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«Жирона» обновила антирекорд по автоголам в ЛЧ
«Жирона» обновила антирекорд по автоголам в ЛЧ
После четырёх туров Лиги чемпионов команда расположилась в зоне вылета. Но это не единственная проблема: бело-красные обновили рекорд ЛЧ по автоголам. У испанского клуба одинаковое количество голов в свои и чужие ворота.
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Ужасная статистика
Ужасная статистика
За четыре тура «Жирона» забила в свои ворота четыре мяча. В матче с «Фейеноордом» (2:3) автоголами отметились Янхель Эррера и Ладислав Крейчи, в игре с «ПСЖ» (0:1) — Пауло Гассанига, а во встрече с «ПСВ» (0:4) — снова Крейчи.
Неудачники
Неудачники
Предыдущий антирекорд по автоголам в ЛЧ принадлежал «Фенербахче». В сезоне-2007/2008 на счету турецкой команды было три мяча в свои ворота. Антигероями стали Дейвид и дважды Эду Драсена.
«Жирона» обновила антирекорд по автоголам в Лиге чемпионов
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