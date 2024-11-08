Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ

В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное. Рассказываем о главных интригах предстоящих восьми встреч 15-го тура чемпионата России.

Этот тур откроется в субботу матчем между «Локомотивом» и «Факелом». Команда Михаила Галактионова идёт на третьем месте, а команда Дмитрия Пятибратова – третья с конца. Задачи соперники решают совсем разные. Тем не менее воронежцы способны преподнести сюрприз в битве с борющимися за золото железнодорожниками. «Факел» не проигрывает в РПЛ уже на протяжении пяти туров (одна победа, четыре ничьих). Хотя остаётся худшим в лиге по ударам в створ – 1,8 в среднем за игру – и владению мячом (38,7%). Ещё одна интрига: сможет ли Алексей Батраков забить и выиграть гонку бомбардиров по итогам первого круга? Сейчас у хавбека «Локо» с Джоном Кордобой из «Краснодара» по восемь голов.

Затем на поле выйдут в Махачкале игроки местного «Динамо» и «Оренбурга». В этот день команды начнут писать историю личных противостояний, так как прежде друг с другом не встречались. Матч очень важный для обоих соперников с точки зрения борьбы за выживание. Их разделяют всего четыре очка. Махачкалинцы не побеждают в РПЛ на протяжении семи туров, а беспроигрышная серия оренбуржцев и вовсе затянулась на 13 игр. Аутсайдер победил «Спартак» на старте чемпионата, а дальше – как отрезало. Только «Оренбург» до сих пор ни разу не выиграл на выезде в РПЛ. Вот ведь парадокс: оренбуржцы при этом лидеры лиги по среднему количеству ударов за матч (16,5). Правда, по ударам в створ (3,6) находятся на 13-м месте. Нужно поправлять прицел.

Продолжит первый игровой день матч «Ростова» с «Химками». Валерий Карпин может попрактиковать испанский, встретившись с тренером подмосковного коллектива Франком Артигой. А что скажут их команды на футбольном поле? У «Ростова» неожиданно «пропал голос»: безвыигрышная серия в чемпионате составляет уже семь туров. «Химки» за тот же отрезок победили только однажды, правда, очень сильного противника – «Локомотив» (2:0). В общем, прогнозировать результат сражения Карпина с Артигой непросто. Но тем интереснее.

В последнем матче субботы ждём, как обычно, яркого перформанса от московского «Динамо». Бело-голубые на первом месте в РПЛ по ударам в створ (6,9 в среднем за игру) и находятся в группе лидеров по общему количеству ударов (16,4). Правда, противник у команды Марцела Лички будет не такой задорный. «Пари НН», напротив, худший в лиге по статистике ударов (8,4). Впрочем, нижегородцы ещё не встречались с любящим открытый футбол московским «Динамо», так что наверняка улучшат статистику. К тому же при Викторе Гончаренко они начали подавать признаки жизни, прервав в прошлом туре безвыигрышную серию. Кажется, «Пари НН» – больше не карапуз на фоне мужиков в РПЛ, набирает силу.

Воскресенье болельщик начнёт, включив пораньше трансляцию из Самары. А кому-то повезёт и на стадионе оказаться. Армейцы зарубятся с «Крыльями Советов» в час дня по Москве, не успев даже пообедать. Причём добывать ценные очки нужно без Виллиана Роши и Ивана Облякова, для которых сражение со «Спартаком» в прошлый уикенд закончилось дисквалификациями. У ЦСКА мини-кризис, что признал даже Марко Николич. Три матча без побед во всех турнирах. Хотя оборона вроде бы в порядке – лишь 2,6 допущенного удара в створ за матч (лучший показатель в РПЛ). Но и «Крылья Советов» после выигранной битвы за тренера Игоря Осинькина никак не взлетят: безвыигрышная серия в чемпионате достигла уже шести встреч.

«Спартак» против Дзюбы – это будет суперинтригой до тех пор, пока Артём не уйдёт из футбола. Очередная часть реалити-шоу запланирована на ближайшее воскресенье. Между прочим, у красно-белых тоже должно быть большое желание отомстить. Ведь единственная за всю историю встреча команд завершилась победой тольяттинцев – в Кубке России (2:1) в апреле 2023 года. «Спартак» – лидер РПЛ по допущенным ударам по своим воротам (9,6) и второй по допущенным ударам в створ (2,7), на первом месте по владению мячом (61,8%). Но даже эти красивые цифры не помогают подняться выше пятого места. «Акрон», наоборот, худший по допущенным ударам (17,0). Значит ли это, что у Заура Тедеева нет шансов против Деяна Станковича?

«Зенит» и «Ахмат» устанут друг от друга в ноябре. На днях команды сыграли в Санкт-Петербурге в первом матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России (3:0). В воскресенье сойдутся в Грозном в игре чемпионата, а в конце месяца у них запланирована ещё одна кубковая дуэль. «Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром», но даже если догонит «быков» после 15-го тура, проиграет им борьбу за первое место по итогам круга. Интересно, что у дуэта лидеров одинаковый показатель по голам (31:6). Больше всех забито и меньше всех пропущено. А «Ахмат» – единственная команда РПЛ без домашних побед. Грозненцы попробуют поменять неприятную статистику: сотворить сенсацию и уйти наконец из зоны вылета.

Представление с участием лидера чемпионата оставлено на сладкое. «Краснодар» сыграет в воскресенье в последнем матче тура с «Рубином». Уместно напомнить, что только команда Мурада Мусаева до сих пор не потерпела ни одного поражения в РПЛ, а её сумасшедшая победная серия продолжается уже 11 туров. Красавцы краснодарские! С другой стороны, каждая встреча с бандой Рашида Рахимова – это проверка на характер. Тем более поле в Казани, судя по всему, создано не для художников футбола. Хозяева вцепятся зубами в результат. Между прочим, «Рубин» набрал в этом чемпионате больше всего «волевых» очков (после того как уступал в счёте) – уже 11.