Винисиус попробовал себя в паделе. Видео

Винисиус Жуниор попробовал себя в паделе. Видео

После неудачной церемонии вручения «Золотого мяча» Винисиус попробовал себя в новом виде спорта. Оказывается, бразилец не только уверенно чувствует себя на футбольном поле, но и довольно неплохо играет в падел!