инфантино, представляя там Трампа, сказал: «Президент Трамп, безусловно, спортсмен. Мне повезло в моей жизни повстречать самых талантливых спортсменов в футболе. И президент Трамп сделан из того же материала. Он боец. Хочет соревноваться, хочет побеждать, хочет показать, кто лучший. Он на самом деле говорит то, что думают многие, но, что ещё важнее, он делает то, что говорит». Трамп поблагодарил Инфантино, заявив: «Ты отличный друг».

Джанни Инфантино и Дональд Трамп Фото: Win McNamee/Getty Images

При Байдене президент ФИФА не фотографировался в Овальном кабинете, но футбольная федерация и правительство США сохраняли рабочие отношения. Инфантино провёл ряд межведомственных встреч в начале этого года с другими высокопоставленными чиновниками. ФИФА должна выиграть от второго срока Трампа, который изначально продвигал заявку. Именно ему Инфантино говорил: «Теперь вы часть команды ФИФА».

Ещё до объявления результатов новых выборов президента США Инфантино поздравил Трампа у себя в социальных сетях. Президент ФИФА выложил шесть совместных фотографий, на которых они жмут руки или просто идут вместе. Подпись к посту: «Поздравляю, мистер президент! Нас ждёт великолепный чемпионат мира в США. Футбол объединяет мир».