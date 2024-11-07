«Интер» взламывает Лигу чемпионов. Теперь разобрались с «Арсеналом»!

«Интер» и «Арсенал» выдали неплохой старт в Лиге чемпионов, набрав по семь очков за три тура. Хороший задел для борьбы за топ-8. Но впереди команды ожидала очная встреча.

Первый тайм получился немного странным. Всё самое интересное произошло на самом старте и в концовке. А бо́льшую часть времени «Интер» и «Арсенал» сражались за преимущество. На второй минуте отличный шанс упустил Дензел Думфрис: нидерландец из штрафной зарядил в перекладину ворот «Арсенала». Получилось звонко, но нерезультативно.

А дальше начались события, которые аналитики называют «тактическими играми». И Симоне Индзаги, и Микель Артета требовали от команд действовать так, чтобы не допустить обилия моментов у своих ворот. Нет, не скажешь, что команды не шли в атаку. Мы видели как, например, воротам «Арсенала» угрожал Мехди Тареми, а Букайо Сака опасно прорывался по правому флангу. Но самый важный момент случился уже на 45+1-й минуте.

«Интер» — «Арсенал» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В самой концовке тайма подача от Хакана Чалханоглу пришла на Тареми. А уже от иранца мяч отскочил прямо в руку Микелю Мерино. Судья Иштван Ковач не думал долго и указал на «точку». Справедливо? Вполне. И Чалханоглу без особых проблем открыл счёт – 1:0. «Интер» получил подарок, Индзаги – ещё более удобный сценарий. А вот «Арсенал», который и так испытывает проблемы в атаке в нынешнем сезоне, попал в незавидную ситуацию.

На старте второго тайма «Арсенал» проснулся. Команды чётко разобрали роли: «Интер» охраняет счёт и действует прагматично, лондонцы – идут в атаку. Хороший шанс после углового упустил Вильям Салиба, пробив мимо створа. Затем «Интер» спасали Думфрис (после рикошета) и Янн Биссекк (после удара Кая Хаверца). На один гол в совокупности «Арсенал» наиграл. Но мяч никак не шёл в ворота Яна Зоммера.

Симоне Индзаги активно влиял на игру заменами и освежал команду. А вот Артета на старте второго тайма выпустил Габриэла Жезуса и не вмешивался в игру. Следующие перестановки случились только на 62-й минуте. А ещё испанец отметился забавным моментом: в одном из эпизодов он задержал Маттео Дармиана, чуть не забрав у того мяч в руки. За это арбитр наградил тренера «Арсенала» жёлтой. Тот сразу извинился, но вышло забавно.

«Интер» — «Арсенал» Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

В концовке встречи «Арсенал» шёл вперёд. Но, увы для лондонцев, ответный гол так и не случился. «Арсенал» не пробил защитную стену миланцев, «дотерпевших» до трёх очков. Лондонцы не побеждают в трёх турах АПЛ подряд, а теперь добавили в коллекцию поражение в Лиге чемпионов. У Артеты наметился мини-кризис? А вот «Интер» после обидного поражения в дерби с «Миланом» набрал отличный ход. В Лиге чемпионов итальянцы делят второе место по набранным очкам после четырёх туров, сохраняя классные перспективы на итоговые топ-8.