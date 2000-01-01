«Барселона» побила рекорд по количеству голов на старте сезона
Каталонцы при Ханс-Дитере Флике по-настоящему круты. В первых 16 матчах сезона они забили 55 голов. Это новый рекорд клуба!
Достижение из прошлого века
Предыдущий рекорд «Барселоны» — 54 гола в 16 стартовых матчах. Это случилось в сезоне-1950/1951 при Фердинанде Даучике.
«Барселона» побила рекорд клуба по количеству голов на старте сезона
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