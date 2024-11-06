Лучший спорт 7 ноября: вас ждут крутые матчи в Лиге Европы и очередная серия великой погони Овечкина за Гретцки!

Топ-матчи четверга: Чалов и Оздоев против «МЮ», дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли Александр Овечкин ещё сильнее приблизиться к рекорду?

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин волшебным образом начал регулярный чемпионат НХЛ, забросив семь шайб в 11 матчах Текущее отставание российского форварда от рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет всего 34 точных броска. Сумеет ли россиянин на глазах бывшего главного тренера «столичной» команды, а ныне генменеджера «Нэшвилла» Барри Тротца ещё сильнее приблизиться к феноменальному достижению?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто потерпит второе поражение в сезоне?

«Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» занимают вторые строчки в своих конференциях. На этом схожесть не заканчивается: что «кельты», что «воины» проиграли лишь раз в регулярном чемпионате НБА на данный момент. Действующий чемпион, правда, провёл на один матч больше, но это сути не меняет. Стефен Карри залечил свою лодыжку из-за которой пропустил несколько игр, и теперь рвётся на паркет. Удастся ли лучшему снайперу в истории лиги одолеть очень сильный «Бостон»?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: MVP НБА остановит «Оклахому»?

Ещё до старта регулярного чемпионата НБА многие эксперты и букмекеры ставили «Оклахома-Сити Тандер» в число лидеров Западной конференции. Но команда во главе с Гилджес-Александером с первых матчей начала доказывать на деле, что по праву является чуть ли не лучшим клубом на Западе. Семь побед кряду говорят сами за себя. На этот раз «громовержцам» предстоит пройти проверку «Денвер Наггетс». Хоть команда и потеряла в связи с травмой Аарона Гордона, но в составе всё ещё присутствует MVP НБА Никола Йокич, который порой творит невероятные вещи. Верим в чудо от сербского центрового?

🏒 12:30: «Адмирал» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Авангард» вторую подряд победу на Дальнем Востоке?

Омский клуб с трудной победы начал поездку по Дальнему Востоку, сломив сопротивление «Амура» (2:1). При этом сама встреча сложилась максимально сложным образом для команды Сергея Звягина. Игра «ястребов» по-прежнему невероятно далека от совершенства. Справится ли «Авангард» с находящимся в хорошем состоянии «Адмиралом»?

🎾 15:30*: Ига Швёнтек (Польша, 2) — Дарья Касаткина (Россия, ALT), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли запасная Дарья Касаткина вмешаться в расклады Оранжевой группы?

Дарья Касаткина неожиданно выйдет на корт в заключительный день предварительного этапа в статусе запасной вместо снявшейся Джессики Пегулы. Россиянка хоть и не сможет пробиться в плей-офф сама, но вполне способна повлиять на итоговые расклады в группе. Девушки ранее встречались шесть раз. Первый матч остался за Касаткиной — в Истбурне-2021, а следующие пять поединков выиграла уже Швёнтек, включая последний на WTA Finals — 2022.

🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: кто победит в московском дерби?

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Спартак» провели две встречи на домашней территории красно-белых. В обоих случаях команда Алексея Жамнова праздновала победы со счётом 4:2 и 3:2 ОТ. На сей раз в роли хозяев выступит коллектив Ильи Воробьёва. Сумеет ли ЦСКА на домашнем льду взять реванш за сентябрьские поражения?

⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, общий этап, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сильнейшая афиша игрового дня ЛЕ

«Галатасарай» не замечает сопротивления в чемпионате Турции, да и в Лиге Европы за три матча набрал семь очков. Но впереди серьёзное испытание «Тоттенхэмом». И отличный шанс вновь показать, чего они стоят, для звёзд турецкого гранда: для Осимхена, Икарди, Мертенса, Демирбая, Торрейры, Батшуайи и особенно Давинсона Санчеса, которого скинули как раз лондонцы.

⚽️ 20:45: «Будё-Глимт» — «Карабах», Лига Европы, общий этап, 4-й тур

Интрига: как сыграет российский вратарь Хайкин?

Если бы Андрей Лунёв не покинул перед сезоном азербайджанский гранд, то друг против друга вышли бы два российских вратаря. Но афиша и так интригующая. Никита Хайкин и его «Будё-Глимт» сенсационно обыграли португальские «Порту» (3:2) и «Брагу» (2:1). «Карабах» на их фоне не кажется непроходимым. Вроде бы. Впечатление обманчивое, потому что, хотя команда в Лиге Европы пока только проигрывает, в прошлом году дошагала до 1/8 финала. Так что опыта ей не занимать.

⚽️ 23:00: «Виктория Пльзень» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 4-й тур

Интрига: возвращение Арсена Захаряна

Российский полузащитник из-за тяжёлой травмы не играет с конца мая. И вот подоспели отличные новости: агент Захаряна Павел Голубин рассказал, что его клиент тренируется в общей группе «Реала Сосьедад». И где ещё набирать форму, как не на групповом этапе Лиги Европы? Ставка у басков явно на Ла Лигу, где они пока вне еврокубковой зоны. Арсену нужно выходить и с ходу доказывать, что неприятности его не сломали.

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 4-й тур

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Интрига: Чалов и Оздоев против топ-клуба

Да, по факту «Манчестер Юнайтед» давно не считается грандом. Тем не менее это один из самых популярных клубов мира, за который по-прежнему играет множество звёзд. Безумно интересно, как двое россиян покажут себя на фоне Рашфорда, Гарначо, Эриксена и других. Тем более тот же Чалов явно пока не освоился в греческой команде. Если он забьёт на «Олд Траффорд», его неудачная серия отойдёт на второй план.