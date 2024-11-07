Трагедия в Мюнхене, сенсации от Эмери и французского середняка. Главное за вечер в ЛЧ

Сенсационный вчерашний день сменяется новым: «Арсенал» и «Интер» в очной схватке бились за лидерские позиции, «Бавария», «ПСЖ» и «Атлетико» — нагоняли хотя бы топ-16. Да, это новый формат ЛЧ — тут такое бывает! Пройдёмся по каждому матчу этого дня.

«Астон Вилла» проиграла из-за курьёза! Внезапная победа «Брюгге»

Злой Унаи Эмери в матче ЛЧ Фото: Aston Villa/Getty Images

Первый пропущенный гол — первое поражение команды Эмери. И третье кряду — во всех турнирах. После победы над «Баварией», девяти очков в трёх турах и яркого старта у «вилланов» ощущается спад: сегодняшняя победа «Брюгге» — отнюдь не отскок, хоть и сенсация. Семь ударов в створ против одного — бельгийцы играли ярко.

Но что за гол пропустила «Астон Вилла»? На 51-й минуте Тайрон Мингз просто взял мяч в руки после паса голкипера, думая, что сейчас его сам поставит на точку и разыграет. Арбитр справедливо расценил такой жест как нарушение правил и назначил пенальти. Ханс Ванакен реализовал. Минимальная победа «Брюгге».

«Шахтер» наконец-то победил, «Янг Бойз» — идет печально

«Самое главное, что мы завоевали три очка», — сразу после матча поделился в интервью автор победного гола, Георгий Судаков. Одно из главных открытий прошлого сезона и лакомый лот так и остался в «Шахтёре», и сейчас, хоть и является лучшим бомбардиром местного чемпионата, как будто утих — пропал с инфополя.

Сам клуб тоже мало впечатляет в текущем евросезоне — 1 очко в первых трёх матчах. Мы привыкли к крепкому «Шахтёру», который навязывает борьбу даже топ-клубам, и наконец-то его получили: сегодня «Янг Бойз» нанес всего один удар в створ по воротам соперника. В то время как «Шахтёр» атаковал широким фронтом и уже в первом тайме ответил на пропущенный своими двумя голами. Встреча так и завершилась — 2:1. Швейцарцы — пока 0 очков в этой кампании.

«Зальцбург» не забивал три матча — трижды забил «Фейеноорду»

Неожиданно хороший матч выдал «Зальцбург». В начале сезона команда столкнулась с рядом проблем: в лазарете восстанавливались лидеры команды, новый тренер Лийндерс не мог поставить «ливерпульский» гегенпрессинг, в первых трёх матчах — беспросветная игра и ноль очков. Не сильно впечатляющая атака и дыра в обороне — страдал даже выход из-под прессинга.

Сегодня австрийцы внезапно выстрелили в чумовом матче. Под занавес первого тайма кипер «Фейеноорда» ошибся и выкинул мяч прямо в ногу игрока «Зальцбурга»: тот быстро его перехватил, направил мяч на левый фланг, а Оскар Глух сориентировался и подал прямо в голову Кариму Конате. Так хозяева получили гол в раздевалку. Во втором тайме, на 58-й минуте Конате оформил дубль — забил момент из ничего: получил мяч в штрафной после отскока – и вдарил по мячу в ближний угол с не самой приятной позиции.

Радостные игроки «Ред Булла» в ЛЧ Фото: Photo by Pim Waslander/Soccrates/Getty Images

Но это был лишь разогрев перед яркой концовкой. На 79-й минуте красную карточку получил Кевин Надже: полузащитник «роттердамцев» полной ногой наступил на голеностоп. На 81-й минуте, практически сразу и минуя потерю бойца, хозяева отыграли один мяч — трибуны взорвались после феноменального техничного решения Хаджи-Мусса: вингер получил мяч в штрафной, по-бразильски его подкинул и внешней стороной стопы с острого угла попал в дальний угол!

Но только стоило поверить в чудо – и арбитр назначил пенальти. К мячу подошёл Карим Конате, и… Попал в перекладину! Правда и сейчас порадоваться «Фейеноорд» не сумел: через пару минут в ближний угол нереальную пушку запустил Дауда Гвиндо, — и все-таки сделал счет 1:3. Финал.

«Атлетико» вырвал очки в Париже! Как «ПСЖ» смог это проиграть?

Лидер французского чемпионата начал матч агрессивно — с первых минут понесся в атаку. Диего Симеоне, чуть наигравшись в атакующий футбол, предложил сегодня классический второй номер: терпели, выжидали, оборонялись.

Стратегия дала осечку на 14-й минуте: Клеман Лангле прямо у своей штрафной забыл отдать пас и попал под перехват, Дембеле тут же передал мяч забегающему в штрафную Заиру-Эмери. А молодой талант хладнокровно реализовал момент: очень элегантно посадил Облака замахом, а затем ударом а-ля «паненка» издевательски оформил первый гол в матче. Но Париж рано расслабился: спустя пару минут Симеоне-младший открылся в штрафной, пробил, подобрал мяч после сейва и отдал в штрафную — после отскока, уже успешно, бил Молина. 1:1 за первые двадцать минут — звучит многообещающе.

Но на этом голы закончились: «ПСЖ» очень много атаковал усилиями Дембеле и Барколя, часто навешивал на набегающих в штрафную игроков, подавал стандарты, территориально давил. 22 удара, 9 в створ. Не хватало совсем чуть-чуть. Зато одного момента уже в самой концовке вдоволь хватило сопернику: Ян Облак выбросил мяч и создал выход три в два. Корреа, вышедший на замену, забил победный гол прямо под финальный свисток. Абсолютно нереальная победа «Атлетико».

«Брест» всё ещё в группе лидеров

Эту машину уже не остановить — «Брест» снова победил! Чешская «Спарта» поначалу пыталась сопротивляться, но по итогу мало предложила в атаке. А в обороне начала «сыпаться» ближе к концу первого тайма.

Очень много моментов французский клуб создавал после подборов. И свой первый гол забил после углового: подача, попытка выноса, подбор — удар и гол. Отличился опорник Эдимилсон Фернандеш. Во втором тайме оборона «Спарты» заигралась и не вышла из-под прессинга — кипер выбил мяч сопернику прямо в своей штрафной. Момент реализован — 0:2 на табло.

Радость игроков «Бреста» Фото: sb29.bzh

После четырех туров «Брест» идет четвертым. Разница мячей лучше только у «Спортинга», «Ливерпуля» и «Барселоны». Кто-то этого ожидал?!

«Барселона» буднично разнесла «Црвену Звезду»

Здесь обошлось без сенсаций. «Барса» задавала хороший темп первые 20 минут и забила. Затем по собственному желанию расслабилась, неудачно выставила офсайдную ловушку — пропустила. Ближе к концу тайма снова включилась — снова забила. Полный контроль ситуации. «Црвена» выглядела неплохо, а в середине первого тайма показалось, что есть шанс переломить игру: сербы понимали, что нужно чаще играть забросами — так пытаться проломить высокую линию оборону.

Правда, во втором тайме всё окончательно встало на свои местам: «Барселона» задумала урок географии — моментально закинула два гола красивейшими комбинациями. И постоянно напрягала соперника атаками. Жюль Кунде оформил ассистентский хет-трик: получал мяч у себя на правом фланге и выдавал во второй темп.

«Барса» легко победила. И пробила интересное достижение: поймала соперников суммарно в 100 офсайдов. За 16 матчей!

Де Кетеларе решил исход матча в Штутгарте

«Аталанта» и «Штутгарт» — матч двух боевых команд — полностью себя оправдал. Уже с первых минут команды заигрывали друг с другом в прессинг, активно комбинировали — матч проходил в равной борьбе.

Ключик к победе первым подобрал Гасперини — выпустил Де Кетеларе во втором тайме. Полузащитник сначала классно открылся справа и выдал прострел на Лукмана, а в концовке хозяев забил Дзаньоло. Прекрасный результат с тяжёлым соперником.

Радость футболистов «Аталанты» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

«Бавария» додавила «Бенфику»

Матч в Мюнхене с самого начала омрачили череда событий: сначала игру задержали из-за сбоя в транспортной системе города, затем и вовсе случилась трагедия. Одному из болельщиков стало плохо на трибуне. Первые 20 минут прямо во время матча проводили реанимационные действия, и, к сожалению, они не помогли. Трибуна фанатов по этой причине отказалась от активной поддержки на все 90 минут.

А «Бавария», как бы отражая картину на трибунах, вкатывалась в матч постепенно. Настоящий град атак на ворота развернулся только ближе к концу первого тайма. По-настоящему «Бенфику» накрыли уже во втором, и Джамал Мусиала, во время одной из таких затяжных атак, свой гол забил.

На этом матч и закончился — в атаке соперник ничего не предложил.

В матче лидеров — один гол

«Арсенал» и «Интер» предложили матч двух противоположных команд: «лондонцы» предпочитали затяжные атаки и плавный ритм игры, соперник — быстрые контратаки и борьбу.

В первом тайме чуть успешнее атаковал «Интер»: ближе к концу, после подачи штрафного, мяч нашел в штрафной руку Микеля Мерино. Хозяева реализовали пенальти, испанца заменили в перерыве. «Интер» оборонялся, а «Арсенал» создал три-четыре хороших атаки. Но свой гол так и не забил.