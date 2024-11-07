Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. С попаданием в топ-8 подвисли сразу несколько фаворитов!

Проблемы у «Реала», «Баварии», «Байера», «Атлетико» и «ПСЖ». А вот у «Ливерпуля», «Барсы», «Аталанты» и «Монако» всё хорошо!

Завершился 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов – половина турнирной дистанции позади. Наступил момент, когда можно прикинуть расклады. Напомним, теперь ЛЧ проводится в новом формате: восемь лучших клубов выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. По сути, начнут игры на вылет с 1/16 финала. Все, кто финиширует ниже, – вылетят и завершат еврокубковый сезон.

В нынешней Лиге чемпионов при новом формате происходит что-то удивительное. Определился только один явный лидер – «Ливерпуль», выигравший все четыре матча и набравший максимальное количество очков. Тем временем в лидирующей группе закрепились команды, которых там никто не ждал, – лиссабонский «Спортинг» и представители чемпионата Франции, но не «ПСЖ», а скромный «Брест» и «Монако».

Александр Головин Фото: Michele Nucci/ZUMA/ТАСС

С другой стороны, сам Париж не попадает даже в число 24 клубов, которые получат путёвки в плей-офф! А кто бы поверил до старта Лиги чемпионов, что «Манчестер Сити» после четырёх туров будет на 10-м месте, а «Реал» на 18-м с двумя поражениями при двух победах? Главным фаворитам отступать некуда – права на ошибку фактически не осталось. Хватит с них сенсаций.

Карло Анчелотти Фото: Denis Doyle/Getty Images

Расклады теперь считать намного сложнее, чем раньше, когда были групповые этапы с восемью квартетами. В шансах участников Лиги чемпионов помогают разобраться аналитики из Football Meets Data, которые высчитывают вероятность попадания команд в топ-8 и в топ-24. По их оценкам, для выхода напрямую в 1/8 финала должно хватить 16 очков, а для участия в дополнительном раунде – 10.

Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день: