К реализации «ПСЖ» не подобрать слов. А после такого гола «Атлетико» стоит ждать Сафонова

Не забили огромное количество моментов и умудрились проиграть в самой концовке. Теперь выход парижан в евровесну под вопросом.

Во время предматчевой пресс-конференции Энрике, отвечая на вопрос выбора между Сафоновым и Доннаруммой, ответил: «Завтра вы всё узнаете. После хорошего капучино я решу, какой именно вратарь сыграет. Важно, чтобы все были готовы». Вероятно, тренер просто пытался запутать Симеоне и определился заранее — Матвей не провёл второй матч подряд в основе. Теперь Луис крепко задумается, ведь вратарский вопрос в разборке «ПСЖ» и «Атлетико» стал одним из ключевых.

Парижане с первых же секунд прижали мадридцев, но тем раз за разом везло: то Хакими и Дембеле из выгодной позиции промажут, то Облак выручит. Владение у «ПСЖ» доходило до 75%. Выдержать такое давление непросто, и Лангле «поплыл»: на 14-й минуте на ровном месте подарил отбор Дембеле, и Усман вывел один на один Заира-Эмери. 1:0.

Мадридцы впервые добрались до штрафной парижан к 17-й минуте. И использовали первую же возможность! Спасибо Мендешу. Португалец подобрал сейв Доннаруммы и легчайше упустил мяч, будто совсем не дорожил им. Симеоне-младший был тут как тут и организовал вторую волну атаки, затем прострелив в штрафную. Рикошет от Пачо, плотный выстрел Молины в дальний угол — без шансов для Доннаруммы. Мяч при этом, показалось, чиркнул об руку Науэля, однако VAR проинспектировал — ничего страшного. Может, было и плечо.

Молина празднует гол в матче «ПСЖ» — «Атлетико» Фото: Xavier Laine/Getty Images

Футболисты «ПСЖ» подумали: что ж, бывает, ничего страшного. И продолжили доминировать. А «Атлетико» — терпеть. И это приносило успех — после обмена голами ничего прямо-таки опасного практически не происходило вплоть до начала второго тайма, что было лишь на руку мадридцам. Защитники испанцев «съедали» что Дембеле, что Баркола.

К 55-й минуте «Атлетико» всё-таки подсел, что вылилось в пару моментов: Хакими хитро исполнял в ближний угол вместо прострела и практически подловил Облака, но словенец вовремя выпрыгнул, а Баркола прошёл на дриблинге сразу Витселя и Де Пауля, зарядив в дальний угол, и тоже нарвался на сейв. Добивание Дембеле оказалось неточным.

Симеоне не понравилось происходящее. Тренер сделал тройную замену, причём чисто по позициям: его сына, а также Галана и Де Пауля сменили Рикельме, Мандава и Коке. Вскоре и Корреа поменял Альвареса. Только после этого Энрике ответил рокировками Невеша, Асенсио и Заира-Эмери на Руиса, Ли Кан Ина и Коло Муани — вы вообще помнили о существовании такого нападающего? Форвард сборной Франции редко играет за «ПСЖ» в последнее время, так что на всякий случай – вот его фото.

Коло Муани в матче «ПСЖ» — «Атлетико» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«ПСЖ» давно наработал на второй гол и всё равно никак не мог заковырять его — Облак был против: вдобавок и на кивок головой Маркиньоса среагировал, и на опаснейший выход к воротам Хакими. Столь вдохновенно словенец не играл ну очень давно. А парижанам точно так же не везло и с «Жироной», и с ПСВ. Каталонцев в итоге кое-как додавили, эйндховенцев — нет.

А от мадридцев и вовсе вновь пропустили! Массово побежали вперёд, упустили очередной прекрасный шанс (надо было просто забивать в пустые) и нарвались на контратаку, которую хладнокровно реализовал Корреа! Причём его удар не был неберущимся — Доннарумма коснулся мяча, и тот юркнул в ворота. Конкурент Сафонова просто развёл руками, тем не менее винить может только себя.

Просто оцените статистику: 22 удара против четырёх! Толку, если на табло 1:2? У «ПСЖ» после четырёх туров лишь четыре очка. Впереди – матчи с «Баварией», «Зальцбургом», «Ман Сити» и «Штутгартом». Календарь точно не самый простой. У того же «Атлетико» шесть очков, зато предстоящие соперники не столь сильны: «Спарта», «Слован», «Байер» и тот же «Зальцбург». Кто-то удивится, если при таком раскладе мадридцы окажутся выше парижан? Тут бы вообще в евровесну выйти.