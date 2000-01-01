«Жирона» обновила антирекорд по автоголам в Лиге чемпионов

Ужасная статистика

За четыре тура «Жирона» забила в свои ворота четыре мяча. В матче с «Фейеноордом» (2:3) автоголами отметились Янхель Эррера и Ладислав Крейчи, в игре с «ПСЖ» (0:1) — Пауло Гассанига, а во встрече с «ПСВ» (0:4) — снова Крейчи.