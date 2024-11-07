«Сити» колбасит. Гвардиола призывает готовиться к худшему

«Сити» уступил в трёх матчах подряд. Такого не было давно – с апреля 2018 года. Тогда команда Гвардиолы проиграла сначала в чемпионате «МЮ» (2:3), а затем дважды в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» (0:3 и 1:2). Теперь же «Сити» уступил в 1/8 финала Кубка лиги «Тоттенхэму» (1:2), затем в АПЛ «Борнмуту» (1:2), а потом и в Лиге чемпионов «Спортингу» (1:4).

Как такое оказалось возможно? Ведь «Сити» – не просто один из топ-клубов, а самый стабильный гранд Европы в последние годы. При этом Гвардиолу многие называют лучшим футбольным тренером на планете. Правда, на прошлой неделе Анчелотти выиграл это звание за сезон-2023/2024. Однако в плане новых идей и влияния на других тренеров с Пепом тяжело сравниться.

Самое очевидное объяснение спада «Сити» – травмы. И центральной фигурой (во всех смыслах) является Родри. Опорный полузащитник связывал оборону и атаку команды. Ещё по предыдущим сезонам мы знаем, что «Сити» приходится намного сложнее, если испанец отсутствует. Значимость полузащитника теперь подтверждает не только статистика (футболист чаще всех в клубе и сборной касался мяча), но и премия «Золотой мяч». Без Родри «Сити» – просто другая команда.

Родри на церемонии вручения «Золотого мяча» Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Только вот на Родри проблемы с составом не закончились. Выпадал и второй ключевой игрок в центре поля – Де Брёйне. А ещё травмировались едва ли не все вингеры. Изначально на сборах справа наигрывался Бобб, но он получил повреждение. Вместо него стал выходить новичок Савиньо, который позже тоже выпадал. На левом фланге ситуация не сильно лучше: и Грилиш, и Доку сломались на старте сезона. В трёх проигранных матчах подряд дважды больше 80 минут провёл только Савиньо, а, например, Де Брёйне и Доку сыграли совсем чуть-чуть (Кевин вышел на 85-й минуте в ЛЧ, а Жереми сыграл шесть минут с «Борнмутом» и 14 – со «Спортингом»).

Ещё одна беда «Сити» – реализация Холанда. Норвежец и в дортмундской «Боруссии», и в «Сити» забил больше мячей, чем у него было ожидаемых голов. И даже в этом сезоне он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 11 голами. Однако в последних пяти турах у него лишь один гол при 3,8 xG. В последнем матче Лиги чемпионов Холанд запорол ещё несколько моментов и даже промахнулся с пенальти. Перед этим не попал в ворота «Борнмута» с двух метров.

Эрлинг Холанд в атаке Фото: Alex Pantling/Getty Images

Поражение в 10-м туре стало первым для «Сити» в этом сезоне АПЛ, но в каком-то смысле к этому всё шло. Сначала команда Гвардиолы дважды сыграла вничью – в 5-м туре с «Арсеналом» (2:2, спаслись в конце) и в 6-м туре с «Ньюкаслом» (1:1). А после этого «Сити», хоть и выиграл три раза подряд в чемпионате, однако каждый раз с преимуществом лишь в один мяч. Причём победный гол в ворота «Вулверхэмптона» (последняя команда в АПЛ) удалось забить лишь на 90+5-й минуте.

Поражение от «Спортинга» можно было ожидать хотя бы исходя из слов самого Гвардиолы. Перед матчем в Португалии тренер заявил: «С каждым матчем нам будет всё сложнее». Хотя о крахе империи говорить рано – в Лиге чемпионов вся борьба впереди. Да и в чемпионате выборка из 10 матчей недостаточно показательна. Тем более что, по оценкам Opta, «Сити» остаётся достаточно явным фаворитом АПЛ (62,4% вероятности чемпионства). Другое дело, что клуб по окончании сезона точно покинет спортивный директор Чики Бегиристайн, а возможно, ещё и Гвардиола. И вот тогда в команде действительно может начаться новая эра.