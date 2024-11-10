«Я уже люблю Россию!» В сборной Сербии появился ещё один легионер из РПЛ

Никола Чумич, перешедший в «Рубин» в 2023 году, долго не играл из-за тяжёлой травмы. Но в октябре ему посчастливилось дебютировать за сборную Сербии и сыграть вместе с Влаховичем против чемпионов Европы.

Перед заключительным матчем первого круга РПЛ Никола поделился с «Чемпионатом» впечатлениями от дебюта в национальной команде, вспомнил Милоша Красича и удивился слухам о возможной отставке Рахимова.

«Дебют за сборную ощущался как сон, моя детская мечта исполнилась»

— Недавно ты дебютировал за главную сборную Сербии. Как ощущения?

— Это мой второй вызов в сборную, и сейчас наконец случился дебют. Я очень рад. Когда был маленьким, смотрел матчи сборной, приходил на стадион. Дебют за национальную команду ощущался как сон. Счастлив наконец-то сыграть за свою страну – моя детская мечта сбылась.

— Как думаешь, чем впечатлил главного тренера Стойковича?

— Он знает меня ещё по тому периоду, когда я играл в Сербии. Думаю, что смотрел мои игры и за «Рубин». Из-за травмы я не играл в футбол полгода. Но восстановился, вернулся в строй в клубе, и Стойкович это видел. Поэтому он вызвал меня во второй раз, и я дебютировал.

Никола Чумич в сборной Сербии Фото: M. Gracia Jimenez/Getty Images

— Какие качества он выделял в тебе?

— Я обладаю высокой скоростью, и, думаю, тренер выделяет во мне это качество. Знаю, что он смотрит почти каждую мою игру. Поэтому я должен всегда отдавать все силы, показывать всё лучшее, что умею.

— Лидеры сборной Сербии — мировые звёзды. Каково с ними тренироваться и играть?

— О да, там Влахович, Милинкович-Савич, Митрович… Когда я приезжал впервые, был ещё и Душан Тадич, но сейчас он уже закончил карьеру в сборной. Все эти футболисты выступали на высочайшем уровне. С Влаховичем я играл за молодёжную сборную. Он отличный игрок, для меня Душан сейчас в топ-10 лучших нападающих в мире. Митрович тоже хорош — лучший бомбардир сборной в истории. Его характер и менталитет просто отличные, он помогал мне освоиться в команде. Митрович сейчас абсолютный лидер и капитан сборной.

— Даже играя в Саудовской Аравии, Митрович остаётся на уровне?

— Мы встречались со сборной Швейцарии, и как он играл против Аканджи, защитника «Манчестер Сити»! А люди говорят, что в Саудовской Аравии теряют уровень. У Митровича есть все качества, он просто отличный игрок. Его игра против Аканджи — просто топ!

— Второй матч в октябре вы играли со сборной Испании. Как тебе чемпионы Европы?

— Очень тяжело (смеётся). Я думаю, сейчас это лучшая сборная в мире. У них очень классная система, ты не можешь сохранить мяч даже две секунды — сразу прессингуют. А у испанцев, наоборот, очень хороший контроль мяча. Они и Аргентина — лучший сборные на данный момент. Играть с ними безумно сложно. Я никогда не играл против команды такого уровня.

— Может, кто-то из состава Испании впечатлил особенно?

— Фабиан Руис, Кукурелья и Мората. Альваро — абсолютный топ!

— В Россию приехал Пьянич — сопоставимая с Влаховичем звезда футбола?

— Пьянич поиграл в «Барселоне», «Ювентусе». Он легенда во всём мире. Он и сейчас в ЦСКА остаётся на топ-уровне. Очень интеллектуальный игрок. Для всех в России его переход в ЦСКА — это очень хорошо.

Миралем Пьянич Фото: РИА Новости

— Можешь представить, что Влахович в таком возрасте тоже приедет заканчивать в Россию?

— Думаю, сейчас этого никто не знает. Но да, такое вполне может быть. Могу представить, что в конце карьеры Душан приедет поиграть в Россию. Однако мы с ним об РПЛ не разговаривали.

«Русские люди мне очень приятны — я люблю Россию!»

— В «Рубине» собралось много югославов, чуть ли не больше всех в РПЛ. Комфортно играть в таком окружении?

— Конечно. Сейчас у нас есть и сербы, и черногорец, и хорват, и албанец Даку. Мы каждый день все вместе, но я учил русский язык, чтобы общаться со всеми на базе. Для меня очень важно разговаривать на русском, чтобы партнёры меня понимали. Как с балканцами, так и с российскими игроками я могу поговорить каждый день. Вообще, для меня русские люди очень приятны — я люблю Россию!

Никола Чумич в «Рубине» Фото: РИА Новости

— Чем же они тебе симпатичны?

— Очень похожи на сербов! По менталитету, языку. Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими.

Но я могу коммуницировать со всеми в команде. Говорю на русском, сербском, с Вадой — на испанском, с Джоэлем Фамейе — на английском. У меня нет никаких проблем в общении с партнёрами.

— Даку — лидер на поле. А кого в команде считаешь лидером в раздевалке?

— Даку — лучший игрок «Рубина», он много значит для нас. А лучшим в раздевалке я бы назвал Олега Иванова. Очень его уважаю. У него хорошая карьера, для меня он абсолютный лидер как в раздевалке, так и на поле. Даже выходя на замену, он приносит очень много пользы. Олег всегда на позитиве, может сказать нужные слова, делится своим опытом.

— А за жизненным советом к нему можно обратиться?

— Я с ним разговариваю каждый день. Когда я получил травму, он мне позвонил, и мы поговорили об этом. Когда я чуть-чуть нервничаю, Олег всегда говорит позитивные слова и подбадривает. Он настоящий лидер коллектива.

— Раз тебя вызвали в сборную Сербии, в последнее время ты явно спрогрессировал. С чем это связываешь?

— Я очень долго был травмирован. Сейчас я в первую очередь счастлив, что здоров. Вернуться на поле для меня было очень важно. Люди даже не понимают, насколько тяжело оставаться так долго без футбола. Теперь я вернулся и счастлив снова играть в футбол. Но пока я ещё не набрал свою лучшую форму и не играю так, как хочу и могу, как раньше. Но это нормально, ведь я только восстановился. Знаю, что обязательно вернусь на свой уровень.

«Не понимаю, откуда слухи про отставку Рахимова, для меня он отличный тренер»

— Когда я общался с Милошем Красичем, он выделил тебя среди сербов, играющих в России. Приятно?

— Конечно! Я знаю Красича, он легенда «Войводины», смотрел матчи этой команды, когда я там играл. Милош знает, на что я способен: я был лидером, много забивал. Если бы не травма, уверен, что сохранил бы свой уровень игры. Сейчас мне предстоит набрать кондиции, чтобы вернуться на свой пик.

— Милош предположил, что тебе пора на повышение. Сам готов перейти в топ-клуб России?

— Пока хочу продолжать играть за «Рубин», помогать команде, показывать свой уровень, проявлять себя. Я счастлив здесь и не хочу менять команду. Когда получил травму, клуб мне очень помогал, меня все поддержали. Я могу только поблагодарить президента, руководство, тренеров и каждого человека в «Рубине» за поддержку в этот период. Они каждый день были со мной, и я это не забуду.

— «Рубин» сейчас седьмой в РПЛ — команду устраивает нынешнее место в таблице?

— Конечно, это неплохо, но мы знаем, что можем лучше. Мы проиграли дома «Химкам», из-за пенальти уступили «Спартаку». У нас есть всё, чтобы выступать ещё лучше. А в Кубке мы сделали всё, что хотели. Теперь в плей-офф играем с ЦСКА. Будет интересно.

— Когда ты приезжал в «Рубин», команда только-только поднялась из Первой лиги. Не смущал этот факт?

— Я знал, что «Рубин» – один из самых больших клубов в России. Я говорил с тренером и понимал, что он хочет видеть от команды, на что нацелен. Верил, что мы можем хорошо выступить — так и получилось.

— Несмотря на неплохие результаты сейчас, периодически возникают слухи о возможной отставке Рашида Рахимова.

— В матче с «Оренбургом» команда показала, что думает на этот счёт. Не понимаю, откуда берутся все эти слухи.

Рашид Рахимов руководит «Рубином» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Как тебе работается с Рашидом Маматкуловичем?

— Очень хорошо. Могу сказать только позитивные слова о работе с Рахимовым. Для меня он отличный тренер, который очень упорно работает на благо команды, делает всё для футболистов, много эмоций и энергии отдаёт на поле. Я думаю, что это видно каждому. На тренировках всё то же самое. Он делает всё, чтобы «Рубин» выступал достойно, чтобы команда билась и на поле не было равнодушных.