«Краснодар» идёт на сезон без поражений. А какие серии со старта были самыми длинными?

«Краснодар» выдал один из лучших стартов в истории РПЛ. Команда Мурада Мусаева ни разу не проиграла в 14 турах. Если не уступит в этот уикенд «Рубину» в Казани, то пройдёт первый круг без поражений. А сколько осталось «быкам» до рекорда? Рассказываем о самых длительных беспроигрышных сериях с начала чемпионата – пока никому в России не удавалось пройти всю дистанцию без осечек.

«Краснодар» — 14 туров в сезоне-2024/2025

Эдуард Сперцян, «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

Текущая серия «Краснодара» делит пятое-шестое места по длительности со старта сезона РПЛ. Интересно, что команда Мусаева начала чемпионат с трёх ничьих, а после этого одержала 11 побед подряд. Переиграла в том числе действующего чемпиона «Зенит» (2:0) на своём поле. В Краснодаре начинают верить, что способны пройти все 30 туров без поражений. Об этом сказал на днях полузащитник «быков» Данила Козлов:

«Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей встрече. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что получится пройти без поражений. Мотивирует ли то, что каждая команда РПЛ сейчас хочет нас обыграть? «Краснодар» любой соперник хочет обыграть и настраивается по-особенному. Серия побед добавляет больше злости» (в интервью для «РБ Спорт»).

ЦСКА — 14 туров в сезоне-2015/2016

Футболисты ЦСКА в сезоне-2015/2016 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА в 2015 году выдал точно такую же беспроигрышную серию со старта чемпионата, как и сегодняшний «Краснодар», – 11 побед при трёх ничьих. Команда Леонида Слуцкого оторвалась от ближайших преследователей – «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» – на 9-10 очков. Как раз две из трёх своих ничьих армейцы получили во встречах с железнодорожниками (1:1) и петербуржцами (2:2). Зато обыграли и ростовчан (2:1), и «Спартак» (2:1) в главном дерби.

Только в 15-м туре ЦСКА наконец уступил – «Краснодару» (1:2) на выезде. Армейцев сокрушил дубль Фёдора Смолова. После того матча Слуцкий сказал:

«Как обычно с «Краснодаром» получился обоюдоострый матч. У обеих команд были моменты. «Краснодар» реализовал свои эпизоды, мы преуспели меньше. Не вдохнёт ли новые силы в преследователей закончившаяся беспроигрышная серия ЦСКА? О ком я меньше всего думаю, так это о наших преследователях».

ЦСКА всё-таки взял золото в том чемпионате, но с отрывом всего в два очка от «Ростова».

«Динамо» — 15 туров в сезоне-1994

Виктор Онопко и Игорь Добровольский, «Динамо», 1994 год Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Первым беспроигрышную серию в целый круг выдало московское «Динамо» в 1994 году. Интересно, что в том сезоне бело-голубые и «Спартак» не проигрывали в течение 13 туров, но затем команда Олега Романцева оступилась. А вот динамовцы продержались ещё пару матчей. Впрочем, из-за большого количества ничьих – семь при восьми победах – они всё равно шли за спартаковцами.

Только после двухмесячной паузы, связанной с ЧМ-1994, команда Константина Бескова впервые проиграла – дома ЦСКА со счётом 2:4. Исход дерби решили три гола, которые за какие-то 20 минут забили Валерий Минько (с пенальти), Ильшат Файзулин и Владислав Радимов. Тогда у «Динамо» случился неожиданный провал: пять матчей без побед! Финишировали бело-голубые вторыми, отстав от «Спартака» более чем на 10 очков.

«Зенит» — 15 туров в сезоне-2022/2023

«Зенит» в сезоне-2022/2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самая свежая долгая беспроигрышная серия была до краснодарской у «Зенита». Команда Сергея Семака в 2022 году прошла целый круг без поражений. В 15 турах сине-бело-голубые одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. Ближайший преследователь лидера «Спартак» отставал на семь очков. Петербуржцы одолели красно-белых в Москве – 2:1.

«Зенит» уступил тогда, когда этого совсем не ждали. Подножку чемпиону поставил «Ахмат» Сергея Ташуева, победивший на «Газпром Арене» со счётом 2:1. Всё решили голы Евгения Харина и Мохамеда Конате в первые восемь минут матча. В Санкт-Петербурге мечтали пройти весь чемпионат без поражений и очень болезненно восприняли ту неудачу. Вплоть до того, что хотели выставить на трансфер провалившего игру Дмитрия Чистякова.

«На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжёлое зрелище. Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались», – признал после матча Семак, редко критикующий конкретных игроков.

Впрочем, на борьбу за золото та сенсация никак не повлияла – «Зенит» вновь спокойно взял чемпионство.

«Локомотив» — 20 туров в сезоне-2005

Юрий Сёмин и Владимир Эштреков Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

В 2005 году «Локомотив» Юрия Сёмина и сменившего его по ходу чемпионата Владимира Эштрекова установил рекорд, который продержался пять лет. Тогда железнодорожники прошли две трети дистанции без поражений – 20 туров. Выиграли 12 раз, ещё восемь сыграли вничью. Оторвались на 11-12 очков от «Зенита» и ЦСКА. Последней в этой успешной серии стала победа как раз над армейцами в конце июля со счётом 3:2.

А вот в начале августа «Локомотив» впервые проиграл. Команда Эштрекова была бита «Рубином» в Казани – 1:3. Причём за четверть часа до конца хозяева крупно вели после голов Ансара Аюпова (с пенальти), Алехандро Домингеса и Владимира Байрамова.

После неудачи в Казани Эштреков критиковал судей:

«Понимаю, что многим не нравится, что наша команда идёт на первом месте. Но методы, которыми с нами боролись, ни в какие ворота не лезут. Мяч попал в спину нашему игроку – пенальти, Асатиани чисто выиграл верховую борьбу – штрафной. Во втором тайме имели преимущество, могли отыграться, не получилось. Не хватило силёнок – в этом главная причина поражения. Два дня назад была сложная игра в Лиге чемпионов».

Финиш «Локомотив» просто провалил. Почти перестал побеждать. Железнодорожники растеряли большое преимущество и завершили чемпионат только на третьем месте – в шести очках от взявшего золото ЦСКА.

«Зенит» — 23 тура в сезоне-2010

«Зенит» в сезоне-2010 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ближе всех к тому, что пройти весь чемпионат без поражений, был «Зенит» Лучано Спаллетти. В сезоне-2010 петербургская команда ещё за семь туров до финиша не имела поражений! Сине-бело-голубые одержали 17 побед и шесть раз сыграли вничью. Оторвались от «Рубина» на шесть очков (при двух матчах в запасе), а от ЦСКА – на восемь.

Всю малину «Зениту» испортил Валерий Карпин со своим «Спартаком». В перенесённой игре 16-го тура красно-белые одолели дома лидера – 1:0. Победный гол забил на 89-й минуте с пенальти Дмитрий Комбаров.

Назначили же 11-метровый за фол Бруну Алвеша на Ари. Та битва принципиальных соперников запомнилась ещё стычкой Игоря Денисова с Карпиным.

Спаллетти на пресс-конференции делал вид, что его не расстроила прерванная беспроигрышная серия:

«Мне понравился футбол. Обе команды играли открыто. Не столь важно, как закончился этот матч. Главное – как завершится чемпионат. Станем ли мы в итоге чемпионами, важнее, чем то, есть ли у нас поражения или нет. Это футбол, но помните: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Я влюблён в своих игроков – даже немного больше, чем в свою жену».

«Зенит» взял золото с отрывом в шесть очков.