Новый формат не сделал Лигу чемпионов лучше. Не помогают даже постоянные сенсации

Скоро Новый год, и многие уже готовятся подводить никому, кроме них самих, не нужные итоги. Впрочем, до этой вакханалии в соцсетях ещё два месяца. Есть время спрятаться. А пока подведём итоги – промежуточные – нового формата Лиги чемпионов. В основном турнире с большой единой таблицей сыграна половина матчей. Рассмотрим плюсы, минусы и, конечно, отметим подводные камни.

Открываем таблицу – и в топ-8, которая катапультирует сразу в 1/8 финала, видим только трёх признанных грандов: «Ливерпуль», «Интер» и «Барселону». За пределами первой восьмёрки «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «Атлетико» и «ПСЖ» – сразу несколько команд, которые при прежнем формате чаще всего выходили из группы с первого места.

О чём это говорит? С одной стороны, существенно увеличился простор для сенсаций. Это касается и отдельных матчей, и положения команд в таблице. «Реал», «Сити» и ряд других грандов смотрят на топ-8 снизу вверх и видят там, к примеру, «Спортинг» и «Монако» – команды, безусловно, уважаемые, но точно не являющиеся 100-процентными топами. Плюс в первой восьмёрке есть «Брест», и это вообще тотальная аномалия и неожиданность. Дебютант ЛЧ взял 10 очков из 12 возможных!

А теперь рассмотрим другую сторону той же лигочемпионской монеты. В чём природа этих сенсаций? Откуда они берутся? Одна из причин – топ-клубы понимают, что дистанция длинная (восемь матчей вместо шести при прежнем формате), времени много, потери на старте можно будет спокойно компенсировать. Ни один из больших клубов не умирал на поле во всех четырёх стартовых играх. Неудачи были у всех – у кого-то больше, у кого-то меньше.

«Ливерпуль» Фото: PA Images via Getty Images

Даже «Ливерпуль», который идёт со 100-процентным результатом, мог потерять очки. К примеру, «Болонья» на «Энфилде» играла очень бойко и уж как минимум должна была забить. Это совершенно точно не гарантировало бы итальянцам очков. Но, во-первых, теоретически их можно было бы зацепить. А во-вторых и в-главных, «Ливерпуль» не был идеален. И речь не только о качестве игры, но и местами о самоотдаче. Были отрезки, когда команда Арне Слота играла, как кажется, меньше чем на 50% своих возможностей.

И «Ливерпуль», и других топов не нужно винить за то, что они не убиваются в каждом матче. Такого не было и при прежнем формате. Просто тогда в силу того, что дистанция была короче (шесть матчей), большие клубы обычно включались сразу и «на лёгком дамском» докатывали последние тур или два. А сейчас – наоборот: можно потерять в первых двух или трёх турах в начале и добрать нужные очки ближе к концу основного этапа.

Удалось ли решить те проблемы, которые выделяли при прежнем формате? Говорили о большом количестве разгромов на групповом этапе – разгромов хватает и сейчас. Матчи между Давидами и Голиафами, «Бавариями» и Загребами, «Ман Сити» и «Слованами» никуда не делись.

Также в УЕФА анонсировали увеличение количества топ-вывесок – и их действительно стало побольше. Но что скрывается за этими топ-вывесками? «Интер» – «Ман Сити» — 0:0, «Аталанта» – «Арсенал» — 0:0, «Арсенал» – «ПСЖ» — 2:0, «Интер» – «Арсенал» — 1:0 – это было качественно, статусно, однако, как правило, не совсем ярко.

Безусловно, ярких матчей с большими вывесками тоже хватало: это и «Реал» – «Боруссия» Дортмунд — 5:2, и «РБ Лейпциг» – «Ювентус» — 2:3, и, конечно, «Барселона» – «Бавария» — 4:1. Но тем не менее вряд ли можно утверждать, что увеличение количества топ-матчей привело к серьёзному повышению зрелищности. Упаковка, может, и стала красивее, однако содержимое изменилось не то чтобы сильно. Если вообще изменилось.

Кроме того, вместе с увеличением количества топ-матчей увеличилось и количество игр, которые вызывают сугубо локальный интерес. Понятно, что для «Бреста», «Слована», «Штурма», «Спарты» и ряда других скромных команд Лига чемпионов – это гигантский праздник. Однако вряд ли кто-то, помимо болельщиков этих команд, специально включит их матчи. Особенно если эти команды играют друг с другом.

«Брест» Фото: Hans Peter Lottermoser/Getty Images

Если учитывать результаты, «Брест» теперь, конечно, выделяется. Матч с его участием нейтральные зрители могут включить хотя бы из интереса – что это за неведомая зверушка, которая уже четыре тура не проигрывает в ЛЧ и идёт выше «Реала» и «Сити»? Но в целом «Брест» – это исключение, которое подтверждает правило. Топ-вывесок стало больше – но вместе с тем выросло и количество вывесок не особо привлекательных.

С другой стороны, больше команд – больше денег за телеправа. А УЕФА, как мы знаем, любит деньги (кто, впрочем, не любит?). Так что если судить с позиций УЕФА, расширение основного турнира до 36 команд абсолютно оправданно. А уж каких там матчей стало больше – хороших или не очень – это уже следующий вопрос.

Пока это только промежуточные итоги. Более предметно о новом формате – о его плюсах, минусах и подводных камнях – можно будет говорить после 8-го тура, когда завершится основной этап. Сейчас действительно можно выделить целый ряд сенсаций, их немало. Но, во-первых, см. выше – откуда они берутся и чем обусловлены. А во-вторых, до конца турнира может сработать знаменитая регрессия к среднему, которая сгладит аномалии и приведёт таблицу к более ожидаемому виду.

Что в этом сезоне Лиги чемпионов очень сильно отличается от всех предыдущих сезонов, так это жеребьёвка, во время которой нажимали на здоровенную кнопку — и компьютер сводил команды друг с другом. Это было круто, ново и необычно! В остальном – тот же групповой этап, только, как говорится, в профиль. Изменения если и есть, то по большей части косметические. Суть осталась прежней. По крайней мере, если оценивать новый формат по первым четырём турам.

А как вы оцените новый формат ЛЧ?