Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. С попаданием в топ-8 подвисли сразу несколько фаворитов!

Завершился 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов – половина турнирной дистанции позади. Наступил момент, когда можно прикинуть расклады. Напомним, теперь ЛЧ проводится в новом формате: восемь лучших клубов выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. По сути, начнут игры на вылет с 1/16 финала. Все, кто финиширует ниже, – вылетят и завершат еврокубковый сезон.
В нынешней Лиге чемпионов при новом формате происходит что-то удивительное. Определился только один явный лидер – «Ливерпуль», выигравший все четыре матча и набравший максимальное количество очков. Тем временем в лидирующей группе закрепились команды, которых там никто не ждал, – лиссабонский «Спортинг» и представители чемпионата Франции, но не «ПСЖ», а скромный «Брест» и «Монако».
Александр Головин
Фото: Michele Nucci/ZUMA/ТАСС
С другой стороны, сам Париж не попадает даже в число 24 клубов, которые получат путёвки в плей-офф! А кто бы поверил до старта Лиги чемпионов, что «Манчестер Сити» после четырёх туров будет на 10-м месте, а «Реал» на 18-м с двумя поражениями при двух победах? Главным фаворитам отступать некуда – права на ошибку фактически не осталось. Хватит с них сенсаций.
Карло Анчелотти
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Расклады теперь считать намного сложнее, чем раньше, когда были групповые этапы с восемью квартетами. В шансах участников Лиги чемпионов помогают разобраться аналитики из Football Meets Data, которые высчитывают вероятность попадания команд в топ-8 и в топ-24. По их оценкам, для выхода напрямую в 1/8 финала должно хватить 16 очков, а для участия в дополнительном раунде – 10.
Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день:
|Команда
|Шансы на топ-8
|Шансы на топ-24
|1
|«Ливерпуль»
|91%
|100%
|2
|«Интер»
|77%
|100%
|3
|«Спортинг»
|62%
|99,9%
|4
|«Боруссия» Дортмунд
|63%
|99,7%
|5
|«Барселона»
|61%
|99,8%
|6
|«Аталанта»
|48%
|99%
|7
|«Манчестер Сити»
|48%
|98%
|8
|«Монако»
|38%
|99,6%
|9
|«Милан»
|38%
|98%
|10
|«Астон Вилла»
|38%
|99%
|11
|«Арсенал»
|37%
|98%
|12
|«Брест»
|33%
|99,5%
|13
|«Бавария»
|35%
|98%
|14
|«Байер»
|33%
|97%
|15
|«Лилль»
|15%
|93%
|16
|«Атлетико»
|15%
|91%
|17
|«Селтик»
|15%
|91%
|18
|«Реал»
|14%
|92%
|19
|«Ювентус»
|15%
|90%
|20
|ПСВ
|8%
|85%
|21
|«Штутгарт»
|5%
|83%
|22
|«Бенфика»
|4%
|74%
|23
|«Фейеноорд»
|2%
|62%
|24
|«ПСЖ»
|2%
|59%
|25
|«Динамо» Загреб
|2%
|58%
|26
|«Брюгге»
|2%
|52%
|27
|«Спарта»
|0,1%
|22%
|28
|«Жирона»
|0,1%
|20%
|29
|«Шахтёр»
|0,1%
|15%
|30
|«РБ Лейпциг»
|-
|10%
|31
|«Болонья»
|-
|10%
|32
|«Ред Булл Зальцбург»
|0,01%
|5%
|33
|«Штурм»
|-
|1%
|34
|«Црвена Звезда»
|-
|1%
|35
|«Янг Бойз»
|-
|1%
|36
|«Слован»
|-
|0,1%