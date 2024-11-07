Россияне часто огорчают «МЮ»! У Чалова и Оздоева есть отличные примеры

ПАОК сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы. Предстоящий матч – новая серия битвы россиян с английским грандом. В составе греков на поле должны появиться Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Получится ли у россиян вписать своё имя в историю и совершить результативное действие во встрече с «МЮ»? У Фёдора и Магомеда было несколько предшественников.

Предлагаем именно вам выбрать лучшее выступление россиянина в матче с «Манчестер Юнайтед». Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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