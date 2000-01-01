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Рафинья подарил Ямалю золотой IPhone. Видео
Рафинья подарил Ямалю золотой IPhone. Видео
Рафинья решил необычно поздравить Ламина Ямаля с наградой «Лучшему молодому игроку». Бразилец подарил 17-летнему футболисту именной золотой IPhone!
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Эксклюзив
Эксклюзив
Рафинья сначала сделал вид, что заказал золотой телефон лишь себе. Но потом подарил второй эксклюзивный IPhone Ямалю. Восторгу 17-летнего парня не было предела!
Рафинья подарил Ямалю именной золотой IPhone. Видео
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