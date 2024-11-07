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Лига чемпионов, расклады на выход в плей-офф, 7 ноября 2024 года: кто может не выйти – Реал, Манчестер Сити, ПСЖ, Чемпионат

Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. С попаданием в топ-8 подвисли сразу несколько фаворитов!
Анатолий Романов
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ
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Проблемы у «Реала», «Баварии», «Байера», «Атлетико» и «ПСЖ». А вот у «Ливерпуля», «Барсы», «Аталанты» и «Монако» всё хорошо!

Завершился 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов – половина турнирной дистанции позади. Наступил момент, когда можно прикинуть расклады. Напомним, теперь ЛЧ проводится в новом формате: восемь лучших клубов выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. По сути, начнут игры на вылет с 1/16 финала. Все, кто финиширует ниже, – вылетят и завершат еврокубковый сезон.

В нынешней Лиге чемпионов при новом формате происходит что-то удивительное. Определился только один явный лидер – «Ливерпуль», выигравший все четыре матча и набравший максимальное количество очков. Тем временем в лидирующей группе закрепились команды, которых там никто не ждал, – лиссабонский «Спортинг» и представители чемпионата Франции, но не «ПСЖ», а скромный «Брест» и «Монако».

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Michele Nucci/ZUMA/ТАСС

С другой стороны, сам Париж не попадает даже в число 24 клубов, которые получат путёвки в плей-офф! А кто бы поверил до старта Лиги чемпионов, что «Манчестер Сити» после четырёх туров будет на 10-м месте, а «Реал» на 18-м с двумя поражениями при двух победах? Главным фаворитам отступать некуда – права на ошибку фактически не осталось. Хватит с них сенсаций.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Расклады теперь считать намного сложнее, чем раньше, когда были групповые этапы с восемью квартетами. В шансах участников Лиги чемпионов помогают разобраться аналитики из Football Meets Data, которые высчитывают вероятность попадания команд в топ-8 и в топ-24. По их оценкам, для выхода напрямую в 1/8 финала должно хватить 16 очков, а для участия в дополнительном раунде – 10.

Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день:

КомандаШансы на топ-8Шансы на топ-24
1«Ливерпуль»91%100%
2«Интер»77%100%
3«Спортинг»62%99,9%
4«Боруссия» Дортмунд63%99,7%
5«Барселона»61%99,8%
6«Аталанта»48%99%
7«Манчестер Сити»48%98%
8«Монако»38%99,6%
9«Милан»38%98%
10«Астон Вилла»38%99%
11«Арсенал»37%98%
12«Брест»33%99,5%
13«Бавария»35%98%
14«Байер»33%97%
15«Лилль»15%93%
16«Атлетико»15%91%
17«Селтик»15%91%
18«Реал»14%92%
19«Ювентус»15%90%
20ПСВ8%85%
21«Штутгарт»5%83%
22«Бенфика»4%74%
23«Фейеноорд»2%62%
24«ПСЖ»2%59%
25«Динамо» Загреб2%58%
26«Брюгге»2%52%
27«Спарта»0,1%22%
28«Жирона»0,1%20%
29«Шахтёр»0,1%15%
30«РБ Лейпциг»-10%
31«Болонья»-10%
32«Ред Булл Зальцбург»0,01%5%
33«Штурм»-1%
34«Црвена Звезда»-1%
35«Янг Бойз»-1%
36«Слован»-0,1%
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