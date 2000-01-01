У «Милана» особое достижение в матчах с «Реалом»
Итальянцы установили уникальное достижение в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов благодаря победе над «Реалом» (1:3). «Россонери» — единственный клуб, который дважды забивал мадридцам на «Сантьяго Бернабеу» 3+ мяча в этом турнире.
Крутая победа
Предыдущий раз «Милану» это удалось в 2009 году. Тогда на групповом этапе итальянцы в гостях обыграли «Реал» со счётом 3:2.
У «Милана» уникальное достижение в матчах с «Реалом»
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