У «Милана» уникальное достижение в матчах с «Реалом»

У «Милана» особое достижение в матчах с «Реалом»

Итальянцы установили уникальное достижение в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов благодаря победе над «Реалом» (1:3). «Россонери» — единственный клуб, который дважды забивал мадридцам на «Сантьяго Бернабеу» 3+ мяча в этом турнире.