Винисиус Жуниор попробовал себя в паделе. Видео
После неудачной церемонии вручения «Золотого мяча» Винисиус попробовал себя в новом виде спорта. Оказывается, бразилец не только уверенно чувствует себя на футбольном поле, но и довольно неплохо играет в падел!
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
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