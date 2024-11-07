«Црвена Звезда» забила «Барселоне». Лучше бы они её так не злили

«Барселона» одержала третью крупную победу подряд в Лиге чемпионов – теперь команда Ханс-Дитера Флика накидала пять мячей в ворота «Црвены Звезды».

У «Барселоны» на месте левого защитника сыграл в Белграде Херард Мартин. Это была его премьера в стартовом составе в Лиге чемпионов. Но ещё сильнее удивило появление на той же позиции у «Црвены Звезды» Милана Родича. В предыдущем матче ЛЧ с «Монако» 33-летний экс-игрок «Зенита», «Крыльев Советов» и нижегородской «Волги» просто ужасно вышел на замену. Если Родич и там проиграл всё, что можно, то выпускать его против Ямаля казалось самострелом.

Кстати, у «Црвены Звезды» была в основе целая группа немолодых игроков: Родичу – 33, экс-хавбеку «Ростова» Канга – 34 (на самом деле, возможно, все 38), бывшему защитнику «Краснодара» Спаичу – 31, Круничу – 30. Вот такая «лавка древностей» Владана Милоевича. Хотя какая это лавка, если все они находились на поле, а не на скамейке? Короче говоря, Милоевич сделал ставку на опыт, который дополнял кураж 17-летнего Максимовича.

Тренер постарался максимально плотно закрыть центр. Поначалу схема хозяев вообще напоминала ёлочку – 4-3-2-1, где «восьмёрки» сваливаются на фланги, чтобы страховать зоны, в которые врывались фланговые защитники «Барселоны». Уже на четвёртой минуте «Црвена Звезда» попыталась поймать забросом высокую линию обороны соперника на ошибке. Элшник реализовал выход один на один, вот только повтор показал, что словенец всё-таки залез в офсайд.

У «Барселоны» первый момент на восьмой минуте не реализовал как раз Ямаль, но вскоре после этого каталонцы забили. Рафинья безупречно подал со штрафного, а Мартинес ушёл от Родича и умело сыграл головой. У Рафиньи вообще хорошо шли стандарты. Затем он прямо с углового зарядил в штангу – голкипер Илич явно не ожидал такого удара.

Команда Флика владела гигантским территориальным и игровым преимуществом. Но то ли расслабилась при счёте 1:0, то ли это «Црвена Звезда» настолько осмелела, а на исходе получаса каталонцы пропустили. Хозяева показали эффективное оружие против высокой обороны «Барселоны», вскрыв её потрясающей комбинацией – стенкой на третьего. Силас улетел к воротам Пеньи и переиграл голкипера.

«Црвена Звезда» была близка к тому, чтобы удержать ничью до перерыва. Это стало бы большим успехом по такой игре. Тем не менее на 43-й минуте «Барселона» соорудила второй гол. В одной из многочисленных позиционных атак Рафинья ещё раз пробил в штангу из полукруга, а Левандовски прочитал эпизод и забил с добивания. Класс есть класс.

Команда Флика доминировала и после перерыва. На первых минутах второго тайма каталонцы создали три подряд момента для Левандовского. Два шанса оформить дубль поляк загубил, причём оставил ещё и без ассистентского хет-трика Рафинью. А вот третью попытку Левандовски использовал. После кросса Кунде справа во вратарскую он мог забивать любой частью тела – предпочёл подставить колено.

«Барселона» действительно разрывала левый фланг Родича. Не силами одного Ямаля, а коллективными ходами. Хотя и Ламин придумывал что-то интересное – то обыграет, то тонко отдаст. Ещё до того, как команды Милоевича и Флика сыграли час, каталонцы сделали свою победу крупной. Снова прошла атака справа, Кунде вырезал передачу в полукруг на Рафинью, а бразилец забил щекой. Не той, что на лице.

После этого у матча на белградской «Маракане» оставалась только одна интрига – появится ли на поле россиянин Пруцев. Егор был в заявке «Црвены Звезды» среди запасных. Но Милоевич не спешил бросать его в большой бой. Тем временем «Барса» довела дело до разгрома. Хет-трик из голевых передач вместо Рафиньи оформил Кунде. Через дырявый фланг хозяев француз доставил мяч Фермину Лопесу, который забил с носка.

Пруцев всё-таки сыграл – вышел за 10 минут до конца. Однако гол «Црвене Звезде» принесла другая замена. Экс-вингер «Пари НН» Милсон ловко разобрался, получив мяч в штрафной и обхитрив Кунде. Анголец нанёс отличный обводящий удар. Пруцев успел пять раз коснуться мяча, совершил один отбор и одну обводку.