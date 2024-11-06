Основа ЦСКА не помогла в Кубке. Геройствовать в самой концовке пришлось Торопу

«Рубин» и ЦСКА расписали нулевую кубковую ничью в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. При этом казанцы, несмотря на полуоснову, были ближе к победе.

Появление в основе ЦСКА удалившихся в дерби со «Спартаком» Роши и Облякова напрашивалось — с «Крыльями» в РПЛ они всё равно не сыграют. Тем не менее и в остальном Николич выставил оптимальный состав. Да, с Торопом и Койта, но они и так каждый раз в Кубке выходят. А вот у «Рубина» на лавке остались Кабутов, Ашурматов, Иву, Ходжа, Чумич и Даку — весьма солидная компания. Кому победа нужнее, стало понятно ещё до стартового свистка.

Уже на 15-й секунде мяч не выдержал казанский мороз и сдулся — температура в столице Татарстана опустилась до -3°C. Арбитру Чистякову пришлось фиксировать паузу. Произошедшее стало предвестником не самого яркого футбола. За весь первый тайм команды на двоих организовали лишь один голевой момент, когда «Рубин» едва не реализовал контратаку: Чуни простреливал на Ваду — занести мяч в ворота аргентинцу в последний момент помешал Круговой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА высоко прессинговал и куда чаще владел мячом, но соперник легко с этим справлялся. Что уж говорить, если армейцы даже ни разу не пробили в створ. Зато хватало единоборств: за 45 минут жёлтые заработали Чуни и Вуячич с одной стороны, Дивеев и Зделар — с другой. Причём Саша нарывался и на второе предупреждение.

В перерыве Николич от греха подальше заменил серба на Пьянича, порадовав казанских зрителей. Что любопытно, к стандартам Миралема подпускали не всегда. А Рахимов поменял Апшацева на Иву — нигерийскому армянину не привыкать выходить во вторых кубковых таймах. Изменилось ли что-то? Вообще нет. Да, «Рубин» в начале второго тайма заработал два подряд угловых. Да, Келлвен проверил Ставера дальним ударом под перекладину, а Вада Торопа — плотным выстрелом низом. Но в целом зрелище было таким себе.

Ситуация изменилась на 64-й минуте. Дивеев замешкался и позволил обокрасть себя Чуни. Албанец выскочил один на один с Торопом и прицельно катнул в сторону дальней штанги. Бурное празднование, впрочем, обломали судьи — оказывается, во время перехвата мяч отлетел в выставленную руку Марвина. Разглядеть такое без повторов было нереально.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол отменили, тем не менее команды завелись и задвигались поживее. Вышедший на замену Гуарирапа забрал мяч у Вуячича и забежал в штрафную, но напоролся на отбор Безрукова. Крайне активный и не слишком полезный Койта не прошил Ставера, а Рожков из удобной позиции вместо прострела загубил контратаку неудачным ударом.

Под конец матча на поле появился даже Шуманский. Помните такого? Ранее в этом сезоне он отбегал шесть минут. Ну а состав казанцев превратился в основной: в концовке играли и Ходжа, и Чумич, и Даку. Как раз Мирлинд должен был стать героем. Дивеев выносил мяч, и из-за его спины внезапно материализовался Рожков. Пенальти. Но Даку недооценил Торопа и с 11 метров легонько покатил вправо — отвратительное исполнение и лёгкая добыча для вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дивееву явно стоит закупиться лотерейками — уж больно ему фартило. Глупо потерял мяч и позволил сопернику выйти один на один? Отскок в руку. Подарил пенальти? Простили. «Рубин» же провёл неплохой матч. А ЦСКА не побеждает в третьей игре подряд. Выпуская основу, явно не на такой результат рассчитывал Николич.