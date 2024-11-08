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Российские футболисты в европейских клубах: Амир Ибрагимов, Манчестер Юнайтед, Алексис Рохас, Арсенал, Ник Чёрный, Боруссия

Какие клубы Европы воспитывают российских футболистов. В списке «МЮ», «Арсенал» и другие
Георгий Илющенко
Российские футболисты в европейских клубах
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Возможно, будущее сборной России — за рубежом.

Пока неизвестно, когда разбанят сборную России. Сейчас даже не все представители РПЛ хотят играть за неё — привет Максиму Глушенкову. Но через несколько лет ситуация может поменяться. К тому времени как раз подрастёт новое поколение футболистов, а некоторые из них имеют российские корни и воспитываются в известных европейских клубах. Возможно, кого-то мы увидим в нашей национальной команде в обозримом будущем. Давайте знакомиться.

Амир Ибрагимов, 16 лет («Манчестер «Юнайтед»)

Амир Ибрагимов

Амир Ибрагимов

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Пожалуй, самый известный юниор-россиянин. Ибрагимов родился в дагестанском Буйнакске, но уже давно живёт в Англии. Как и его братья. Старший, Ибрагим, успешно стартовал в MMA: выступает в полулёгком весе, заработал грозное прозвище Громила и к 20 годам одержал восемь побед в восьми поединках.

А двое младших тоже играют в футбол. Мухаммад занимается в академии «Манчестер Сити» и прославился тем, что полтора года назад, выступая за команду U11, в ответ на грубый подкат двумя ногами кинул соперника через бедро. Гази же на два года младше Амира и тоже растёт в «МЮ» — в одной команде со старшим сыном Уэйна Руни Каем.

Подробнее про поступок Мухаммада:
Ибрагимов из «Ман Сити» бросил соперника на прогиб! Видео стало вирусным в соцсетях
Видео
Ибрагимов из «Ман Сити» бросил соперника на прогиб! Видео стало вирусным в соцсетях

Их звёздный час, впрочем, настанет позже. Амир же сверкает уже сейчас. Не просто так болельщики и одноклубники прозвали его Иброй — дело не только в фамилии. В конце сентября универсальный вингер оформил хет-трик и отдал два ассиста в ворота сверстников из «Ливерпуля», поучаствовав во всех голах «Юнайтед» (5:2).

А в начале октября закинул три мяча уже более старшему «Лидсу» U18. Причём за этот возраст Ибрагимов играл ещё два года назад, когда ему было 14! Всё-таки абы с кем сэр Алекс не фотографируется. На месте и контракт с adidas, и почётная характеристика от британского сайта The Peoples Person: «Это прирождённый лидер. Он обладает менталитетом победителя и хладнокровием, помогающим ему принимать верные решения в решающие моменты».

Ещё Амир прославился на весь мир, когда заработал пенальти в игре с «Тоттенхэмом», но сразу же объяснил судье, что просто поскользнулся. Тот не прислушался, и вингер просто легонько катнул мяч вратарю. «МЮ» не победил (2:2), так что жажда справедливости Ибрагимова покорила сердца футбольных поклонников ещё больше.

Амира уже заиграли за юношеские сборные Англии, и он оправдывает доверие: в апреле победным голом наказал Италию U16 (2:1). Но попасть во взрослую команду будет не так уж просто. Альтернатива у него будет — лишь бы оправдались большие перспективы.

Алексей (Алексис) Рохас Федорущенко, 19 лет («Арсенал»)

Алексей (Алексис) Рохас

Алексей (Алексис) Рохас

Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Человек мира с тремя гражданствами: его отец — колумбиец, мама — русская, а сам он родился в Англии и говорит на трёх языках: английском, испанском и русском. Алексей выступает за резерв «Арсенала», тем не менее уже давно привлекается к тренировкам с основой и иногда попадает в её заявку. В сентябре, к примеру, делил лавку в Кубке лиги с Вильямом Салиба, Габи Мартинелли и Каем Хаверцем. В 2021-м Рохас, снимаясь в рекламе одного из клубных спонсоров, показал на место основного тогда Бернда Лено и пообещал, что займет его. Довольно амбициозно, не правда ли?

В нынешнем сезоне с практикой у вратаря с российскими корнями не всё гладко: в «Арсенале» её нет. Видимо, придётся менять прописку. И всё же год назад он целиком провёл групповой этап юношеской Лиги чемпионов, выходил в АПЛ U18. Так что списывать его ни в коем случае нельзя.

Плюсом сюда и история со сборными, в которой целиком проявляется интернационализм Федорущенко. Его вызывали на сборы Англии U15, звали в юношескую и молодёжную команды России, а сыграл он за Колумбию U20. Даже съездил с ней на ЧМ, но в качестве резервиста. В его активе четыре матча. В случае чего, впрочем, за российскую основу шанс выйти ещё есть. Тем более на фоне ностальгии по родному Челябинску. «Мы каждое лето летали туда. Ходили в сад, на озеро, дедушка и бабушка готовили еду. Крёстный папа у меня тоже живёт в Челябинске. С дедом играли в футбол, ходили в музеи. Очень хорошие воспоминания», — признавался Алексис Sport24.

Ник Чёрный, 17 лет («Боруссия» Дортмунд)

Ник Чёрный

Ник Чёрный

Фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Центральный полузащитник взял с «Арминией» Бундеслигу для футболистов не старше 17 лет и прошлым летом отправился на повышение в Дортмунд. Пока что — весьма успешно. В этом сезоне его активно заигрывают в юношеской ЛЧ, где он забил «Реалу» и отдал голевую в матче с «Брюгге». А в команде U19 у Чёрного аж 4+6 за 11 выходов на поле. Весьма внушительно для его позиции! И особенно приятно на фоне перелома ноги в конце прошлого сезона, из-за которого Ник пропустил практически всю предсезонку.

«Боруссия» воспитала немало не просто талантов, а именно футболистов хай-класса — настоящая фабрика звёзд. Так что не удивляйтесь, если через несколько лет о Нике заговорит весь мир. Разумеется, при таких вводных он давно выступает и за сборную Германии: за команды с 16 по 18 лет у него суммарно 15 матчей и 3+7. Особенно Чёрному удалась встреча со сверстниками из Нидерландов, где он и дубль оформил, и ассист отдал (3:1). Здесь та же история, что с Ибрагимовым: при прочих равных Ник явно выберет взрослую сборную Германии. Но и России нужно быть наготове.

«Айнтрахт»: Даниил Стародид (20 лет), Юрий Оберт (19), Леонидас Илиас Циокос (15)

Юрий Оберт (19), Даниил Стародид (20 лет), Леонидас Илиас Циокос (15)

Юрий Оберт (19), Даниил Стародид (20 лет), Леонидас Илиас Циокос (15)

Фото: ФК «Айнтрахт»

Выражаясь языком покера, франкфуртцы собрали сет из футболистов с российскими корнями. Самый опытный — центральный нападающий Даниил Стародид, который появился на свет в Германии, но у русских родителей. Он представляет «Айнтрахт-2» в четвёртой немецкой лиге, куда его переманили из куда более скромного «Оффенбаха» U19, и за 35 матчей оформил 4+2. А пару лет назад бодался в юношеской ЛЧ с «Марселем» и АЗ.

Вратарь Юрий Оберт — уроженец Франкфурта, воспитанник «Дармштадта» и второй выбор в том же «Айнтрахте-2». У него три выхода на поле в четвёртой лиге и два — в юношеском Кубке Германии. Ну а атакующему полузащитнику с совсем не российским именем, зато с российскими (и греческими) корнями Леонидасу Илиасу Циокосу только 15. И даже в этом возрасте на его счету уже четыре матча за Грецию U17. В нём явно видят большое будущее.

Также внимания заслуживают:

  • немецко-российский левый защитник Леон Фюст, 21 год (до сентября играл за «Баварию-2», сейчас свободный агент);
  • греческо-российский центральный полузащитник Виктор Румянцев, 20 лет (ПАОК);
  • английско-российский центральный защитник Аарон Бёртон, 19 лет («Уотфорд»);
  • итальянско-российский нападающий Артём Плутник, 17 лет («Лацио»);
  • чешско-российский правый вингер Арсен Витаригов, 17 лет («Спарта» Прага);
  • немецко-российский центральный полузащитник Том Каперкон, 16 лет («Вердер»).
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