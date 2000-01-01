Как выглядит лицо Кубарси после удара шипами
Пау получил шипами по лицу от Уроша Спаича в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2). «Барселона» показала, как выглядит лицо 17-летнего защитника после жёсткого столкновения.
10 швов
«С Пау всё в порядке… Но теперь у него будет 10 швов на лице», — написали каталонцы в социальных сетях.
«Барселона» показала, как выглядит лицо Кубарси после удара шипами
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