Соболев снова забил, а Клаудиньо сотворил красоту пяткой! «Зенит» смял аутсайдера. Видео

Многие ждали в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России принципиальное противостояние «Зенита» и «Краснодара». Чтобы оно случилось, южанам нужно было в последнем туре группового этапа не проиграть дома «Пари НН». А они взяли и уступили, спустившись в Путь регионов и отдав второе место «Ахмату».

Грозненцы сражаются за выживание в РПЛ и не обладают длинной скамейкой, так что их приоритеты очевидны. Интригу усугубил и календарь: в Премьер-Лиге «Ахмат» играл на день позже «Зенита». Вот в Петербург и приехал второй состав: в основе из тех, кто три дня назад бодался с «Пари НН», вновь вышли только Ибишев и Исмаэл. А Шелия, Тодорович, Уткин, Кардосо и Садулаев вообще остались в Грозном.

Да, «Зенит» тоже провёл ротацию: в старте Семак выпустил Родригао, Чистякова, Алипа, Горшкова, Ахметова, Ерохина, Клаудиньо, Артура, Педро и Кассьерру. Плюс Адамов, который на время стал основным из-за травмы Латышонка. Но даже с таким составом фаворит с учётом обстоятельств должен был без проблем забирать своё. И забрал.

Поначалу петербуржцы раскачивались. А начиная с 20-й минуты пошла доминация. Сначала Кассьерра и Клаудиньо поменялись местами. Обычно первый ассистирует, второй — забивает. Получилось наоборот: колумбиец ушёл от двоих и вывел на ворота бразильца, у которого было полно времени прицелиться и отправить мяч точно в ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Практически тут же Ерохин должен был увеличивать преимущество: во время углового зряче кивнул головой, а Ловат ему всё испортил – и вынес мяч из пустых ворот. Ещё несколько раз неплохо бил Педро, опасен был Кассьерра. А Чистяков с линии вратарской вроде бы наверняка замыкал подачу Клаудиньо, но промахнулся. Ещё и Уциев едва свои же ворота не вскрыл. На поле была только одна команда. Быстрые зенитовские фланги вчистую разрывали резервистов «Ахмата».

Сценарий остался тем же и во второй половине, в дебюте которой Кассьерра сделал что-то невероятное: сменивший Чистякова (у него была жёлтая) Караваев отдал на Ерохина, тот пяткой продлил пас на Матео, и колумбиец также сыграл пяткой. Настоящая жога-бонито!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К чести грозненцев, они не окапывались в обороне и высоко прессинговали. Их стратегия чем-то напомнила футбол махачкалинского «Динамо» в Петербурге. Правда, ни тем, ни другим зацепиться за положительный результат не удалось.

В середине второго тайма Семак дал поиграть Лусиано, Соболеву и Мантуану, причём третий в последнее время исполняет правого латераля, а теперь вышел слева в атаке. Кстати, когда появился Соболев, фанатский «Вираж» затянул две подряд кричалки в честь Александров из Барнаула. Только одного поддержали, а второго — не очень. Кого именно, понимаете сами.

Соболев зарядился отношением петербуржцев и не ушёл без гола, оказавшись в нужное время в нужном месте и добив в ворота отскок от Дивановича вслед за прорывом Гонду. Александр, вероятно, находился в офсайде, но раз мяч к нему прилетел от чужого игрока, то вопросов нет.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А аргентинец всё-таки хотел забить сам: воспользовался ошибкой Адамова и выбежал к воротам — его в последний момент притормозил подкат Гандри. Но и без этого с исходом противостояния, похоже, всё ясно.