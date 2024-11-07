Россияне часто огорчают «МЮ»! У Чалова и Оздоева есть отличные примеры

ПАОК сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы. Предстоящий матч – новая серия битвы россиян с английским грандом. В составе греков на поле должны появиться Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Получится ли у россиян вписать своё имя в историю и совершить результативное действие во встрече с «МЮ»? У Фёдора и Магомеда было несколько предшественников.
Предлагаем именно вам выбрать лучшее выступление россиянина в матче с «Манчестер Юнайтед». Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Веретенников и Нидергаус, «МЮ» – «Ротор» – 2:2, второй матч 1/32 финала Кубка УЕФА — 1995/1996
Результативные действия: оба – по голу
«Ротор» совершил сенсацию, выбив в первом раунде Кубка УЕФА — 1995/1996 «Манчестер Юнайтед». Первый матч в России завершился нулевой ничьей, а в Англии волгоградцы забили дважды. Авторами голов стали лидеры – Олег Веретенников и Владимир Нидергаус. Особенно классным получился мяч в исполнении капитана «Ротора». Веретенников сблизился с воротами и пробил рядом со штангой внешней стороной стопы. А Нидергаус разыграл классную комбинацию с Александром Зерновым. Эти два гола и добытая ничья помогли «Ротору» пройти в следующий раунд.
Алан Дзагоев, «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3, 4-й тур ЛЧ-2009/2010
Результативные действия: гол+пас
В Москве ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом. А вот в Англии команда Леонида Слуцкого устроила настоящую проверку гранду. К 47-й минуте москвичи обыгрывали «МЮ» на «Олд Траффорд» со счётом 3:1. А в двух голах участие принял юный полузащитник Алан Дзагоев. На 25-й минуте он поразил ворота Эдвина ван дер Сара ударом с острого угла. А на старте второго тайма ассистировал Василию Березуцкому со стандарта. «МЮ» в итоге отыгрался, забив дважды в концовке. Но выступление ЦСКА и Дзагоева оставило приятное впечатление.
Павел Погребняк, «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» — 1:2, Суперкубок УЕФА — 2008
Результативные действия: гол
Один из самых памятных для российских болельщиков матч с участием «Манчестер Юнайтед». «Зенит» обыграл английский топ-клуб во встрече за Суперкубок УЕФА. А первый мяч во встрече организовали россияне. После подачи Данни с углового Игорь Денисов пробил головой, но получилась скидка. Самым расторопным во вратарской оказался Павел Погребняк, внёсший мяч в ворота Эдвина ван дер Сара. Нидерландский голкипер «МЮ» летом 2008 года привык «получать» от россиян. Во втором тайме команды обменялись голами, а трофей в итоге уехал в Санкт-Петербург.
Динияр Билялетдинов, «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1, 27-й тур АПЛ-2009/2010
Результативные действия: гол
Один из самых красивых «российских» голов в ворота «Манчестер Юнайтед» забил Билялетдинов. В матче 27-го тура АПЛ-2009/2010 «Эвертон» обыграл манкунианцев дома – 3:1. По ходу встречи команда россиянина уступала, но на 22-й минуте он сравнял счёт. Динияр получил мяч в близости от штрафной «МЮ» после отскока, подработал и пробил, поймав на противоходе Эдвина ван дер Сара и ударив прямо рядом со штангой. А во втором тайме «Эвертон» отгрузил ещё два мяча и забрал три очка.
Дмитрий Аленичев, «Порту» – «Манчестер Юнайтед» — 2:1, 1-й матч 1/8 финала ЛЧ-2003/2004
Результативные действия: голевая передача
В 2004 году «Порту» выиграл Лигу чемпионов. Важной отметкой на «золотом» пути стал проход «МЮ» в 1/8 финала. В первом матче в Португалии свой вклад внёс российский полузащитник клуба Дмитрий Аленичев. На 29-й минуте игры он отдал голевой пас на форварда Бенни Маккарти, навесив с правого фланга. Нападающий классно пробил в касание впритирку со штангой. Во втором тайме Маккарти оформил дубль и вывел «Порту» вперёд. Ответная встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью (1:1) и португальцы прошли дальше. А без ассиста Аленичева этой сказки могло и не случиться!
Роман Павлюченко, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» – 2:1, четвёртый круг Кубка лиги — 2008/2009
Результативные действия: гол
Единственный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в составе «Тоттенхэма» Павлюченко забил в Кубке лиги. Уже на пятой минуте встречи четвёртого раунда россиянин головой замкнул мягкую подачу Тома Хаддлстоуна. Но этот гол не помог «Тоттенхэму» пройти дальше. «МЮ» забил два мяча на 35-й и 36-й минутах и оформил выход в следующий этап.
Александр Бухаров, «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» – 1:1, первый матч 1/8 финала ЛЕ-2016/2017
Результативные действия: гол
В еврокубковом сезоне-2016/2017 «Ростов» обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов, а весной рубился в плей-офф Лиги Европы с «МЮ». Первая встреча команд в России завершилась вничью – 1:1. В первом тайме забили англичане, а «Ростов» ответил на 53-й минуте. После классного заброса в штрафную гостей, мяч оказался у Александра Бухарова. Форвард ростовчан вывалился один на один с Серхио Ромеро и переиграл голкипера. В ответном матче на «Олд Траффорд» англичане одержали тяжёлую победу (1:0) и прошли дальше. Но битву с ростовчанами Жозе Моуринью точно запомнил. «Ростов» — очень трудная для всех команда. Они защищаются в 10 человек. Всем трудно с ними, это тяжёлая работа. Они всем доставили проблемы – и «Атлетико», и «Баварии», и «Аяксу». Отлично организованны, опасны в контратаках», – хвалил португалец оппонента после игры.
Андрей Аршавин, «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» — 2:1, 4-й тур АПЛ-2009/2010
Результативные действия: гол
«Арсенал» и «МЮ» традиционно бились за золото АПЛ в 2000-х. Поэтому очные матчи всегда были максимально принципиальными и важными. А гол в этих встречах добавлял футболистам фанатской любви. В августе 2009 года Андрей Аршавин отличился в гостевой встрече с «Манчестер Юнайтед». На 40-й минуте он получил мяч, продвинулся с ним и затем пульнул его под перекладину. Голкипер соперников Бен Фостер оказался бессилен – 1:0. Однако «МЮ» в итоге забил дважды и добыл победу. И всё-таки гол Аршавина стал украшением матча.
Юрий Жирков, «Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1, 18-й тур АПЛ-2010/2011
Результативные действия: голевая передача
Противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – главное в АПЛ на стыке 2000-х и 2010-х. Каждый матч получался эпичным. А в одной из встреч добыть победу «Челси» помог российский защитник Юрий Жирков. Он вышел на замену на 71-й минуте при счёте 1:1, а уже на 80-й отдал голевой пас. Жирков ассистировал Фрэнку Лэмпарду, который забил победный мяч. «Челси» добыл победу над принципиальным соперником, хотя в чемпионской гонке это ни на что не повлияло. «МЮ» стал чемпионом и оторвался от лондонцев в таблице на девять очков.
Андрей Канчельскис, «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:2, 2-й тур АПЛ-1996/1997
Результативные действия: голевая передача
С 1991 по 1995 год Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», но затем перебрался в «Эвертон». И на старте сезона-1996/1997 в матче с «бывшими» проявил себя. На 35-й минуте встречи на «Олд Траффорд» гости открыли счёт: Андрей нашёл передачей в чужой штрафной Данкана Фергюсона. А форвард развернулся и вторым касанием поразил ворота «МЮ». Однако гол не стал победным: команды выдали результативный футбол, а игра завершилась вничью – 2:2.