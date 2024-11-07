«После «Краснодара» накатила депрессия». Новая жизнь бронзового призёра Евро-2008 Янбаева

Ренат рассказал, почему не задержался в самом звёздном «Зените», какую главную ошибку совершил в карьере и ждать ли Дзюбу в любителях.

Бронзовый призёр Евро-2008 Ренат Янбаев символично закольцевал свою карьеру: в родном Ногинске начинал играть в футбол — и там же закончил. Теперь делает первые шаги в новом качестве — спортивного директора «Красного Знамени», основанного между прочим раньше всех клубов РПЛ, ещё в 1911 году! В новом качестве бывший краёк ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» стартанул тоже успешно. С последних новостей и начали разговор. Мы с Ренатом давно знакомы — поэтому на ты.

О чём расскажем:

Чем «Красное Знамя» круче клубов РПЛ, сколько платят в любительском футболе и ждать ли там Дзюбу

— Тебя можно поздравить с первыми успехами в качестве менеджера?

— Да, верно. Выиграли с «Красным Знаменем» всё, что только можно в сезоне — Кубок и чемпионат Московской области. Плюс обыграли молодёжную команду костромского «Спартака» в своего рода Суперкубке. Теперь едем в Сочи на всероссийское первенство команд третьей лиги.

— Соответственно, вышли во Вторую лигу?

— Да, и во Вторую лигу, и в Кубок России на следующий сезон.

— Но вы же недавно там уже были.

— Правильно. Но зимой 2023 года решили вернуть название 1930-1940-х годов прошлого века, под которым команда вышла в полуфинал первого розыгрыша Кубка СССР.

Оказалось, юрлицо тоже надо менять и проходить отбор в ФНЛ 2Б заново. Пришлось ненадолго опуститься в КФК. Зато выиграли для города первый за почти 100 лет Кубок Московской области и впервые с 1973 года стали чемпионами.

— Ваше «Красное Знамя» — официальный правопреемник той самой команды, основанной в 1911 году?

— Да, именно в этом клубе начинал карьеру знаменитый бомбардир ЦСКА Григорий Федотов. В дальнейшем команда не раз переименовывалась и вот вернулась к исконному названию. Наше руководство считает его «счастливым».

— Помимо тебя, известные личности в клубе остались?

— В этом сезоне за нас играли и поедут в Сочи Владимир Гранат и Вячеслав Подберёзкин. Дмитрий Полоз шесть матчей провёл.

— Ничего себе! Как их сагитировали?

— Руководство называет кандидатов, кого хочет видеть в команде, а я договариваюсь. Кто-то соглашается, кто-то — нет. Но эти ребята очень нам помогли.

— От более возрастных звёзд вроде Павлюченко принципиально отказались?

— А сейчас нет таких свободных звёзд. Хотели летом Артёма Дзюбу пригласить, но он сказал, что ещё как минимум сезон отыграет в профессиональном футболе. Именитые ребята приезжают в Ногинск только на игры, без тренировок.

Ренат Янбаев и Артём Дзюба Фото: РИА Новости

— Как Дзюба отреагировал на предложение из ЛФЛ?

— Спокойно. Сказал, что ещё задержится в профи, и не обманул. Возможно, когда закончит в РПЛ, вернёмся к этому вопросу.

— Ногинск был одним из центров зарождения футбола в России. Что-то в городе напоминает о легендарном прошлом?

— Стадион наш с велотреком. Такого, кажется, нет больше нигде в России. Самая старая из действующих арен в стране, 1911 года постройки. Вначале трек был деревянным, а этот, бетонный, с 1970-х годов функционирует. Естественно, его не раз реконструировали. Но поле всегда было внутри трека.

— Народ-то ходит?

— Начиная с полуфинала Кубка области люди пошли на стадион. Подключилась администрация, начала нам помогать, рекламу по городу пускать. На последний, решающий матч с «Металлургом-Видное» собралось полстадиона — 1700-2000 человек. У нас весь сезон была борьба, шли очко в очко. В итоге личная встреча нам помогла. В финале Кубка тоже рубились с Видным: у них 1:1 сыграли, дома — 2:2. Володя Гранат на 87-й дал в девятку — все орут, радуются. В ответной атаке пропускаем после серии рикошетов. Когда в серии пенальти выиграли — визжали все! Такой триллер для людей, для города выдали.

Стадион в Ногинске Фото: Пресс-служба ФК «Красное Знамя» (Ногинск)

— Бронзовый призёр чемпионата Европы открыл для себя первенство Московской области. Как впечатления?

— Первым из той сборной его открыл Рома Павлюченко ещё в 2018 году, а мы с Сашкой Самедовым в 2019-м подключились. Все вместе тогда решили задачу по любителям и потом уже начали во Второй лиге играть. А сейчас я продолжаю здесь работать.

— Что вообще футбол на этом уровне из себя представляет?

— В основном молодые ребята бьются и кусаются. Но есть и возрастные, которые за премиальные играют, чтобы прокормить семью. У нас-то всё осталось со Второй лиги, но легко не было. До последнего тура борьба шла.

— В других командах есть люди калибра Полоза, Граната?

— По области — нет, а в зоне «Москва» играл Илюха Абаев, другие пацаны с опытом РПЛ. А у нас каждый сезон какие-то звёзды — это пожелание руководителя. Для народа. Болельщики ходят на них. Для города тоже престижно, что такие уважаемые люди популяризируют футбол в Ногинске.

— Полтора года назад ты говорил, что максимальная зарплата в «Знамени» — 40 тысяч рублей. В первенстве области осталась такой же?

— Это было полтора года назад. Потом мы удачно выступили, и руководитель увеличил бюджет, подняли зарплаты. Сейчас 40 тысяч — это средняя зарплата, но есть и больше.

— Это уровень Второй лиги?

— Наверное, в нижней пятёрке зоны «Б» плюс-минус такие условия. А в первой десятке и выше они лучше. Цены везде растут — и зарплаты тоже.

— Футболистам не приходится подрабатывать?

— Есть ребята, которые совмещают, играют ещё где-то. Мы не можем за всеми уследить, тем более что профессиональных контрактов сейчас нет. В любой момент можем любому футболисту сказать: «Спасибо за работу, до свидания». Поэтому они совмещают. Недавно неприятная ситуация произошла. Один футболист, играя в любительской лиге, порвал «кресты». А мы ещё весной их предупреждали: если кто-то сломается на стороне, зарплату платить не будем. За свой счёт лечение. И тут в октябре случается эта история. Парень приехал и честно признался. Мы не бросили его в беде. Ребята скинулись, болельщики, руководство — собрали 180 тысяч на операцию. Но это был первый и последний раз. Если ещё кто-то травмируется в другой команде, оплачивать его лечение клуб не будет.

— Клуб полностью финансируют учредители?

— Да, за шесть лет уже свыше 150 млн рублей вложили в «Красное Знамя». Администрация округа помогает в плане стадиона.

— «Красное Знамя» — полностью частный клуб?

— Да, на 100%. Такой мини-«Краснодар».

— И как высоко ваши цели простираются?

— Всегда хочется большего. Но максимум, который руководство может выделить команде на сезон, — 25 млн рублей. Если в 2020 году с таким бюджетом можно было играть в ФНЛ-2, то сейчас там один взнос вырос в шесть раз. Соответственно, с этой суммой мы не сможем туда зайти. Может быть, только из-за этого на следующий год останемся в КФК. Сейчас ищем спонсоров, поскольку шаг наверх зависит только от финансов. Мы всё просчитываем. Заявиться-то и с 25 млн можно — на взнос, экипировку и даже на перелёты хватит. Но тогда зарплаты будут по 10 тысяч рублей и без премиальных. А ведь ещё молодёжка будет играть в чемпионате Московской области. У нас очень перспективный 2007 год, не хочется там бороться за выживание. Надеемся, что спонсоры найдутся, и мы зайдём во Вторую лигу. Мы же выиграли всё по-честному, поэтому и хотим туда. Время ещё есть. В крайнем случае объявим сбор средств среди болельщиков — говорят, в Европе это работающая тема.

— Самого на поле больше не тянет?

— Я ещё в прошлом году бегал в Медиалиге за «Наших парней» и «Сахалинец». Однако уже тяжело было. Понимал: пора заканчивать. Я могу приехать, потренироваться где-то, когда надо, подключиться, но отбегать 90 минут на большом поле уже желания нет. Молодые несутся, в 38−39 лет не так-то приятно бегать за ними. Тяжеловато.

Квинси Промес и Ренат Янбаев Фото: РИА Новости

— Жизнь после футбольной карьеры круто изменилась?

— Не сказал бы. Вот когда я закончил с «Краснодаром», было тяжеловато. Думал: сейчас морально отдохну чуть-чуть, класс, круто. Но потом лёгкая депрессия накатила. Я с Павлюченко договорился, чтобы за «Знамя» поиграл, а сам сначала отказался. Через год подумал, что надо возвращаться в Ногинск. Переехал из Москвы, стал тренироваться и играть на КФК. Мы по спортивному принципу вышли во Вторую лигу, я там ещё три года играл, а сейчас работаю в команде. То есть ничего не меняется. Я так же с командой каждый день, редко могу не приехать на тренировку. На все игры езжу. Просто теперь не выхожу на поле, а смотрю матчи с трибуны. Когда играл, меньше нервничал, чем сейчас!

— А уже появилась внутренняя уверенность, что директорская работа — это твоё?

— Я мог поступить в тренерскую школу, но что-то не тянет. Мне всё пока нравится. Хочется ногинский футбол поднимать. У нас школа в городе хорошая, перспективные ребята. Есть желание на них сделать акцент, чтобы они развивались. Может быть, ещё кто-то из Ногинска составит компанию Баженову с Янбаевым в Премьер-Лиге.

— В апреле тебе исполнилось 40. Не отмечал?

— Нет. Мне сказали, что этот юбилей не принято отмечать. Я и не стал.

— Почему тебя больше года не было в инфополе?

— Мне периодически пишут насчёт интервью. На телевидение звали много раз, но я не соглашался. Даже не знаю почему. Нет желания. Может быть, не моё это пока.

Легенды «Зенита» против сборной России. Сплошь призёры Евро Фото: РИА Новости

Светит ли Батракову звёздная болезнь, а «Локомотиву» — чемпионский титул

— На контрасте с первенством области даже нынешняя РПЛ выглядит космосом?

— Ну конечно. Я много матчей РПЛ смотрю по телеку. Очень люблю футбол. Естественно, уровень разный, 100%, что тут говорить? Но я не только за Премьер-Лигой слежу. Центральные матчи АПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы стараюсь не пропускать.

— Как в процентном соотношении распределил бы свои симпатии между не чужими тебе «Локо», ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком», за который болел в детстве?

— Больше всего за «Локомотив» переживаю в чемпионате, болею за них. В ЦСКА я школу прошёл, в дубле играл, с основой тренировался. Слежу за ними тоже. На третье место поставлю «Зенит», на четвёртое — «Спартак». За красно-белых я в детстве болел, но после любовь отошла.

— «Краснодару» в этом топе нет места?

— В «Краснодаре» я год был, но практически не играл, заканчивал. А в ЦСКА и «Локомотиве» я по 10 лет провёл — эти клубы для меня особняком стоят. К «Зениту», «Краснодару», «Спартаку» одинаково спокойно отношусь. Большие матчи по возможности смотрю. Дерби всегда топовые, неизменно зарубы и полный стадион — круто же! «Краснодар» в этом сезоне очень радует своей игрой. Я ненадолго пересёкся с Мусаевым в «Краснодаре». Мне понравилась его работа в 2018 году, когда он Шалимова поменял.

Такой же легендой «Краснодара», как Жоаозиньо или Сафонов, Янбаеву стать не удалось Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

— Чем понравилась?

— Тренировочным процессом, его мыслями. Три недели мы вместе работали, пока мне не сказали, что можно ехать отдыхать и искать команду.

— «Локомотив» с ЦСКА в состоянии побороться за золото в этом сезоне?

— В этом сезоне у нас такой чемпионат, что все пять перечисленных команд плюс «Динамо» могут выиграть. Шансы примерно одинаковые. Чемпионат идёт ровно, и сейчас «Краснодар» на первом месте, хотя мы привыкли там видеть «Зенит». В прошлом сезоне мне тоже понравился чемпионат — тем, что судьба золота решалась в последнем туре. Все думали, что «Динамо» выиграет, а выиграл «Зенит». Ну, почти все (смеётся). Руководитель у нас за «Динамо» болеет. Я к нему в офис пришёл и сказал: «Поздравляю с чемпионством! Когда пойдём праздновать?» А он: «Не-не-не, «Динамо» не станет чемпионом». Так и случилось.

— «Локомотиву» после летней перезагрузки, наоборот, предрекали провал. Как тебе родной клуб?

— Мне очень нравится, как он сейчас играет, как Галактионов работает. Костяк команды составляют молодые россияне и играют быстро, агрессивно, зрелищно.

— Кто сейчас лучший левый защитник РПЛ?

— По мне, Дуглас Сантос. На протяжении долгого времени он держит высокий уровень.

— Понимаешь, зачем ему российский паспорт оформили?

— Недавно читал об этом. Он за сборную теперь может играть?

— Да, но на Бруней не вызвали.

— Моё мнение: Дуглас на своей позиции — №1 в РПЛ, а из русских ребят нравится, как выступает Круговой.

— А в «Локо» кто ближе — Тикнизян или Самошников?

— Самошников чаще справа играет и больше заточен но атаку. Но мне он очень нравится в этом сезоне.

— А Батраков? Не перехваливают его?

— Он лучший бомбардир, молодой, свой воспитанник, показывает очень зрелищную, хорошую, не по годам зрелую игру, поэтому его надо хвалить. Молодец парень. Тем более он сосед наш, тоже подмосковный. От Ногинска до Орехова-Зуева 30 минут езды. Мне Алексей очень нравится, рад за него.

— Не зазвездится молодой?

— Думаю, в «Локомотиве» не дадут. Там капитан хороший — Дима Баринов.

Почему Миранчуки всё правильно сделали

— Грустно, что такие одарённые ребята сейчас не имеют возможности показать себя в еврокубках, турнирах сборных?

— Ну, конечно, грустно. Из-за этого и уровень футбола у нас немного падает. Не хватает еврокубков, официальных матчей сборной. Но я думаю, что в скором времени это всё решится, и мы вернёмся. Наш руководитель всё время говорит, что Лев Яшин и Григорий Федотов вообще не сыграли ни одного матча в еврокубках. Он против того, чтобы наши футболисты уезжали в Европу — Головин, Миранчуки и так далее. Считает, что это ослабляет наш чемпионат. Ему как болельщику хочется смотреть на игру сильных российских футболистов в наших клубах. А я сам футболист и считаю, что для развития карьеры нужно ехать. Там совсем другой уровень, высший класс. Конечно, когда приезжали Халк, Витсель, Чорлука, Диарра — а я со всеми ими поиграл — чемпионат России был гораздо интереснее, зрелищнее.

Ренат Янбаев и Халк Фото: РИА Новости

— У тебя есть сожаление, что не попробовал себя в Европе?

— Особого сожаления нет. Да, можно было что-то лучше сделать. Но могло и хуже получиться. Я ни о чём вообще не жалею и доволен карьерой. Слава богу, всё хорошо, все живы-здоровы.

— Один Миранчук сейчас в Штатах, другой — в Швейцарии. Не рановато они в такие нефутбольные страны поехали?

— А я, кстати, за «Интер Майами» слежу. Лёша четыре года на хорошем уровне провёл в Италии — в «Аталанте» и «Торино», выиграл Лигу Европы. В последнем сезоне хорошо себя в Бергамо проявил, лучшим игроком месяца признавался. 29 лет — самый расцвет. Наверняка ему сделали хорошие условия в «Атланте», он себя чувствует лидером клуба. Да и просто пожить в США, поиграть против Месси — это же круто! Плюс сейчас МЛС будет развиваться. Может, звёзды уровня Месси и Суареса поедут в Штаты, как в Саудовскую Аравию. Может, Неймар приедет к Месси.

— А что по поводу Антона?

— Он молодец, что поехал в чемпионат Швейцарии. Не считаю его слабым. Наверное, он давно хотел попробовать себя в Европе, как и брат. Я слышал, что у него были ещё какие-то варианты, но Антон выбрал в Швейцарию.

Почему Янбаев не закрепился в ЦСКА, кто не пустил в «Спартак» и почему вернули из Питера

— А ты всегда жил в Подмосковье?

— Нет, действующим футболистом я жил в Москве, а в Ногинске у меня родители остались. Только когда со «Знаменем» срослось, переехал в Ногинск и семью перевёз. Шестой год здесь, получается.

Семья Янбаевых на стадионе в Ногинске Фото: Из личного архива Рената Янбаева

— Когда в апреле 1997-го в Ногинске случилось побоище фанатов «Спартака» с ОМОНом, тебе 13 лет было. Не застал тот момент?

— Вообще не помню. Это в Кубке было, а я тогда уже играл в школе ЦСКА. Нам с детства прививали мысль, что за «Спартак» болеть не надо. Год-два я ещё по инерции переживал за красно-белых, а потом прошло. К ЦСКА проникся. Помню, как лет в 13 подавали мячи основной команде.

— А папа болел за «Спартак»?

— Да-да, он меня возил на «Спартак» — ЦСКА в «Лужники», в «Олимпийский» на футбол ездили. Лигу чемпионов с ним постоянно смотрели. Я прямо сильно болел за «Спартак». Когда команда Романцева одержала шесть побед в группе ЛЧ, все их матчи смотрел. Хорошо помню «Блэкберн», когда Юран забил, перекинул вратаря. Собака ещё на поле выбегала. В 14-15 лет эта симпатия к спартаковцам отпустила — уже стал больше переживать за свой клуб, ЦСКА.

— Никогда не было возможности самому попасть в «Спартак»?

— Была в 2008 году. После первого сезона в «Локо». Как раз в январе того года меня Гус впервые в сборную вызвал на Турцию. А в феврале, когда со сборов приехали, я встречался в центре города с одним из руководителей «Спартака». Они хотели видеть меня у себя, но у меня был действующий контракт с «Локомотивом». На последнем сбор в Австрии Рашид Рахимов сказал: остаёшься. Вот и всё. Да я и сам не горел желанием уходить: только недавно перешёл в «Локо», мне всё нравилось там. А главное — я играл.

— В школе ЦСКА ты застал мелкого Акинфеева. Он уже тогда был с характером?

— Игорьку первое время роста чуть-чуть не хватало. Но класс уже был виден — даже по тому, как он мяч выбивал. Никто не сомневался, что он станет таким супервратарём. Сразу было видно: растёт будущая звезда. Серьёзно. Я же с ним тренировался каждый день. У нас два года разницы: я 1984 года, а он — 1986-го. Когда я пришёл на тренировку в 10 лет, он тоже играл с 1984-м. Потом, через пару лет, его спустили в 1985-й, потому что этот возраст у нас был очень сильный. А затем Акинфеева резко забрали в дубль — и сразу в основу. Дальше уже сам знаешь: матч с «Крыльями», отбитый пенальти — и пошло-поехало.

— А у тебя не было шанса сыграть за основу?

— Так я сыграл один матч в Ногинске. Правда, товарищеский, в честь Федотова. Когда ребята в сборные уехали, меня подключили из дубля тренироваться с основой. А там — Вагнер, Карвальо, Семак. Приехали сюда, на стадион «Мосэнерго». Валерий Георгиевич на поле вышел, недовольно поморщился: «Не, не будем играть». Но всё-таки упросили его два тайма по 30 сыграть. Остались фото на память: сидим я и Серёга Горелов, два парня из дубля, а все остальные — из основы.

Тот самый единственный матч Рената Янбаева за основу ЦСКА в Ногинске Фото: из личного архива Рената Янбаева

— Обидно было, что на официальном уровне ни минуты не получил?

— На тот момент, наверное, да. Я за юношескую сборную играл на Кубке Содружества, хорошо выступили, меня приметили. Предложили на год в аренду в «Анжи» к Гаджиеву поехать. Я согласился. Вначале травму получил, но 25 матчей в первой лиге сыграл. Вроде неплохо себя зарекомендовал. После возвращения в ЦСКА Гинер вызвал и сообщил, что еду на сборы с основой. Команду возглавил Артур Жорже и сделал в конце ноября ознакомительный сбор в Турции. Как раз туда Юра Жирков приехал. Мы этот сбор прошли, а в январе меня, Жиркова, Самодина отправили с молодёжной командой на Кубок Содружества. После этого Жиркова забрали, а я остался в дубле.

— Что дальше?

— Вот тогда, наверное, у меня были шансы подняться в основу. А я в 1-м туре с «Москвой» на 10-й минуте сломал пятую плюсневую кость и на полгода вылетел. Когда восстановился, до конца сезона доиграл в дубле. А потом мне сказали: «У тебя уже возраст…» Хотя мне только 19 лет было. Но тогда уже в 19 надо было играть. Посоветовали искать команду, потому что здесь конкуренты были очень сильные. В отпуске мне позвонил Сальков, спортивный директор «Химок», и пригласил на просмотр к Павлу Яковенко. После этого моя карьера пошла вверх.

— Своими легендарными нагрузками Павел Александрович заложил фундамент на годы?

— Ну да, сборы у него были жёсткие. Я со многими тренерами поработал, но так тяжело не было ни у кого. После Яковенко вообще отдыхал дальше, в плане физики.

— Доктор Ярдошвили рассказывал, что ты очень тяжело переносил игры в мороз, даже кричал от боли. До этого были обморожения?

— Да-да-да. Это 2013 год, тренером «Локо» был Леонид Кучук. В 10-х числах декабря принимали в Черкизово «Рубин». Сыграли 0:0. У меня уже пальцы были немного больные — наверное, ещё ребёнком отморозил. За школу ЦСКА на зимнем первенства мы и в -20°С играли. А тогда перед «Рубином» мне намазали пальцы согревающей мазью. Я их просто не чувствовал. Когда после матча начало всё отходить, просто орал в раздевалке. Такой боли никогда в жизни не было. Прямо ужас.

— О чём сейчас больше жалеешь — о досрочном возвращении в Москву из Питера или о втором уходе из «Локо»?

— Больше сожалею об уходе из «Локомотива», потому что там я 10 лет отыграл. Хотя из «Зенита» в «Локо» тоже не хотел возвращаться. Мне всё нравилось и устраивало, я начал играть, из Питера меня Капелло в сборную вызвал. Но «Локомотив» не спрашивал. У меня контракт был такой, что в любой момент могли вернуть. Они и вернули зимой. Тут от меня ничего не зависело. А в 2017-м уже зависело — оставаться в «Локо» или уходить. Я сам принял решение, когда «Краснодар» на меня вышел, и потом пожалел.

— Как так получилось?

— Я зимой должен был продлевать контракт с «Локомотивом», но конкретных предложений до Нового года не получил. В начале января подписал с «Краснодаром», а потом на сборах ко мне Геркус подошёл: «Ну что, будем продлеваться?» А что я ему скажу? Я уже подписал с «Краснодаром». Конечно, они предлагали остаться. Я же играл, и Палыч мне говорил: «Остаёшься, всё нормально, подходи ко мне на сборах». А я уже подписанный был. Вот такая ситуация, видишь, сложилась, не очень. Сам совершил ошибку, ничего с этим не сделаешь.

— Золото «Локо» эту боль усугубило?

— На самом деле, я искренне радовался за ребят. Боль была от самого ухода. Конечно, мне хотелось стать чемпионом. Но так получилось, я сам виноват. Этого уже не вернуть.

— Получилось, ни с «Зенитом», ни с «Локо» до золота так и не добрался.

— С «Зенитом» от меня ничего не зависело. Они меня хотели купить, но «Локомотив» не продал. «Зенит» в том сезоне серебро взял. Я тоже поучаствовал — 12 матчей сыграл.

— Да и попал ты в «Зенит» не в лучшее время.

— Почему? Суперкоманда была.

— Раздрай в раздевалке, конфликт Денисова с Халком и Витселем.

— Это продлилось максимум месяц. Потом всё нормально было. Историю раздули для телевидения, прессы, а внутри коллектива ничего такого вообще не чувствовалось.

— Хочешь сказать, что конфронтации между Денисовым и иностранцами на самом деле не было?

— Не было вообще ничего. Всё было нормально. И на тренировках, и везде.

— Халк и Диарра — самые крутые легионеры, с которыми ты играл?

— Ну, да. Халк, Диарра. Но ещё были Витсель, Чорлука, Фернандеш — тоже очень-очень сильные футболисты. Ману, может, до конца не раскрылся, но я с ним тренировался каждый день на протяжении трёх-четырёх лет и видел, в каком он порядке. Просто где-то ему себя не давали проявить, где-то были зарубы с руководством. Много звёзд тогда было. Но, наверное, Диарра, Халк — это прямо супер, топчики.

— В чём их уникальность была?

— У Диарра вообще мяч не отнять было. Я не могу это объяснить, но топ-уровень виден сразу. Как он видит поле, как работает с мячом. Халк — это машина, которая сбивает, обыгрывает, с левой бьёт и отдаёт. Сколько он за «Зенит» забивал, отдавал. И так у него было везде, во всех командах.

— Сейчас таких нет в чемпионате России?

— Так и еврокубков нет — думаю, это тоже связано. Конечно, сейчас и близко таких легионеров нет. В 2010-е, когда к нам поехали звёзды, чемпионат России реально был очень сильным.

— В начале 2010-х зарплаты в «Локо» и «Зените» уже были несопоставимые?

— А я не знаю, сколько в «Зените» тогда платили. У меня же аренда была, поэтому и зарплата осталась такой же, как в «Локомотиве». Вот когда «Зенит» хотел меня выкупить, хорошие условия предлагали.

— Намного больше, чем в «Локо», в среднем получали?

— В «Локомотиве» тогда тоже звёзды играли — Ману Фернандеш, Ведран Чорлука, Диарра. Не знаю, сколько они получали, но, думаю, прилично. Наверное, Халку в «Зените» платили больше всех. А так у звёзд из Европы зарплаты были плюс-минус одинаковые. В том числе в «Локомотиве», «Спартаке».

— С кем из вашего «Локомотива» сейчас на связи?

— С Шишкиным. С Гильерме созванивались недавно. Баринову могу набрать, Шешукову, Роме Павлюченко. С Логашовым Сеней тоже на связи.

— Торбинский из Штатов не звонит, не пишет?

— Нет, с Димой давно не общался. Но и так ясно, что он нормально себя чувствует. Открыл академию в США, периодически прилетает в Москву.

— А с Юрием Палычем?

— Давно не виделись. Наверное, как раз с тех пор, как я в «Краснодар» уехал не очень хорошо. Надо признать: я совершил большую ошибку, уйдя из «Локомотива». Нужно было оставаться. А я решил что-то поменять — и прогадал.

— Сёмин обиделся?

— Не думаю. Я просто за полгода до истечения контракта с «Локо» подписался с «Краснодаром». Он хотел, чтобы я остался.

— Хоть что-то хорошее для тебя в «Краснодаре» было?

— В «Краснодаре» всё хорошее на самом деле. Как Сергей Николаевич там всё выстроил. Сейчас уже, говорят, у них новая база. Но и при мне был топ-уровень — нигде такого не видел. Даже в «Зените» или в «Локомотиве». А то, что я не играл… Значит, был слабее, ничего страшного. На моих позициях более молодые Рамирес, Петров хорошо себя проявляли. Я вообще об этом не жалею. Всё было по-честному. Но за тот год, что тренировался там, своими глазами увидел, как все относятся к своему делу и к этому клубу. Начиная от персонала и заканчивая владельцем. Сам Сергей Николаевич на вертолёте прилетает на базу, смотрит тренировки онлайн из офиса, вместе с футболистами кушает в столовой, интересуется делами. Человек полностью участвует в процессе, живёт командой — это же круто. Сейчас они идут на первом месте и, считаю, заслужили стать чемпионами. Мне прямо хочется, чтобы в этом сезоне «Краснодар» стал чемпионом, потому что Сергей Николаевич это заслужил. Потому что то, что он там делает — это вау. Я сам всё это видел своими глазами. В «Краснодаре» все живут этой мечтой, начиная от охранников и заканчивая главным тренером.

— Мог представить, что в Ногинске завершишь карьеру?

— И подумать не мог. У меня оставался год контракта с «Краснодаром», но мы договорились о досрочном расторжении. Было несколько вариантов, однако они не устроили. Думал на полгода взять паузу, отдохнуть. Надеялся, что зимой что-то будет. Но уже возраст поджимал — 35. За последний год я сыграл три официальных матча в «Краснодаре». Зимой вариантов особо не было. Я понял: всё, наверное, ку-ку. Потом пошла депрессия: не знал, чем заняться. Слава богу, руководство «Знамени» с лета начало потихонечку уговаривать вернуться в Ногинск. В начале сентября 2019 года я дебютировал за команду.

Один из редких матчей Рената Янбаева за «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Какая сборная России была самой крутой в истории и был ли шанс на финал Евро-2008

— Самые большие звёзды, против кого ты выходил в еврокубках, за сборную?

— За сборную — Роббен и Швайнштайгер, когда играли с Германией и Голландией. В России Юра Жирков был очень тяжёлым соперником. Вова Быстров, Саша Самедов — это наши топчики.

— Как раз на днях Роман Воробьёв нам рассказал историю: «Хиддинк каждому игроку объяснял, как играть по своему сопернику: что делать, куда бежать, на что смотреть. И доходит дело до Янбаева. Тренер говорит: «Блин, у тебя там Роббен. Не знаю, что с ним делать. Это уже твоя проблема – сам решай». Так и было?

— Да-да-да, так и было! Все посмеялись. 1:1 мы с Голландией в Черкизове сыграли. Тот матч ещё оказался примечательным, что сразу два человека из Ногинска вышли за сборную — я и Никита Баженов.

— Роббен не забил и заменился. Выходит, справился?

— Получается, да. Но вообще Роббен — суперигрок. Против него было очень тяжело.

— Сборная-2008 — самая крутая на твоей памяти?

— Да, 100%. 2008 и 2009, хотя в отборе ЧМ и уступили Словении.

— Хотя бы на минутку мог выйти на Евро-2008?

— Я думаю, нет. Жирков и Анюков очень сильно играли. Сам понимаешь, защитников крайне редко меняют. Поэтому шансов не было.

— Жиркова образца 2008-го нереально было подвинуть из состава?

— Нет, нереально. Юра всегда был одним из лучших игроков России. Но именно в тот момент он вообще достиг пика. Ярко сыграл в ЦСКА, за сборную и уехал в «Челси». Я против него играл, когда он в ЦСКА был. Это было очень тяжело. В полном порядке человек был.

Ренат Янбаев и Дмитрий Торбинский против Юрия Жиркова Фото: РИА Новости

— Получилось так, что он дважды тебе перешёл дорогу — в ЦСКА и сборной?

— В ЦСКА — нет. Я же не из-за него ушёл. Он был левым атакующим игроком тогда, а я — правым. Это потом уже в «Химках» меня Яковенко опустил в защиту, а Юру Жиркова Гус в сборной передвинул в оборону. У Газзаева-то в ЦСКА он играл латераля при схеме в три центральных, а Хиддинк поставил его в четвёрку защитников. Я мог слева сыграть, но мне удобнее было справа. Так что Жирков мне прямым конкурентом не был.

— Какое самое яркое воспоминание осталось о том Евро?

— Матч с Голландией. В нас же никто не верил. Стадион в Базеле весь оранжевый был, а наших было слышно сильнее. Мы ощущали крутую поддержку. Я сидел на скамейке и смотрел, что мы творили. Как мы играли — просто вау! Радость после матча — самые крутые ощущения от Евро-2008.

— Как праздновали?

— Как обычно, порадовались, покричали в раздевалке. У нас через четыре-пять дней был полуфинал с Испанией. Там не до веселья было, надо было идти дальше. Полетели в Вену и там уже готовились к полуфиналу.

— Со стороны казалось, что на Испанию уже не хватило эмоций.

— Блин, у Испании уровень был — вообще космос! На тот момент её, наверное, никто не обыграл бы. Хави с Иньестой такое творили! Вилья, Торрес в таком порядке были. После Евро Испания в 2010-2012 годах всё выиграла. 2008-й стал началом её доминирования. Шансов, наверное, ни у кого не было. Не то что нам эмоций не хватило, устали или сломались, нет, просто безумно тяжело было их обыграть. Нереально, наверное, в тот момент.

— Составишь идеального футболиста из той сборной России по разным характеристикам?

— Попробую.

— Интеллект.

— Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

— Техника.

— Юра Жирков. Как он голландцев возил!

— Скорость.

— Быстров.

— Выносливость.

— Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.

— Пас.

— У нас все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

— Удар.

— Колодин.

— Харизма.

— За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко.

— Назови три самых счастливых дня в футболе.

— Как раз выход в полуфинал Евро после Голландии. Счастливый был — пипец. Два Кубка России с «Локомотивом» объединим в один. А на третьем месте — переход в «Локо».

«Бронзовая» сборная России 2008 года Фото: РИА Новости

— Сегодня нет ощущения, что лето 2008-го было не с тобой или во сне?

— Постоянно об этом не думаешь, но когда показывают что-то по телеку или в интернете увидишь — вспоминаешь. Про нас даже фильм сняли — несколько раз смотрел. Конечно, ностальгия накатывала. Крутое было время, очень крутое.