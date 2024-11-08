Какие клубы Европы воспитывают российских футболистов. В списке «МЮ», «Арсенал» и другие

Пока неизвестно, когда разбанят сборную России. Сейчас даже не все представители РПЛ хотят играть за неё — привет Максиму Глушенкову. Но через несколько лет ситуация может поменяться. К тому времени как раз подрастёт новое поколение футболистов, а некоторые из них имеют российские корни и воспитываются в известных европейских клубах. Возможно, кого-то мы увидим в нашей национальной команде в обозримом будущем. Давайте знакомиться.

Амир Ибрагимов, 16 лет («Манчестер «Юнайтед»)

Амир Ибрагимов Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Пожалуй, самый известный юниор-россиянин. Ибрагимов родился в дагестанском Буйнакске, но уже давно живёт в Англии. Как и его братья. Старший, Ибрагим, успешно стартовал в MMA: выступает в полулёгком весе, заработал грозное прозвище Громила и к 20 годам одержал восемь побед в восьми поединках.

А двое младших тоже играют в футбол. Мухаммад занимается в академии «Манчестер Сити» и прославился тем, что полтора года назад, выступая за команду U11, в ответ на грубый подкат двумя ногами кинул соперника через бедро. Гази же на два года младше Амира и тоже растёт в «МЮ» — в одной команде со старшим сыном Уэйна Руни Каем.

Их звёздный час, впрочем, настанет позже. Амир же сверкает уже сейчас. Не просто так болельщики и одноклубники прозвали его Иброй — дело не только в фамилии. В конце сентября универсальный вингер оформил хет-трик и отдал два ассиста в ворота сверстников из «Ливерпуля», поучаствовав во всех голах «Юнайтед» (5:2).

А в начале октября закинул три мяча уже более старшему «Лидсу» U18. Причём за этот возраст Ибрагимов играл ещё два года назад, когда ему было 14! Всё-таки абы с кем сэр Алекс не фотографируется. На месте и контракт с adidas, и почётная характеристика от британского сайта The Peoples Person: «Это прирождённый лидер. Он обладает менталитетом победителя и хладнокровием, помогающим ему принимать верные решения в решающие моменты».

Ещё Амир прославился на весь мир, когда заработал пенальти в игре с «Тоттенхэмом», но сразу же объяснил судье, что просто поскользнулся. Тот не прислушался, и вингер просто легонько катнул мяч вратарю. «МЮ» не победил (2:2), так что жажда справедливости Ибрагимова покорила сердца футбольных поклонников ещё больше.

Амира уже заиграли за юношеские сборные Англии, и он оправдывает доверие: в апреле победным голом наказал Италию U16 (2:1). Но попасть во взрослую команду будет не так уж просто. Альтернатива у него будет — лишь бы оправдались большие перспективы.

Алексей (Алексис) Рохас Федорущенко, 19 лет («Арсенал»)

Алексей (Алексис) Рохас Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Человек мира с тремя гражданствами: его отец — колумбиец, мама — русская, а сам он родился в Англии и говорит на трёх языках: английском, испанском и русском. Алексей выступает за резерв «Арсенала», тем не менее уже давно привлекается к тренировкам с основой и иногда попадает в её заявку. В сентябре, к примеру, делил лавку в Кубке лиги с Вильямом Салиба, Габи Мартинелли и Каем Хаверцем. В 2021-м Рохас, снимаясь в рекламе одного из клубных спонсоров, показал на место основного тогда Бернда Лено и пообещал, что займет его. Довольно амбициозно, не правда ли?

В нынешнем сезоне с практикой у вратаря с российскими корнями не всё гладко: в «Арсенале» её нет. Видимо, придётся менять прописку. И всё же год назад он целиком провёл групповой этап юношеской Лиги чемпионов, выходил в АПЛ U18. Так что списывать его ни в коем случае нельзя.

Плюсом сюда и история со сборными, в которой целиком проявляется интернационализм Федорущенко. Его вызывали на сборы Англии U15, звали в юношескую и молодёжную команды России, а сыграл он за Колумбию U20. Даже съездил с ней на ЧМ, но в качестве резервиста. В его активе четыре матча. В случае чего, впрочем, за российскую основу шанс выйти ещё есть. Тем более на фоне ностальгии по родному Челябинску. «Мы каждое лето летали туда. Ходили в сад, на озеро, дедушка и бабушка готовили еду. Крёстный папа у меня тоже живёт в Челябинске. С дедом играли в футбол, ходили в музеи. Очень хорошие воспоминания», — признавался Алексис Sport24.

Ник Чёрный, 17 лет («Боруссия» Дортмунд)

Ник Чёрный Фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Центральный полузащитник взял с «Арминией» Бундеслигу для футболистов не старше 17 лет и прошлым летом отправился на повышение в Дортмунд. Пока что — весьма успешно. В этом сезоне его активно заигрывают в юношеской ЛЧ, где он забил «Реалу» и отдал голевую в матче с «Брюгге». А в команде U19 у Чёрного аж 4+6 за 11 выходов на поле. Весьма внушительно для его позиции! И особенно приятно на фоне перелома ноги в конце прошлого сезона, из-за которого Ник пропустил практически всю предсезонку.

«Боруссия» воспитала немало не просто талантов, а именно футболистов хай-класса — настоящая фабрика звёзд. Так что не удивляйтесь, если через несколько лет о Нике заговорит весь мир. Разумеется, при таких вводных он давно выступает и за сборную Германии: за команды с 16 по 18 лет у него суммарно 15 матчей и 3+7. Особенно Чёрному удалась встреча со сверстниками из Нидерландов, где он и дубль оформил, и ассист отдал (3:1). Здесь та же история, что с Ибрагимовым: при прочих равных Ник явно выберет взрослую сборную Германии. Но и России нужно быть наготове.

«Айнтрахт»: Даниил Стародид (20 лет), Юрий Оберт (19), Леонидас Илиас Циокос (15)

Юрий Оберт (19), Даниил Стародид (20 лет), Леонидас Илиас Циокос (15) Фото: ФК «Айнтрахт»

Выражаясь языком покера, франкфуртцы собрали сет из футболистов с российскими корнями. Самый опытный — центральный нападающий Даниил Стародид, который появился на свет в Германии, но у русских родителей. Он представляет «Айнтрахт-2» в четвёртой немецкой лиге, куда его переманили из куда более скромного «Оффенбаха» U19, и за 35 матчей оформил 4+2. А пару лет назад бодался в юношеской ЛЧ с «Марселем» и АЗ.

Вратарь Юрий Оберт — уроженец Франкфурта, воспитанник «Дармштадта» и второй выбор в том же «Айнтрахте-2». У него три выхода на поле в четвёртой лиге и два — в юношеском Кубке Германии. Ну а атакующему полузащитнику с совсем не российским именем, зато с российскими (и греческими) корнями Леонидасу Илиасу Циокосу только 15. И даже в этом возрасте на его счету уже четыре матча за Грецию U17. В нём явно видят большое будущее.

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